INTERVIU | Din mediul privat, Claudiu Pop așteaptă un altfel de PSD

După ce a fost cel mai longeviv prefect al județului Bihor (2012 – 2017), acum Claudiu Pop este acționar majoritar la magazinul Crișul, prin compania Sapient Management, pe care o deține împreună cu vărul său, Pop Alexandru și cu alți doi asociați. Însă, deși a intrat în privat, Pop rămâne aproape de fenomenul politic.

Aflat în relații glaciale cu actuala conducere a PSD Bihor, Claudiu Pop subliniază că este membru de partid cu cotizația plătită la zi și nu ascunde că și-ar dori ca, într-o bună zi, să își reia traseul politic. Cu toate că din cuvintele sale se pot observa atât dezamăgirea față de modul în care este ignorat de conducerea PSD Bihor, cât și observațiile critice la adresa guvernării PSD.

După atâtea funcții publice, cum este viața în mediul privat, dle Pop? Transmiteți-le cititorilor noștri cu ce vă ocupați acum, după ce ați ieșit din spațiul public.

Sunt implicat în mod direct în administrarea Crișul Shopping Center, care anul acesta împlinește 40 de ani. Suntem într-un proces de reamenajări interne, de îmbunătățire a activității. Avem în plan să aducem un lanț alimentar internațional, un brand național de panificație și o farmacie, până la Paști.

De asemenea, sper ca în două luni să avem deschisă cea mai modernă sală de sport din oraș, dotată și cu un centru spa.

Ca fost prefect și actulmente întreprinzător cu carnet de membru PSD, cum resimțiți guvernarea PSD, în ansamblul ei?

Ca întreprinzător, mă interesează mai puțin numele celui care conduce guvernul. Ca om de afaceri, nici nu ar trebui să te intereseze numele celui care guvernează sau al ministrului. Ar trebui să existe o predictibilitate a măsurilor fiscale și să avem o politică de stimulare a mediului privat.

În România ești agasat de scandalurile permanente ce ne inundă dinspre tot spectrul politic, în timp ce peste hotare, fiecare își vede de treaba lui. În schimb, la noi toată lumea se ceartă cu toată lumea și la urmă are de pierdut românul.

Pe de altă parte, ca un exemplu la îndemână, apreciez că există azi o lege a prevenției. Cu ocazia fiecărei ceremonii de instalare a unui director de instituție cu abilități de control, cât timp am fost prefect, am insistat asupra faptului că rolul acestora trebuie să fie și acela de a consilia mediul privat.

Continui să cred că este nevoie de partea de prevenție, înainte ca statul să vină cu partea de sancțiuni. Instituțiile statului nu trebuie să își neglijeze rolul de îndrumare și, sigur că da, trebuie să aplice sancțiunile necesare acolo unde o rea intenție este evidentă.

Așadar, apreciați că nu avem o predictibilitate…

Păi uitați-vă că încă nu avem o lege a bugetului de stat. De asemenea, uitați-vă de câte ori s-a modificat Codul Fiscal în ultimii ani.

Este taxa pe lăcomie o măsură bună?

Are părți bune, cum ar fi cea legată de stabilizarea dobânzii variabile ROBOR. Nu știu, însă, cum va fi aplicată. Pentru că dacă se stabilizează ROBOR și sare cursul de schimb euro-leu, iarăși nu este bine. Sunt aspecte pe care eu, ca întreprinzător, le resimt. De aceea, insist asupra nevoii ca mediului de afaceri să i se stabilizeze cadrul legal în care își desfășoară activitatea.

Ce vă mai deranjează, atunci când vă gândiți la performanțele guvernării?

Am o uriașă problemă cu lipsa dezvoltării infrastructurii. Cred, în schimb, că firma orădeană (Selina – Trameco – n.red.) care a câștigat tronsonul de autostradă din Bihor va avea rezultate. Spun acest lucru pentru că i-am văzut lucrând cu rezultate foarte bune pe un tronson din DN76, care, din păcate, a rămas la același stadiu la care era în 22 decembrie 2014, atunci când a fost reciclat (cu implicarea sa, ca prefect, la acea vreme – n.red.). Și, iată, deși de patru ani nu s-a mai așternut stratul de uzură și nici lucrările conexe – rigore, poduri, podețe – drumul încă rezistă.

Ați rămas, totuși, membru PSD, chiar dacă nu mai aveți funcție de conducere. Cum apreciați politicile aplicate de filiala PSD Bihor, în plan local?

De când am plecat de la Prefectură și am revenit ca membru de partid, nu am mai fost invitat la nicio ședință, așa că nu știu care este politica conducerii PSD Bihor. Sunt membru cu cotizația plătită la zi și țin legătura strânsă cu colegii mei, cu președinții de organizații, cu primarii și consilierii locali PSD, ne întâlnim și ne consiliem pe foarte multe paliere, administrative sau politice.

Pe de altă parte, vreau să precizez un lucru. În urma discuțiilor purtate cu colegii mei de partid, cu primarii, am tras concluzia că PSD Bihor ar fi obligat să dețină președinția Consiliului Județean. Și cred aceasta indiferent de majoritățile care ar putea fi configurate, pentru că este cel mai mare partid din România. Însă cu atât mai cu cât, astăzi, PSD are mai mulți aleși în Consiliul Județean decât aliații săi, UDMR și ALDE.

Care este relația pe care o aveți azi cu președintele PSD Bihor, Ioan Mang?

Zero.

Cum apreciați performanțele conducerii filialei județene a PSD pentru județul Bihor?

Apreciez construcția noii săli polivalente ca fiind benefică pentru județul Bihor, însă este o investiție asumată de Guvern. La fel, bazinele didactice de înot sunt benefice pentru locuitorii acestor comunități din județ.

Evident că, din poziția mea de prefect, nu am făcut eu pasajul rutier de pe Centura Oradea, de lângă Metro ori celelalte două transversale, de pe Nojoridului și Ciheiului sau podul Densușianu, dublat, pe Centură. Însă, prin funcția mea de reprezentant al Guvernului am militat pentru toate aceste investiții.

La fel cum am făcut drumuri repetate la București, împreună cu primarul Oradiei, în cazul celor 64 de hectare ale fostului tancodrom, transferate de MApN către municipiul Oradea și județul Bihor, pentru Parcul Industrial II, respectiv pentru Aeroport. Cred că orice om apreciază dacă lași ceva bun, palpabil, în urma ta, atunci când pleci dintr-o funcție.

Vă vedeți în viitor într-o funcție de conducere politico-administrativă? Dacă da, unde și în ce context?

În acest moment sunt focusat pe dezvoltarea afacerii în care am intrat. Dar nu se știe niciodată.

Ați fost contactat de către alte forțe politice? Deoarece nu mai sunteți în echipa de conducere PSD Bihor, sunteți tentat să părăsiți PSD?

De la plecarea din Prefectură, recunosc că am avut oferte de la diverse partide politice pentru a mă alătura lor (nu vrea să le dezvăluie – n.red.). Însă, așa cum am arătat, acum mă concentrez pentru a-mi dezvolta afacerea.

Iar faptul că sunt membru PSD încă din anul 2002 și mă leagă prietenii autentice cu mulți dintre colegii mei reprezintă, totuși, mult, atunci când îmi cântăresc deciziile. Subliniez că niciodată nu am stat într-un partid pentru o funcție de conducere și nu o voi face nici acum. Mai sper că acțiunile partidului din care fac parte nu se vor îndepărta și mai tare de cum îmi doresc eu să arate România…