Investiții în infrastructura sportivă bihoreană în 2019

Sportul românesc nu beneficiază la ora actuală de o infrastructură modernă, necesară pentru realizarea de performanțe. Bihorul nu face excepție, din păcate, de la această regulă.

În orașul și județul nostru nu există un stadion la nivelului exigențelor actuale sau unul dotat cu o pistă sintetică de alergare. Interesant este fapul că orașele din jur ne-au luat-o înainte la acest capitol. Clujul deține cel mai modern stadion din vestul țării, în Arad se va finaliza o arenă foarte cochetă (după modelul fostei arene Highburry din Londra), iar în Timișoara se va construi un stadion de 30.000 de locuri. Oradea riscă să rămână singurul oraș din Alianța Vestului fără o arenă modernă.

Rămânând la capitolul stadioane, fotbalul bihorean ar putea beneficia de două noi terenuri. Potrivit preşedintelui AJF Bihor, Radu Bitea, s-au făcut paşi importanţi pentru ca terenul Motorul din Oradea să fie acoperit cu gazon sintetic, în parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal. „Verbal, totul este OK cu Motorul, mai rămâne să fie pus pe ordinea de zi a Consiliului Local Oradea”, spune Bitea. În acest parteneriat, Primăria Oradea ar veni cu terenul şi fundaţia, urmând ca FRF să contribuie cu suprafaţa sintetică, porţile şi transportul.

De asemenea, liderul din Liga 4, CSC Sânmartin, va avea parte din acest an de un stadion nou. Lucrările au început de anul trecut, în această primăvară va fi însămânţată suprafaţa cu iarbă. În paralel se vor contrui vestiarele şi tribunele, iar din toamnă ar urma să se poată juca meciuri oficiale. Investiţia este susţinută de Consiliului Local Sânmartin. „Ne dorim ca stadionul să fie omologabil cel puţin pentru meciuri de Liga a III-a”, transmite Alexa Krenek, preşedinte CSC Sânmartin. Stadionul este plasat în zona Bazei Sportive Luceafărul.

Săli și bazine

Oradea stă însă relativ bine și va sta și mai bine în ceea ce privește sălile de sport și bazinele de natație. Conform promisiunilor, construirea efectivă a noii săli polivalente va începe în cursul acestui an. Împreună cu Arena „Antonio Alexe”(care este întreținută în condiții bune) și cu celelalte săli mai mici din oraș, noua polivalentă ar trebui să asigure necesarul de ore de antrenamente, pregătiri și meciuri oficiale pentru majoritatea echipelor existente.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Oradea deținea cel mai modern bazin de dimensiuni olimpice din țară. Alături de vechiul bazin acoperit Crișul, Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” devenise, la finele anilor 2.000, un adevărat fief al poloului românesc. Nu este întâmplător faptul că CSM Digi a dominat în acea perioadă cu autoritate acest sport, cucerind nouă titluri consecutive de campioană națională. Existența celor două bazine a făcut posibilă și renașterea înotului orădean. Este regretabil însă faptul că finalizarea bazinului de sărituri a fost abandonată, după ce acesta a fost reabilitat și nu mai avea nevoie de prea multe investiții până la darea în folosință. La nivel de județ, se preconizează în acest an construirea a două noi bazine de înot, la Nucet și Săcueni.

Atletismul, sportul cel mai văduvit din punct de vedere al infrastructurii, ar putea avea în cursul acestui an un sector modern de sărituri în aer liber, la Universitate, finanțat din sponsorizările atrase de Asociația Județeană. „Realizarea acestui sector ne-ar ajuta foarte mult, pentru că nu am mai fi nevoiți să ne deplasăm de mai multe ori pe săptămână la Debrețin, pentru antrenamente”, afirmă antrenorul Virgil Preda, președintele AJ Atletism Bihor.

Una peste alta, sala polivalentă, respectiv noul stadion din Sânmartin, reprezintă singurele certitudini pentru infrastructura sportivă a Bihorului în acest an.