Ioana Prodan – pasiune, artă, stil

Boxer Braids sunt acele împletituri strânse bine de scalp. Indiferent de lungimea şi de grosimea firului de păr, acestea arată întotdeauna spectaculos şi pot fi purtate oricând şi la orice tinută.

Pentru o stilizare deosebită, pot fi adăugate extensii de aţe sau meşe în culori naturale sau mai nonconformiste şi îndrăzneţe.

Stilul Boxer Braids îţi garantează că următoarea dimineaţă te vei trezi cu o coafură intactă, şi următoarea, şi următoarea, până la trei luni chiar.

În spatele acestor codiţe este însă o muncă şi o răbdare de fier. Realizarea unor codiţe Boxer Braids poate dura până la 14 ore.

Unică

Ioana Prodan, o tânără hair stylist din Oradea, este printre puţinele care care s-a axat pe acest stil de coafuri. Întodeauna a avut o pasiune pentru tot ceea ce ține de „frumos” cu atât mai mult cu cât vine dintr-o familie cu tradiţie în ceea ce priveşte aranjarea părului, mama deţinând primul salon privat de coafură din Oradea.

„De mică mi-am dorit să devin coafeză. Toate păpuşile mele au fost tunse şi aranjate, chiar şi mustăţile pisicii nu au scăpat de o tunsoare”, povesteşe Ioana Podan.

A învăţat să facă codiţele afro în Italia.

„Am locuit o bună perioadă în această țară și mergând, tot mereu, să îmi fac astfel de codițe am deventit interesată de modul în care se fac. Coafezele de culoare de acolo au fost foarte drăguțe și m-au învățat. Odată revenită în țară, am dorit să îmi fac din nou codițe, dar am constatat că în Oradea nimeni nu făcea astfel de împletituri. Acest lucru m-a deterimat să încep eu”, îşi aminteşte Ioana.

A redeschis salonul de coafură al părinţilor şi face ceea ce-i place: tunde, aranjează, vopseşte şi aranjează părul.

„Aici la salon suntem ca într-o familie. Mai bine din jumătate din zi suntem împreună şi mi-am dorit că creez o atmosferă plăcută, să vii cu drag la muncă şi să fii ajutat ori de câte ori este nevoie”, spune Ioana.

Răbdare

Primele cliente i-au fost prietenele sale. Încet, încet, însă clientele s-au înmulțit, precum și dexteritatea sa, astfel că de la 14 ore cât dura la început să facă Box Braids să ajungă la 8 – 10 ore, în funcție de lungimea și grosimea părului.

Conform Ioanei, clientela care este dispusă să își facă astfel de împletituri este cuprinsă între vârsta de 10 și 40 de ani.

„De cele mai multe ori, clientele revin, îşi mai fac aceleaşi sau alte stiluri de împletituri. An de an, încerc să găsesc tot mai multe coafuri şi împletituri, iar dacă un client îmi cere ceva anume, chiar dacă nu am mai făcut până atunci, nu refuz. Doar încercând poţi învăţa”, explică coafeza.

Culori îndrăzneţe

Culoarea părului îţi poate modifica întreaga fizionomie şi felul în care eşti perceput de cei din jur. Ioana este cunoscută şi pentru culorile extravagante cu care „se joacă”. Roz, mov, albastru, verde, sunt doar câteva dintre culorile folosite de orădeancă la vopsirea părului.

„Un mod deosebit de a ieşi în evidenţă este să alegi nişte culori îndrăzneţe. De anul acesta am constatat că s-a promovat foarte mult şi trendul acesta al vopsirii părului în culori îndrăzneţe.

Dacă în urmă cu câţiva ani aveam destul de puţine cereri în acest sens, anul acesta multe persoane optează pentru astfel de culori”, ne-a spus Ioana Podan. Opțiunile de culori şi coafuri pentru păr sunt infinite şi fiecare îl poartă cum îi face plăcere.