Iza a fost primul bebeluş salvat prin monitorizare fetală la domiciliu

Datorită monitorizarii fetale la domiciliu, șapte fetuși au fost deja salvați. Primul a fost cazul Izei, pe care il prezentam acum.

Mama Izei se pregătea sa devină mama pentru prima dată la 27 de ani. În săptămâna a 35-a de sarcină s-a prezentat la o clinică privată, cu probleme de umflare a picioarelor. Prin investigatii au identificat tensiune arterială ridicată, pentru care i-a fost prescris tratament medicamentos, după care gravida s-a întors la domiciliu, unde a cerut serviciul de monitorizare fetala, pentru a detecta în timp eventualele pericole.

Serviciul de monitorizare fetală la domiciliu este singura din lume care este liber de toate tipurile de riscuri biologice și fără efect de ultrasunete poate urmări funcțiile fetale ale fătului. Aparatul poate fi utilizat de către femei în propria lor casă o dată pe zi, sau chiar de mai multe ori, după a 32-a săptămână de sarcină. O măsurătoare durează 20 de minute. Apoi, dispozitivul se conectează automat la calculatorul server și transmite datele obținute despre ritmului cardiac fetal, mișcarea fătului,și activitatea uterină spontană.



Dispozitivul de monitorizare fetală utilizat în Programul Salvarea Fătului

Calculatorul server generează o curbă „test cardiotcograph non-stres“ utilă pentru medic, care va apare numai pe portalul centrului medical, sub datele de identificare a gravidei. Medicii centrului medical-tehnologic pot monitoriza curbele femeilor gravide care participă la Programul Salvarea Fătului, cu ajutorul codului de acces și parola de serviciu. Medicul evaluează curba de afișare a măsurătorilor.

Datele măsurării vizualizate în centrul medical

Gravida va primi răspuns prin afișare pe monitorul dispozitivului și prin e-mail. Mesajul conține rezultatul evaluării și dacă are sau nu ceva de făcut.

Un video despre serviciu: https://www.youtube.com/watch?v=VrEQSfTYEYU&t=198s

Mama Izei la prima masuratoare a fost avertizată ca fătul ei ar putea avea probleme cu alimentarea oxigenului. S-a întors imediat la clinică, de unde a fost lăsată acasă după teste. A doua zi, după măsurătorile repetate medicul care efectuează diganostizarea a sunat-o pe gravida, cum că problema persistă. Mama s-a întors la clinică pentru un test de laborator, prin care s-a constatat că atât fătul cât și mama erau într-o stare care pune viața în pericol. Au pus diagnosticul HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and Low Platelet) sindrom, care are ca sipmtome dezintegrarea sângelui matern, creștere enzimelor hepatice și scăderea numărului trombocitelor de coagularea. Cu o operație cezariană imediată viața Izei au salvat, iar cu tratamente in spital și viața mamei a fost salvată.

Între timp s-a născut și frățiorul lui Iza, la el a fost ceva firesc, să fie utilizată monitorizarea fetală prin Programul Salvarea Fătului.

Iza, mama ei și frățiorul

Dacă sunteți interesată de serviciul Salvarea Fătului, mai multe informații puteți obține la www.salvareafatului.ro disponibile, la adresa de e-mail info@babylifecare.ro sau numarul de telefon mobil + 40-774-006750.

Advertorial!