Invitați să facă parte din povestea târgului de 500 de ani

Vor să dea o nouă dimensiune Tîrgului Corvinilor de la Lugaș și toate premizele arată că vor reuși. Târgul Corvinilor – Târgul de 500 ani” din Lugaşu de Jos este cel mai vechi târg din Transilvania, înfiinţat prin ordinul regelui Matei Corvin.

Primăria Lugaşu de Jos, Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor decid să reia activitatea târgului Primarul comunei Lugașu de Jos, Sorban Levente, împreună cu directorul de evenimente al Asociației ,,Viitorul Regiunii Crișurilor”, Attila Ples, și cu Camelia Ghideu, director de evenimente culturale și-au dat ieri întâlnire cu presa locală pentru a prezenta programul ,,Târgului Corvinilor – Târg de 500 de ani”. Evenimentul este menit, printre altele, să promoveze yona Lugașului, dar nu numai. Aflat la ediția a II-a, târgul va avea loc în perioada 23-27 august, în comuna Lugașu de Jos.

„Târgul a fost organizat pentru prima dată din ordinul regal al lui Matei Corvin în 1470, iar prima dovadă scrisă a acestuia datează din 1475. Evenimentul a fost organizat anual până în anii 1930 în comuna Lugașu de Jos, după care a fost mutat pe raza orașului Aleșd”, a explicat Camelia Ghideu de ce se vorbește despre o istorie de 500 de ani a evenimentului.

„Târgul are trecut, prezent și are și viitor, deoarece comparativ cu anul trecu am reușit să aducem peste 200 de agenți economici. Anul trecut era 120”, a explicat primarul Sorban levente optimismul cu care privește acest eveniment. Agenții economici provin din 16 județe și au la dispoyiție, pe site-ul evenimentului, o hartă interactivă pentru a vedea exact cum se vor poziționa.

„Am împărțit târgul în șase zone: zona obiectelor noi, unde vor fi 30 de agenți economici, zona meșterilor populari și artizabnat-peste 50 de meșteri, zona de antichitați-peste 30 de anticari, zona de alimentație-peste 20 de meșteri, un parc de distracție de 1000 mp”, a spus organizatorul evenimentului Attila Ples. Târgul este organizat într-o zonă accesibilă, vizibilă, între oraşul Aleşd şi Lugaşu de Jos, pe lângă drumul naţional DN1- E60. Terenul pus la dispoziție pentru eveniment de Asociația Urbarială se întinde pe 8 ha.

Atracțiile târgului, pentru public fiind produsele meșterilor populari, tehnicile prin care le folosesc în demonstrațiile lor: împletirea pălăriilor de paie, brodarea iilor, țesutul covoarelor și nu în ultimul rând dezvăluirea secretului uleiurilor stoarse din plante. Scopul principal al evenimentului este încurajarea produselor artistice, tradiționale și culturale și respectiv creșterea vizibilității artiștilor din zonă, prezentarea specificului local, regional, dar și european, cultivarea importanței păstrării tradiției.

Dacă anul trecut ârgul a reuşit să strângă 30.000 de vizitatori, persoane de toate vârstele din Bihor (54%) , dar și din judeţele limitrofe: Cluj (27%), Sălaj (11%), Arad (8%) se speră că în acest an numărul vizitatorilor va crește, deoarece evenimentul este mediatizat pe mai multe canale media naţionale, locale, dar şi în Ungaria. Grupul țintă a acestui eveniment sunt locuitorii României cât și din țările din Europa Centrală și de Est, precum Ungaria, Austria, Germania, Slovacia.

Pe lângă produsele expuse la vânzare de comercianţi, artizani, anticari, producători agricoli şi meşteşugari, vizitatorii se vor bucura de concerte live, spectacole de muzică şi dansuri populare, jocuri antrenante, ateliere de creaţie dar şi demonstraţii de mânuire a unor arme medievale și un show oferit de tăietorii de lemne. Dintre vedetele care vor cânta în acest an la târg îi amintim pe Matteo, Speak și Ruby. Jessie baneș, Marius Mihuț, Denisa Birou, Monica Blaga, Banes Party Band sunt artiștii locali invitați să aibă concerte în eveniment.

Oportunitățile turistice oferite celor care aleg să cină la Târgul Corvinilor sunt: biserica din lemn cu hramul „Buna Vestire” din satul Lugașu de Sus, construcție 1720, monument istoric; biserica ortodoxă cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din satul Lugașu de Jos, construcție secolul al XVII-lea, Conacul Zichy din satul Lugașu de Jos, construcție 1840, monument istoric, dar și cele două lacuri de acumulare aflate pe teritoriul comunei. Dacă va fi ridicată restricția privind organizarea târgurilor de animale, datorată pestei porcine, conform tradiției lunea va avea loc și un târg de animale.