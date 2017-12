Iosia.ro anunta startul noului ansamblu rezidential din spatele Kaufland Iosia, pe strada Onestilor!

In contextul planului urbanistic al noii zone comerciale care implica atat magazinul Kaufland cat si Galeriile Prima Shops, ansamblul rezidential Iosia Onestilor se pozitioneaza cel mai bine ca si accesibilitate si proximitate vis-à-vis de alte complexe rezidentiale din zona.

S-a dat startul ansamblului rezidential Iosia Onestilor dupa ce a fost realizata vanzarea integrala a complexului rezidential Iosia Lapusului care insumeaza cateva sute de apartamente livrate cu succes oradenilor.

“Am construit sute de locuințe pentru clientii nostri care detin acum un loc pe care să îl numească acasă, am sprijinit familiile tinere – construind locuri de joacă și terenuri de sport pentru copii, am oferit o mână de ajutor și seniorilor punandu-le la dispozitie facilitati pentru ca viata sa le fie placuta. Planurile noastre de viitor nu se opresc aici, vedem departe si ne actualizam permanent pentru ca noile locuinte sa fie cu totul speciale, valoroase si in trend cu un stil de viata dinamic si prosper” a transmis directorul de vanzari a complexului rezidential Iosia.

Proiectul Iosia Onestilor este unul foarte special. Atat din punct de vedere arhitectural cat si al functionalitatii. Noul proiect respecta standardele impuse de necesitatile familiei moderne. Probabil Iosia Onestilor este primul proiect din Oradea care implementeza la zi si punctual sisteme de asamblare a spatiilor conform cu stilul de viata a familiei moderne. Imaginile proiectate 3D de catre designerii nostri de fatade, prezentate in acest articol, sunt explicite si evidente!

“Proiectarea spatiilor in apartamente de 1, 2 sau 3 camere se orienteaza dupa cele mai actuale sisteme si directii pe care omul ca entitate sociala le simte ca necesitate. Spatiile generoase sunt punctul nostru de plecare. Fiecare zona a unui apartament construit de noi permite organizarea vietii intr-o maniera care iti da posibilitatea sa respiri in voie. Am studiat permanent cum considera o familie ca e cel mai bine sa isi petreaca timpul pretios de acasa, ce functiuni si in ce forma trebuie asamblat un spatiu pentru a da calitate vietii. Terasele generoase care permit servirea mesei in familie sau alaturi de prieteni sunt in acest moment unice ca spatialitate si functiune in ansamblul Iosia Onestilor. Proiectarea dormitoarelor in care se tine cont de noile dimensiuni ale mobilierului modern si permit fluxul usor de trecere, bucatariile spatioase si functionale pentru pasiunile gastronomice ale clientilor nostri si baile generoase sunt alte exemple evidente si puncte forte in ceea ce priveste abordarea constructiilor noastre” a spus coordonatorul de proiect Iosia Onestilor.

Designerii au realizat proiecte indraznete de amenajare interioara care exemplifica perspectiva noastra de functionalitate intr-un context modern si actual.

Localizarea linga KAUFLAND Iosia si galeriile comerciale PRIMA SHOPS, chiar in spatele acestora, intr-o zona linistita si totusi centrala, prezenta spatiilor verzi generoase si a locurilor de parcare dispuse in curte si in subsolul cladirii, distanta confortabila fata de circulatie si zgomotul strazii, garanteaza un camin frumos, linistit si sigur, atat din punct de vedere a confortului cat si a investitiei pe termen lung. Detalii si informatii suplimentare sunt disponibile pe website-ul www.iosia.ro.

