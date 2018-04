(I)Real – Christopher Nowicki, expoziție de artă la Oradea!

Arta sa propune un joc cu realitatea obiectelor, cu ceea ce vedem, ceea ce ni se pare că vedem și cu ceea ce urmează să vedem (sau am putea vedea). În aceste lucrări, observăm, pe lângă prezentul obiectelor, și o arheologie a trecutului sau un indiciu despre viitorul ireal/suprarealist al acestora. Există, așadar, un joc între realitatea lucrurilor și ipostaze lor ficționale, trecute sau viitoare. Preocupat el însuși de relația dintre realitate și transfigurarea ei artistică, gravorul precizează: „În lumea mea vizuală, încerc să schimb percepția asupra realității pe care o are privitorul. (…) Cred că este o provocare extraordinară să folosești imagini realiste. Oamenii au idei preconcepute despre ce reprezintă lucrurile care îi înconjoară, despre ce înseamnă imaginile, și schimbarea acestei percepții este dificil de realizat, dar o văd ca pe o provocare atrăgătoare. (…) Preocuparea mea principală este de a arăta oamenilor ceva ce ei nu își pot imagina”.

Mezzotinta, fiind o tehnică în care lucrurile ni se dezvăluie tainic dinspre umbră înspre lumină, favorizează în universul lui Nowicki o anumită tensiune și neliniște, sugerând posibilitatea unor lucruri ireale pe cale să se petreacă, la graniță cu o atmosferă suprarealistă. Gravurile construiesc o lume puternic contrastantă, în alb și negru, cu rare accente de culoare.

Imaginarul artistului aduce în discuție fragilitatea și perisabilitatea lucrurilor (până și atunci când acestea par invincibile, masive, impunătoare) și a existenței (umane), felul în care acestea se transformă sau se degradează de-a lungul timpului. Cred că în cazul universului lui Christopher Nowicki putem vorbi despre o viață lăuntrică a obiectelor, lucrurile adesea prezentând-se ca niște personaje.

În gravura artistului întâlnim două ipostaze sau semnificații ale timpului: pe de-o parte, există în unele lucrări o dimensiune atemporală a (i)realității, în schimb, pe de altă parte, altele implică și insinuează tocmai gravitatea temporalității. În lucrările din seria „Entropie”, unde mașinăriile sunt înghițite de împrejurimi, degradându-se asemenea unor epave, putem proiecta un trecut funcțional al acestora.

Tripticul intitulat „Decizii” aduce în discuție, după cum sugerează și titlul, felul în care ne confruntăm de-a lungul vieții cu hotărârile pentru care optăm, modul în care ele pot deschide noi portițe sau, dimpotrivă, reușesc să le fortifice pe cele existente, precum și impactul deciziilor noastre asupra celorlalți. Vă invităm să treceți atât pragul expoziției, cât și pe cel al porților imaginate de artist, neștiind ce lumi (lăuntrice) vom avea șansa să descoperim, poate unele necunoscute pentru noi înșine: „Ușile se pot deschide spre un spațiu nou și diferit sau pot acționa ca barieră. (…) O ușă poate să se deschidă sau să se închidă, permițând trecerea spre un spațiu diferit sau blocându-te în același spațiu în care erai până acum. În viață, există multe uși – în sensul provocărilor cu care ne confruntăm”.

Lucrările expuse variază de la gravuri de mari dimensiuni, în care se remarcă cele două serii realizate în ultimii ani, „Decizii” și „Entropie”, până la intimitatea lucrărilor de dimensiuni miniaturale, dintre care o parte reiau tensiunea și atmosfera tainică din cele mari, iar altele, ex librisuri, dedicate apropiaților sau personalităților din lumea culturală, dimpotrivă, au o atmosferă jovială.

Christopher Nowicki este născut în 1950, la Toledo, Ohio (SUA). Absolvent în Arte Plastice al Universităţii din Toledo (licență – 1973) și al Universităţii din Washington, Seattle (masterat –1977), unde a predat ca asistent al profesorului Glen Alps din 1974 până în 1977. Din 1993, artistul se stabilește în Polonia, unde actualmente este profesor la Academia de Artă și Design “Eugeniusz Geppert” din Wrocław, fiind conducătorul atelierului de serigrafie din cadrul departamentului de gravură și, totodată, promotorul mezzotintei în aceiași instituție. Profesor invitat la multe universități pentru a ține workshopuri și cursuri de mezzotintă, precum Academia de Artă din Vilnius, Lituania (2001, 2005, 2007), Academia de Artă din Edinburg, Scoția (2006, 2007), Academia de Artă din Riga, Letonia (2008, 2011) Academia de Artă din Tianjin, China (2009), Universitatea Ball State, Muncie, Indiana, SUA (2012, 2013), Universitatea din Bilbao, Spania (2013) etc. În mod constant, din 2012, ține anual (pentru două luni) cursuri de gravură la Universitatea de Nord-Est din Changchun, China. În timpul verii, Christopher Nowicki se dedică serigrafiei, lucrând alături de artiștii nativi americani în Alaska pentru crearea unor serii consacrate tradiţiilor acestora. În timpul îndelungatei sale activități, a primit numeroase premii și distincții, dintre care semnalăm (selectiv): Marele Premiu în cadrul Competiției de Gravură Mică din Seul, Coreea de Sud (1982), Premiul III în cadrul celei de a 7-a Competiții Internaționale de Gravură, Binghamton, New York, SUA (1992), Premiul Național al Căilor Ferate Lituaniene, Vilnius, Lituania (1998), Premiul I în cadrul Expoziției de Gravură și Desen din Silezia Inferioară, Wrocław, Polonia (2002), Premiul Hahnemulle din cadrul celei de a 6-a ediții a Competiției Naționale de Gravură, Katowice, Polonia (2006), Mențiune în cadrul Primei Ediții a Festivalului Internațional de Mezzotintă din Ekaterinburg, Rusia (2013), diplomă de profesor onorific al Universității Yanbian din China (2013) etc. Lucrările sale se găsesc în colecții și muzee din China, Rusia, Statele Unite, Polonia, Suedia, Grecia, Lituania etc. Este, totodată, curatorul unor importante expoziții de gravură poloneză, unul dintre cele mai recente și mai importante proiecte fiind expoziția itinerantă „Polish Contemporary Printmaking Exhibition”, găzduită de Muzeul Academiei de Artă din Tianjin, China (2010), de A&G Gallery din cadrul Universității Kyung Hee din Seul, Coreea de Sud, și de Centrul de Știință și Artă „Stara Kopalnia”, din Wałbrzych, Polonia (2014).

Expoziția se va desfășura la Galeria de Artă de pe Str Republicii nr 47 și va ține din 20 aprilie până în 13 mai 2018.

Tel: 0745 205 729

Mai multe detalii: http://www.visualkontakt.ro/ și https://www.facebook.com/visualkontakt.ro/

