Învinși în derby-ul etapei

Partida a constituit un derby al seriei, în care s-au întâlnit ocupantele locurilor 3, respectiv 2. Chiar dacă au fost învinși, orădenii se mențin pe poziția secundă, având însă acum un singur punct avans în fața celor de la Szejke.

Partida a fost dominată de gazde, care s-au detașat încă din prima repriză. Echipa noastră, care și-a pierdut recent căpitanul și totodată cel mai bun marcator, Cosmin Liberț (transferat în Germania), nu a putut emite pretenții în acest meci. Lotul extrem de restrâns al orădenilor, atât numeric, cât și valoric, contează până la urmă în meciurile tari, cum a fost acest derby.

„Am avut un joc slab în apărare în prima repriză și acest lucru a fost decisiv pentru soarta meciului, Am jucat mai bine în repriza a doua, dar nu am putut recupera diferența. Am folosit doar șapte jucători de câmp, deoarece juniorii nu puteau intra într-un astfel de meci. Am resimțit și o ostilitate din partea arbitrilor, chiar dacă acest lucru nu scuză evoluția noastră modestă”, ne-a declarat antrenorul George Tăutu.

Tehnicianul orădean a aliniat echipa: Duma, Marchiș, Ene – portari; Munea 11 goluri marcate, R. Radu 6, Bondor 5, Cîrchea 4, Crăciun 2, Pomian 2, Szilágyi. Nu au jucat: Zamfir, Ivancov, Bandi.