Interviu: Paul Ciuci, vocalist, chitarist şi compozitor al formaţiei Compact

Alături de Compact, unde activează din 1978, a lansat multe piese care peste ani au rămas la fel de populare, de cerute în concerte, şi care au marcat drumul în viaţa multor oameni. Formaţia Compact revine după mai bine de un an în Oradea, cu un concert în Bistro Blues Cafe, duminică, 12 martie, de la ora 19:00. Va fi al patrulea concert din această săptămână, după Timişoara, Reşiţa şi Ineu.

Compact a „năşit” multe cupluri care s-au îndrăgostit ori s-au căsătorit pe piese ale formaţiei. Paul Ciuci a avut parte vreodată de o „fată din vis”?

Paul Ciuci: Ai dreptate. O întâmplare din multe altele îmi vine acum în minte. După foarte mulţi ani, ne-am întâlnit cu un prieten care locuia într-o altă ţară şi a venit în România în vizită la rudele de aici. Revederea a fost o surpriză foarte plăcută. Acest prieten era însoţit de familia lui, iar când ne-a prezentat-o pe domnişoara frumoasă care îi însoţea ne-a spus, mândru: „Ea este fiica noastră… S-a născut la puțin timp după ce am ascultat o vară întreagă „Fata din Vis” la Costineşti, la concertele voastre. Iar eu, da, am Fata mea din Vis şi o cheamă Vanessa!

Se spune că oamenii din viaţa noastră nu apar întâmplător. Ce înseamnă prietenia de o viaţă Paul Ciuci – Leluţ Vasilescu?

Paul Ciuci: Cred din ce în ce mai mult în această vorbă. Prietenia mea cu Leluţ numără acum 45 de ani de viaţă. E mult prea puţin spaţiul şi timpul să spun cât de mult înseamnă să ai un prieten loial şi adevărat pentru atâta amar de vreme… Sunt ani şi întâmplări – şi frumoase, şi dramatice – prin care am trecut amândoi… Am stat unul lângă celălalt mai mult decât am stat acasă lângă familiile noastre. E bine să ai prieteni, iar în cazul nostru, Timpul a dovedit că prietenia trainică este unul dintre lucrurile minunate pe care viaţa însăşi ţi le oferă.

Din experienţa trăită în Statele Unite, v-aţi dorit să transpuneţi ceva la întoarcerea în ţară?

Paul Ciuci: Experienţa plecării mele în America a fost atât de scurtă, încât ea s-a terminat chiar înainte de a începe… A fost dorinţa unui adolescent fascinat de cărţile citite, de idolii şi cultul muzicii rock, pe care am asociat-o mereu în mintea mea cu Anglia şi America. Dacă ar fi să spun ceva despre experienţa pozitivă, atunci ar trebui să o amintesc pe cea din Olanda, alături de colegii mei din Sfinx Experience, oameni de muzică excelenţi, de la care am învăţat multe lucruri şi care m-au disciplinat muzical în mare parte.

Cum rezistă formaţia Compact într-o piaţă muzicală acaparată de fuste mini, decolteuri şi mult comercial?

Paul Ciuci: Compact rezistă datorită fanilor care ne susţin, rezistă prin profesionalism şi respect faţă de un public, care ne iubeşte şi, spre bucuria noastră, creşte ca număr de la an la an. Admir orice artist care are ca principii, înainte de orice, respectul, educaţia, punctualitatea, modestia şi devotamentul pentru această minunată artă. De fapt, cine doar se crede artist fără să aibă la bază cele enumerate mai sus se exclude singur, iar publicul este primul care nu se lasă păcălit şi care amendează orice deviaţie de la ceea ce înseamnă traseul firesc în evoluţia unei vedete.

Dacă v-aţi putea întoarce în timp, aţi alege „un alt început”?

Paul Ciuci: Nu agreez deloc cuvântul „dacă”, pentru că neagă evidenţa, dar ca să îţi răspund la întrebare, îţi spun doar că sunt mulţumit de drumul care mi-a fost dat şi evident că aş lua-o de la început tot pe acest drum.

Municipalitatea oraşului Câmpia Turzii v-a oferit, în 2007, titlul de Cetăţean de Onoare. Un gest frumos de recunoaştere, chiar în oraşul natal. Dar vă întreb, pentru sufletul dumneavoastră, ce v-a bucurat cel mai mult în carieră?

Paul Ciuci: Aş fi ipocrit să nu recunosc că mie şi lui Leluţ faptul că ne-a fost acordat acest titlu nu ne-a produs o mare bucurie, mai ales că în adolescenţă nu am fost niciunul dintre noi, cum se spune, „uşă de biserică”. Ne-am bucurat şi mai ales pentru că a fost o recunoaştere a faptului că drumul pe care noi doi l-am ales într-o noapte ploioasă de noiembrie, într-o staţie de autobuz care nu mai venea, ca şi când ne-ar fi dat timp în plus ca să ne gândim bine la ceea ce vom face, a fost drumul cel bun.

Aduceţi la Oradea piesa nouă „La mulți ani, iubirea mea!”. Cine a fost muza acestei melodii?

Paul Ciuci: Acest cântec, „La mulţi ani, iubirea mea!”, dupa cum observi nu „Iubita mea” – şi am evitat cu bună ştiinţă această formulare – am dorit să fie un dar pe care oricine să-l poată cânta şi dărui unei persoane care îi este dragă. Poate fi mama, fiul, fiica, iubita, iubitul, un prieten, o persoană dragă.

Aşa că acesta este un cântec simplu şi ca muzică, şi ca text, dar foarte sincer! Cu toţii avem nevoie de cineva în viaţa noastră, care în momente grele să ne înveţe să zâmbim din nou, să ne înveţe să iubim din nou, să fie cu noi la bine şi la greu. Simplu. Chestiuni de viaţă care ni se întâmplă tuturor!

Vă întoarceţi în Oradea după mai bine de un an. Ce vă vine prima dată în minte când vă gândiţi la oraşul de pe Crişul Repede?

Paul Ciuci: Un oraş unde trupa Compact a fost primită mereu cu braţele deschise şi cu prietenie de către un public pe care îl iubim necondiţionat.

Componenţă Compact:

Paul Ciuci – voce, chitară;

Aurel Vasilescu – tobe;

Adrian Kiseleff – clape;

Alex Miu – bass

