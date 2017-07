Invitat la un curs UEFA

Printre cele 25 de persoane invitate de Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, să facă acest curs se numără şi Radu Bitea, preşedintele AJF Bihor.

Cursul are opt module şi se va derula în limba engleză: Organizarea fotbalului mondial, Strategie şi performanță în management, Management operațional, Marketingul și sponsorizarea fotbalului, Comunicare-Media și relațiile cu publicul, Voluntariatul managerial, Managementul stadioanelor și Management avansat.

România se află printre cele opt ţări selectate de UEFA pentru organizarea cursului. La capătul celor nouă luni de curs, absolvenţii vor primi o licență acreditată UEFA de manager în fotbal. „Recunosc că sunt surprins, dar totodată onorat. Domnul Răzvan Burleanu a justificat decizia de a mă primi în acest cerc restrâns datorită faptului că urmărește activitatea AJF Bihor, iar proiectele inițiate, derulate și implementate în primele patru luni de mandat, cumulat cu celelalte realizări (introducerea sistem PFA, noua organigramă, transparența financiară și decizională, modul de organizare a finalei Cupei României pe județ și a barajului la nivel județean etc.) l-au convins de seriozitatea noastră. În primul rând, mă bucur că activitatea noastră are ecouri pozitive la București, dar și pentru încrederea acordată. Am acceptat această propunere fără ezitare. Știam de acest curs, dar niciodată nu aș fi crezut că voi putea avea acces la el”, a declarat Bitea.