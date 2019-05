INTERVIU | PNL: Când venim la guvernare, intrăm în Schengen

Despre atitudinea lui Iohannis de la Sibiu, cei doi au evitat să facă orice comentarii. În schimb, președintele PNL a promis că PNL va duce România în Schengen și a refuzat „teoria conspirației”, cum că România nu ar fi tratată corect de partenerii săi europeni.

JURNAL BIHOREAN: După cum bine știm, Comisia și Parlamentul European au declanșat deja procedura privind activarea Articolului 7 împotriva Ungariei și Poloniei, acestea fiind acuzate, la rândul lor, de nerespectarea statului de drept. E o situație în care România nu se regăsește, totuși, cel puțin deocamdată. Cu toate acestea, nu am auzit niciun lider european sau lider de stat ori de guvern UE care să amenințe vreuna dintre cele două țări din fostul bloc estic cu excluderea din Spațiul Schengen, iar, după cum se cunoaște, suspendarea efectivă a dreptului la vot în Consiliul UE, pentru orice stat membru, este un scenariu foarte puțin probabil. Iată, însă, că în același context, României i se barează încă o dată drumul spre spațiul Schengen. Dincolo de toate măsurile guvernării actuale, nu suntem, oare, în fața unui nou exemplu de dublu standard care i se aplică României, în defavoarea sa, având în vedere că, prin amânarea aderării la Schengen, nu pierde nici Dragnea, nici Dăncilă, ci pierd poporul acesta și economia românească, în ansamblul său?

LUDOVIC ORBAN: Depinde cine negociază în numele României. Sunt doi piloni: un PSD mai mare și unul mai mic, ciumați la nivel european. Nu mai sunt acceptați de familiile lor politice, e foarte greu. PNL și-a asumat ridicarea MCV. Lucrurile sunt foarte clare. La nicio reuniune JAI ministrul Carmen Dan nu a ridicat problema Schengen. Nu au nicio capacitate să negocieze în numele României.

La nivel european, în toate instituțiile europene există o negociere permanentă, există interese regionale, naționale, electorale. Prima condiție e să stai la masă. Timmermans, candidatul lor, nu stă la masă cu ei.

Pentru a putea obține orice câștig pentru România, Schengen, MCV, buget generos pentru România în următorul exercițiu, România trebuie să fie reprezentată la nivelul Parlamentului European de oameni recunoscuți și acceptați. Noi am condiționat aderarea în Schengen de preluarea guvernării.

JURNAL BIHOREAN: Având în vedere faptul că aderarea la spațiul Schengen este un obiectiv național asumat, nu ar fi trebuit ca Statul Român, prin președintele Iohannis și premierul Dăncilă, să ceară răspicat omologilor europeni acceptarea României la Schengen, cu ocazia Summit-ului de la Sibiu?

LUDOVIC ORBAN: Noi am solicitat aderarea cu orice ocazie posibilă, ca PNL. Cu partenerii noștri din PPE, indiferent de poziția lor, noi am susținut acest obiectiv al României, de a fi membru Schengen. Aș prefera să nu vă spun mesajele transmise, doar toate mesajele ne spun că nu suntem membri doar din cauza PSD.

VASILE BLAGA: România a avut acea clauză de salvgardare, cu 7 stegulețe, 3,5 la Interne, 3,5 la Justiție. Ne-am îndeplinit obiectivele negociind, oamenii au văzut că ceea ce promitem facem, nu am lipsit la niciun Consiliu JAI al Uniunii Europene, deși eram stat în curs de aderare. Să o întrebați pe doamna ministru Carmen Dan la câte JAI a fost. Noi, PNL, respectăm statul de drept. Dacă a avut careva dintre noi probleme, ne-am dat demisia din toate funcțiile (este cazul lui Vasile Blaga – n.red.).

Noi am îndeplinit toate condițiile pentru aderarea la Schengen în anul 2010, iar raportul a venit în 2011. În continuare nu ai ce face, stai la discuții cu aceste state (precum Olanda, care ne refuză – n.red.), stă și Croația, stă Cipru. După ce nu mai sunt cei de la PSD la Putere, vă garantăm că intrăm în Schengen.

JURNAL BIHOREAN: Considerați oportună condiționarea ridicării MCV de aderarea României la spațiul Schengen?

LUDOVIC ORBAN: Trebuie să ținem cont de toți partenerii noștri. Teoria conspirației, că România nu ar fi tratată ca un partener egal, nu este adevărată. România a beneficiat de 42 milioane de euro în 2014 – 2020 și datorită lobby-ului nostru. România va beneficia de o finanțare cel puțin egală și în 2021 – 2027. PSD se laudă cu o absorbție mincinoasă. Dacă dăm la o parte plățile directe la hectar și dacă dăm la o parte fondurile atrase de administrațiile locale, rămâne mai nimic. Guvernul actual nu a fost în stare să înceapă nici măcar un singur mare proiect de infrastructură și de mediu.

În locul PSD, eu aș fi ascuns-o pe Rovana Plumb, nu să o pun prima pe listă. Este vinovată că s-au pierdut 400 de milioane de euro din banii POS Mediu, e vinovatul principal că românii nu beneficiază de apă, canal. Ghidurile solicitantului conțin cele mai multe și stupide condiționalități. Ai nevoie de un microbuz de dosar, se resping dosare pe imbecilități, pentru că nu scria «conform cu originalul» pe toate paginile. Nu le convine ca românii să trăiască mai bine, pentru că în momentul acela nu mai au nevoie de ei (de PSD – n.red.).