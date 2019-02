Investiții la Vârtop: pârtie mai lungă și parcare nouă cu 400 de locuri

1,5 km de pârtie în plus în partea de sus a Pietrei Grăitoare. O parcare supraetajată de 400 de locuri. Asfaltări de drumuri. Sunt proiecte care, măcar parțial, ar putea fi certitudini chiar de la anul, asigură primarul Nucetului, Mircea Adrian Tuduce. Investițiile în pârtie ar urma să dubleze practic lungimea acesteia. Pârtia Piatra Grăitoare de la Vârtop are, în proiectul final, o lungime de peste 3 km. Momentan are 1.880 m, două variante de coborâre şi telescaun cu capacitate de 1.400 persoane/oră. În ceea ce privește capitolul la care stațiunea Vârtop era considerată cu adevărat deficitară, locurile de cazare, acestea sunt acum în număr de 150 de locuri la baza pârtiei, urmând a fi aproape triplate.

Pentru construirea parcării supraetajate, primarul Tuduce spune că actuala parcare va fi mutată parțial. „Intenția noastră este să obținem fonduri pentru parcare de la Compania Națională de Investiții. Noi vom demara lucrările la parcare din bugetul local măcar pentru amplasament, astfel încât să aducem lucrarea la cota 0, cel puțin”, spune primarul Mircea Adrian Tuduce