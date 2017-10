Invitat să devii ghid în turismul speologic

CAPDD este instituția autorizată pentru organizarea programului de specializare „ghid turism speologic”. Astfel, cei interesați sunt invitați să se înscrie la programul de specializare în „ghid turism speologic”, care va fi organizat în perioada 15 noiembrie 2017 – 15 iulie 2018. Cursul este în conformitate cu Standardul Ocupațional, astfel încât la final absolvenții cursului vor beneficia de certificat profesional eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Costul programului este de 1.590 de lei. Acesta include cazare, masă, instruire practică și teoretică conform Standardului Ocupațional, suport de curs, echipament colectiv, costuri examinare, certificat profesional și atestat de practică.

Echipamentul individual este în sarcina cursantului și trebuie să fie conform cu Manualul de calitate pentru educație și formare în domeniul speologiei și al disciplinelor conexe, al Asociației Române de Educație Speologică (ARES).

Cei care doresc să se înscrie trebuie să știe că vârsta minimă este de 18 ani, trebuie să fie minim absolvent al unui stagiu de echipare și parcurgere în echipă a peșterilor sau conducerea unui grup în peșteri cu grad scăzut de dificultate (nivel TSA 2 – conform programei ARES), nivel minim de studii în învățământul liceal, fără diplomă de bacalaureat, fără antecedente penale. Cererea de înscriere trebuie expediată până în data de 30 octombrie, ora 12:00, la adresa indicată.

Formularul pentru cererea de înscriere se trimite personal celor care îl solicită, împreună cu celelalte documente de înscriere. Pentru cei care nu îndeplinesc cerința de „minim absolvent al unui stagiu de echipare și parcurgere în echipă a peșterilor și conducerea unui grup în peșteri cu grad scăzut de dificultate (nivel TSA 2 – conform programei ARES)” se poate organiza, la cerere, de comun acord cu solicitantul, contra cost, un astfel de curs.

„Noi credem că, odată cu inaugurarea primei reţele de peşteri speoturistice din România, în Munţii Pădurea Craiului, această calificare are un viitor. De aceea am fi bucuroşi dacă iniţiativa noastră şi-ar găsi ecou. O calificare în plus e o şansă în plus pentru o viaţă mai bună”, este de părere Florin Budea, reprezentant al CAPDD și preşedinte al CRSE (Centrul Regional de Supraveghere Ecologică Munţii Apuseni).

Doritorii pot obține informații suplimentare de la Viorel Lascu (e-mail: violascu@spelemat.ro, mobil: 004 0745/602.203).