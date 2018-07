ISO Kids Summer Concert la ERA Park

ISO Summer School a fost organizata de către ISO în parteneriat cu colaboratorii acesteia: Jolly Phonics din Bucuresti și AB Music Academy din Londra. Școala de vara la ISO are un program educational complex cu predare exclusiv în limba engleza, participanții fiind împărțiți în 2 grupe de vârsta, o grupa formata din elevi cu vârste intre 2 și 4 ani, cea de-a doua grupa cu vârste cuprinse intre 5 si 8 ani.

La ISO Summer School participa 44 de elevi pe durata celor 5 săptămâni. ISO Summer School se va termina pe 31 iulie, ultima săptămâna fiind dedicata cursurilor de engleza conversaționala și lecțiilor de ukulele, predate de către profesori și actori britanici din partea AB Music Academy din Londra.

Pe durata celor 5 săptămâni, cei mici au învățat limba engleza prin joaca, au luat parte la activități interactive concepute sa le dezvolte creativitatea și curiozitatea. Orele de sport au fost de asemenea parte integranta a programei, elevii participând săptămânal la ore de înot și cățărat. Printre multele activități desfășurate se regăsesc: șahul, tir cu arcul, desen, fonetica limbii engleza, plimbări cu poneiul, vizite și mini excursii la gradina zoologica, muzeu, parcuri etc.

Prima ediție a ISO Summer School se va încheia cu un eveniment special, “ISO KIDS SUMMER CONCERT”, concert care va avea loc marți 31 iulie, în incinta Era Shopping Park Oradea, începând cu orele 18:00. Intre orele 18:00- 19:00 cei mici se pot bucura luând parte la jocuri și activități, desene pe fata și modelaj de baloane, iar intre orele 19:00 și 19:45 are loc concertul dedicat copiilor și susținut de către Christopher Guard, actor și muzician britanic alături de formația What the Fox. Intrarea este libera.

Cei interesați sunt așteptați în incinta Era Shopping Park Oradea, marți 31 iulie, de la orele 18:00