Ioan Mang: „Reuşim să ne ţinem de angajamentele din campania electorală”

JURNAL BIHOREAN: Dle Mang, aţi depăşit deja un an de mandat, ca vicepreşedinte al Consiliului Judeţean. Care este cea mai mare satisfacţie pe care o aveţi?

IOAN MANG: Cea mai mare satisfacţie este aceea că reuşim să ne ţinem de angajamentele din campania electorală, astfel încât în primăvara acestui an s-a terminat construcţia fizică a Muzeului Ţării Crişurilor, din clădirea fostei Garnizoane. În vară au fost deja primele expoziţii, începând din luna iunie. Sntem pregătiţi să semnăm contractul cu finanţare europeană pentru a amenaja curtea, gardul de împrejmuire şi etajul I – secţia de istorie din clădirea Muzeului.

În acest moment, la Muzeu avem în derulare contractul pentru dotarea cu mobilier a birourilor, atelierelor, depozitelor şi pentru amenajarea vivariumului şi a terariumului.

Există un al doilea doilea proiect cu finanţare europeană pentru mobilierul de expoziţie şi etajele II şi III. Va fi finanţat din fonduri România – Ungaria, 4 milioane euro. Termenul de depunere al preoiectului strategic este 20 septembrie şi acest proiect de la Muzeu va fi inclus în proiectul strategic.

Care este problema care se dovedeşte a fi cel mai dificil de rezolvat?

Chestiunile curente, nu ceva în mod special. Am reuşit să introducem pe PNDL2, trei drumuri judeţene – este vorba despre continuarea lucrărilor la drumul Uileacu de Criş – Sârbi, care este în execuţie şi pe care dorim să-l finalizăm în maximum un an, DJ Sâmbăta – Dobreşti – Luncasprie, ce duce spre lacul Vida, respectiv Roşia – Aştileu – Aleşd.

Salariile de la Consiliul Judeţean şi a instituţiilor din subordine nu reprezintă o problemă spinoasă?

Este o problemă, dar nu neapărat spinoasă, deoarece avem obligaţia să ne încadrăm în bugetul aprobat de CJ Bihor pentru acest an privind fondul de salarii. La începutul anului au fost două măriri de salarii, una de 20% şi una de 50% pentru personalul artistic de la Teatre şi Filarmonică, iar acum, prin noua lege a salarizării încercăm să aducem salariile din instituţiile subordonate la acelaşi nivel, ce va duce la o creştere generală.

Care este nivelul de crştere la care vă aşteptaţi?

Diferă de la o instituţie la alta, deoarece egalizând, la unii salariile cresc ma imult, iar la alţii mai puţin. Încercăm să aducem echitate în sistem. Aşa cum spune legea, la funcţii egale, cu responsabilităţi similare, salariile trebuie să fie egale. Creşterea va fi cuprinsă între 1% şi 39%.

Cum stă CJ Bihor cu implementarea proiectelor europene? Proiectul strategic pe sănătate al Judeţului Bihor, dar şi celebrul Drum al Apusenilor sunt, în continuare, fără contractul de finanţare semnat. De ce se întârzie?

Contractele pentru primele două tronsoane ale Drumului Apusenilor, de la Beiuş până la Remeţi sunt la minister, urmează să fie semnate, iar ultimul tronson Remeţi – limita de judeţ cu Clujul, spre Valea Drăganului, s-a depus la ADR Nord-Vest. Urmează să fie trimis şi el la minister, pentru a fi semnat. Însă deoacamdată, până după finalizarea licitaţiilor pentru primele proiecte depuse, acest ultim tronson nu are finanţare.

Judeţele din Nord-Vest (Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Satu Mare – n.red) nu au mai respectat înţelegerea conducerilor anterioare şi au depuse proiecte de valori mai mari. Aşa se face că pentru Bihor teoretic au mai rămas 20 de milioane de euro, proiectul depus de noi fiind de aproape 30 de milioane pentru primele două tronsoane. Însă, în urma licitaţiei din judeţul Bistriţa – Năsăud, constructorul care a câştigat licitaţia a câştigat cu 8 milioane sub contractul de finanţare. La fel se va întâmpla şi cu celelalte judeţe. La fel se va întâmpla şi cu judeţul Bihor. Ca urmare, sunt optimist că vor rămâne bani în final şi pentru Bihor, şi pentru Cluj, aşa încât confinanţarea să fie de doar 2%.

Cu alte proiecte europene finalizate sau în derulare stăm bine. Proiectul privind producerea de curent electric din biomasă (de la Săcueni – n.red.) este finalizat. Furnizează curent electric în reţea, începând din luna martie şi poate, citind articolul dvs, cârcotaşii află acest aspect, că nu o problemă din acest punct de vedere.

România acumulează întârzieri majore faţă de obligaţiile asumate în faţa Comisiei Europene privind gestionarea eficientă a deşeurilor. Care este stadiul de implementare al proiectului privind Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor (SMID), ce a presupus închiderea gropilor neconforme şi punerea pe roate a unui sistem de colectare eficientă a tuturor deşeurilor din judeţ şi transportarea lor la Oradea, pentru tratare?

Astăzi, lucrările prin proiectul SMID sunt în fază de recepţie, urmând ca într-un timp cât mai scurt, în câteva săptămâni noua structură a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ecolect să treacă la licitaţiile pentru desemnarea operatorilor de salubritate. Bihorul a fost împărţit în şase zone de colectare şi sortare, urmând ca deşeul menajer să fie depozitat la groapa ecologică din Oradea.

CJ Bihor a fost acuzat că, într-o perioadă în care salariile bugetarilor cresc, a făcut angajări inclusiv pe criterii politice, atât în aparatul propriu, cât şi la structuri pentru sprijinirea turismului, precum AMD Bihor, sau pentru finanţarea ONG-urilor, precum DDIP. Cum răspundeţi acestor acuzaţii?

În 2016, între 1 ianuarie şi 1 iulie s-au făcut 47 de angajări de către fosta conducere a Consiliului Judeţean. Din 1 iulie 2016 până în 31 iulie 2017 s-au făcut în total 16 angajări. Restul sunt poveşti. Sunt angajări prin concurs. Aceasta este realitatea şi adevărul. Nu sunt numai membri de partid angajaţi. Până la urmă, omul are voie să facă şi politică. Sunt oameni care nu sunt membri într-un partid politic, sunt şi tineri care trebuie să aibă o şansă şi nu sunt membri în partide politice. Din păcate, unii ne acuză pe noi de ceea ce au făcut ei.

În 28 septembrie, Curtea de Apel Timişoara are termen de judecată în procesul câştigat deja în primă fază de PNL împotriva dvs şi a colegilor dvs din Executiv, privind anularea Hotărârilor de alegere a preşedintelui şi vicepreşedinţilor CJ. Dacă instanţa din Timiş confirmă hotărârea Tribunalului Bihor, iar consilierii judeţeni vor trebui să aleagă o nouă conducere judeţeană, veţi candida din nou pentru funcţia de vicepreşedinte? Care este modalitatea de vot pe care o veţi solicita? La masă sau în cabina de vot?

Nu vreau să comentez decizia Tribunalului Bihor, însă trebuie să fac câteva precizări: prima este legată de aşa-zisul vot la masă, care nu s-a întâmplat. Votul a fost în cabină şi majoritatea de 18 consilieri judeţeni ai alianţei PSD – UDMR – ALDE este un fapt real. Supăraţi că nu au reuşit să găsească niciun trădător şi nici să cumpere vreun vot, consilierii judeţeni PNL au făcut intenţionat un adevărat circ, susţinuţi şi de un anumit om din presă. S-a întins peste masa din cabina de vot ca să filmeze în cabină, ca după aceea să ne acuze că nu s-a asigurat secretul votului, că a putut el filma în cabină.

Decizia la Tribunalul s-a luat luat fără a se audia niciun martor, niciun consilier judeţean sau altcineva dintre cei care au participat. Decizia a fost luată pe baza unor imagini filmate neautorizat din timpul şedinţei de Consiliu Judeţean. Pe nicio imagine nu apare niciun vot făcut la masă. Noi avem la CJ o înregistrare audio a şedinţei, dar nu există o înregistrare video a şedinţei de CJ, decât înregistrări video ale reprezentanţilor presei. Ne bazăm pe faptul că la Curtea de Apel decizia nu se va lua aşa, ci prin audierea martorilor, a consilierilor, pe probe.

În privinţa faptului că eu am afirmat în şedinţă că secretul votului este un drept, nu o obligaţie, nefiind un vot electoral, Curtea Constituţională mi-a dat dreptate prin votul de la ultima moţiune de cenzură din Parlament. Votul secret cu bile desfăşurat în Parlament, arătarea bilelor de către parlamentari nu înseamnă că nu se respectă votul şi că trebuie anulat. Procesul electoral al alegerilor locale s-a încheiat o dată cu finalizarea alegerilor şi numărarea voturilor. Votul din cadrul Consiliului Judeţean nu este unul electoral, nu se supune legii electorale, ci se supune altor legi.

Domnii de la PNL fac distincţie netă între Consiliul Local, unde votul nu este niciodată în cabină şi Consiliul Judeţean, unde la orice vot secret ei intră în cabină.

Dacă, prin absurd, se pierde procesul, majoritatea de 18 a PSD – UDMR – ALDE este întotdeauna mai mare decât cei 17 consilieri ai PNL. Şi da, într-o asemenea situaţie, voi candida din nou pentru poziţia de vicepreşedinte. Am această obligaţie faţă de cei care ne-au dat votul. Modalitatea de vot este aceeaşi: în cabina de vot.

Care cea mai mare provocare pe care v-o asumaţi pe termen scurt şi care este obiectivul concret pe care vi l-aţi propus să-l duceţi la îndeplinire până la finalul mandatului?

Până la finalul mandatului m-am angajat ca drumurile judeţene să fie asfaltate în întregime, să nu mai avem drumuri de piatră sau de pământ. Totalul drumurilor judeţene este 850 de kilometri, din care 150 km sunt de piatră şi 6 km sunt de pământ.

Am înţeles deja că Executivul CJ Bihor îşi doreşte o revizuire a organigramei instituţiei. Ce se urmăreşte prin această revizuire a organigramei? Este în pericol postul de director pentru finanţări nerambursabile, deţinut de Horia Carţiş? Dacă da, ce i se impută acestuia?

Obiectivul nostru nu este ce facem cu Carţiş. Dacă dl Carţiş îşi duce la îndeplinire misiunea pe care o are, nu are nimeni nicio problemă cu dânsul. Scopul organigramei nu este de a scăpa de anumite persoane sau reduce posturi, ci de a eficientiza activitatea CJ Bihor şi a instituţiilor din surbordine.

Falia căscată între Consiliul Judeţean şi Primăria Oradea se accentuează de la o lună la alta. Ultimul exemplul – Carnavalul Florilor – unde cele două entităţi s-au concurat reciproc. Unde credeţi că va duce acest permanent joc de şah între cele mai mari instituţii administrative din Bihor şi ce au bihorenii de câştigat din această concurenţă?

Cred că preşedintele PNL Bihor a depăşit deja limitele normalului în această luptă politică. Şi pentru că aţi adus vorba despre Carnavalul Florilor, există chiar un email prin care ni se aducea la cunoştinţă că la acest eveniment conducerea CJ Bihor nu are voie să participe şi nici să dea interviuri. Este o nedorită premieră şi consider că depăşeşte cadrul unei relaţii interinstituţionale normale. Dacă CJ Bihor nu ar fi luat măsura ca din alaiului carelor alegorice să facă parte şi copii, majorete, practic, am fi avut doar cele patru care alegorice realizate de partenerii din Debreţin, din care pe unul era şi stema Municipiului Oradea. La Debreţin, în ziua precedentă, la finalul manifestării desfăşurate pe stadionul din Debreţin au fost peste 20.000 de spectatori în tribune şi mii de oameni în teren care au defilat sub culorile drapelelor fiecărei ţări participante.

De unde aţi primit emailul pe care îl incriminaţi?

Emailul a fost de la directorul APTOR, dar sunt convins că şi preşedintele PNL Bihor avea cunoştinţă despre acest email.

Ce vă deranjează la acest email?

Cred că trăim într-o ţară liberă şi vremea în care ţi se spunea ce ai voie să faci, unde să fii sau unde să nu fii a trecut.

Sunteţi liderul organizaţiei judeţene a partidului de guvernământ – PSD. În această calitate, în primăvara acestui an aţi girat schimbarea prefectului de Bihor. Claudiu Pop a fost înlocuit cu Ioan Mihaiu, ce ocupă această funcţie deja de trei luni. În optica dvs, cu ce a greşit fostul prefect, dacă a greşit cu ceva şi prin ce s-a remarcat noul prefect? Credeţi că prefectul de Bihor poate fi considerat aprioric un posibil viitor candidat la Primăria Oradea?

Prefecţii sunt reprezentanţii Guvernului în teritoriu, înalţi funcţionari publici, numiţi şi schimbaţi de Guvern. Ca urmare, nu este vorba azi de a gira schimbarea unui prefect de către o persoană din afara guvernului. Greşelile, dacă au fost, pentru care a fost schimbat, le ştiu ce de la Guvern, fostul premier care a semnat decizia de eliberare din funcţie. Poate a cântărit şi faptul că avea, totuşi, peste cinci ani de mandat, iar aceste funcţii nu sunt pe viaţă. Da, un prefect poate să fie oricând un candidat redutabil la orice funcţie din administraţia publică, inclusiv la cea de primar. De la un prefect, fie el Mihaiu sau altcineva, am aşteptarea de a aplica şi a supraveghea modul în care se respectă politica Guvernului în teritoriu şi de a sancţiona orice abatere a administraţiilor publice locale de la lege. De asemenea, îmi doresc să stea cât mai departe de luptele politice.

Pentru că avem şi un premier nou, vă adresez aceeaşi întrebare: cu ce a greşit Grindeanu ca premier şi prin ce s-a remarcat Tudose până la această oră?

Grindeanu a avut mai multe greşeli, ca premier. Una dintre ele fiind aceea că şi-a schimbat prioritatea din aceea de a coordona şi eficientiza actul de guvernare înspre preocuparea de a coordona partidul de guvernământ.

În două luni, Tudose a reuşit să recupereze întârzierile faţă de obiectivele programului de guvernare pe care le acumulase Cabinetul condus de Grindeanu.

La ce instituţii deconcentrate ale Guvernului în judeţul Bihor se constată nemulţumiri? Aceste instituţii au un aport administrativ semnificativ, iar bihorenii resimt performanţa sau lipsa de performanţă a acestora.

La instituţiile deconcentrate, în mod sigur lucrurile nu funcţionează aşa cum trebuie, însă nefiind prefect, nu am făcut o analiză a activităţii lor. Din mass-media, pot să spun, însă că am constatat o activitate bună la AJOFM.

La nivel de partid au avut loc o serie de schimbări, în filiala PSD Bihor. Fostul secretar executiv Ana-Maria Tiron a fost demisă, după ce anterior acelaşi lucru s-a întâmplat cu un trezorierul, Dan Ardelean. Care este cauza acestor schimbări şi la ce schimbări ne putem aştepta în PSD Bihor, în viitorul mai mult sau mai puţin apropiat?

Cele două funcţii, de secretar executiv şi trezorier, sunt numite şi revocate de preşedinte, conform Statului partidului. Cum nu mai puteam să lucrez cu cei doi, am decis revocarea acestora şi numirea altor colegi pe aceste funcţii. Atât revocarea cât şi numirea a fost validată, prin vot, de Comitetul Executiv Judeţean, aşa cum spune Statutul.

În activitatea atât de trezorier, cât şi de secretar executiv s-au constatat întârzieri mari în realizarea sarcinilor. Spre exemplu, la întocmirea bilanţului economic mi s-au adus la cunoştinţă faptul că documentele s-au predat cu mare întârziere, că au existat şi unele probleme în evidenţa zilnică a încasărilor şi plăţilor, iar în ceea ce priveşte munca de secretar executiv, evidenţa aflată în serverul partidului conţinea mulţi membri care nu mai sunt astăzi în partid – fie sunt decedaţi, fie sunt plecaţi la alte partide şi foarte mulţi membri veniţi în ultimii ani nu erau în evidenţa centralizată.

Aveţi în vedere şi retragerea sprijinului politic pentru consilierul judeţean Ana-Maria Tiron, ceea ce ar duce la pierderea funcţiei de consilier judeţean, de către aceasta?

Cât timp îşi face datoria şi respectă deciziile pe care le luăm, nu avem astfel de intenţii. Însă, dacă vom constata că unii dintre consilierii judeţeni sau dintre consilierii locali din judeţ se abat de la deciziile conducerii partidului, nu vom ezita să le retragem sprijinul politic.

Îl aşteptaţi în partid pe fostul prefect Claudiu Pop?

Dl Pop a revenit în partid din câte ştiu, mi s-a adus la cunoştinţă că a lăsat o adresă la colega de la sediul partidului, prin care ne anunţă că a renunţat la suspendare şi că a revenit ca membru al partidului.

Dacă va solicita o funcţie în partid, o veţi supune votului?

Sigur vom discuta şi o vom supune dezbaterilor şi votului, aşa cum spune Statutul, adică în cadrul Conferinţelor judeţene extraordinare, pentru că aşa prevede statutul.