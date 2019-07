Îți iei bilet în weekend și poţi câștiga un hamac

Trupa americană Crazy Town, trupa Ossian din Ungaria, Vița de Vie, Omul cu Șobolani, Implant pentru Refuz, Dirty Shirt, Iris, Luna Amară, Altar, Aurora, Bucovina, Coma, The Details, NOR, Times of Need, Riot Monk, Frații Jdieri, Kunnstra, Punkarta și 7 Pași compun line-up-ul din 2019, iar biletele se găsesc pe ambilet.ro.

Orădenii, dar și cei care se află în această perioadă în Oradea pot cumpăra bilete fizice din locațiile partenere ale festivalului: Green Pub, Steam Bar, Columbus Cafe, Gekko Pub, Moszkva.

În acest weekend, organizatorii Way Too Far Rock Festival pun în concurs câte un hamac în fiecare locație menționată pentru cei care își cumpără din timp biletele regular (acces general, 3 zile, camping inclus). Astfel, cei care își cumpără abonament de la Green Pub, Steam Bar, Columbus Cafe, Gekko Pub sau Moszkva trebuie să își facă o fotografie cu biletul în locația din care l-au cumpărat și să o trimită pe adresa wtfrockfest@gmail.com sau în mesageria privată a paginii de facebook WTF – Way Too Far Rock Festival. Numele celor înscriși vor intra în concurs și extragerea se va face luni, 15 iulie, prin random.org. Va fi ales câte un câștigător pentru fiecare locație. Biletele pentru acest concurs se pot cumpăra până duminică, 14 iulie, ora 23.00.