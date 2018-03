Învinşi de echipele bucureştene

Desfăşurat la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, primul turneu final al Campionatului Naţional de polo pentru juniori I a consemnat evoluţiile modeste ale echipei Crişul.

Formaţia noastră s-a clasat abia pe locul 4, după ce a fost învinsă de toate cele trei echipe bucureştene calificate la turneele finale! Este o situaţie inedită, care nu s-a întâlnit decât foarte rar în istoria poloului orădean.

Crişul (antrenori Marcel Haşaş, Eugen Băjenaru) a înregistrat doar două victorii, în compania fostelor colege din Zona Nord, Corona Braşov şi Viitorul Cluj-Napoca. „Noi ne-am dorit mult mai mult, am sperat să prindem podiumul. Din păcate, nu am avut evoluţiile aşteptate. Faptul că am avut doar trei juniori I în echipă, iar ceilalţi jucători au vârsta de numai de 15-16 ani, a contat mult. Nu am putut surmonta această diferenţă de vârstă. Vom încerca să ne reabilităm la cel de-al doilea turneu final”, ne-a declarat antrenorul Marcel Haşaş.

Mai mici ca vârstă

Directorul general al CS Crişul, Ionel Bungău, afirmă că pe lângă tinereţea lotului, o altă cauză a acestei situaţii o constituie lipsa de perspectivă a multor jucători, după terminarea junioratului.

„Nu căutăm motivaţii sau scuze. Categoric, nu sunt mulţumit de aceste rezultate. Sigur, o explicaţie o constituie vârsta mai mică a majorităţii jucătorilor din lot. Aşteptăm ca această generaţie să performeze acum la juniori II şi abia în anii următori la juniori I. Dar aici există o altă problemă, pe care eu o semnalez de mai mult timp. O mare parte din juniorii clubului nostru se pierd după ce trec de vârsta junioratului. Puţini dintre ei ajung să fie promovaţi în lotul CSM Digi. Alţii devin studenţi la Cluj sau la Bucureşti şi se pot legitima la echipele din acele oraşe. Cei mai mulţi însă ajung în situaţia de abandona poloul. Dacă nu se va găsi o posibilitate de finanţare a echipei Crişul din Superligă, pentru a le oferi şansa acelor jucători să-şi continue cariera la Oradea, situaţia nu se va îmbunătăţi. Trebuie să existe o piramidă completă în poloul orădean, care să cuprindă şi echipa Crişul, pentru că nu toţi jucătorii pot ajunge la CSM Digi. Doar aşa vom putea motiva şi păstra poloiştii juniori la echipele din oraşul nostru”, a explicat directorul Ionel Bungău.

Cel de-al doilea turneu final al CN de polo juniori I va avea loc la Bucureşti, în perioada 22-24 martie.