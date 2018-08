Jandarmeria Română are un nou șef

„Această decizie a fost luată având în vedere importanța sarcinilor ce revin Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, precum și necesitatea asigurării, cu celeritate, a actului managerial”, transmite Ministerul Afacerilor Interne, într-un comunicat de presă remis MEDIAFAX.

Ionuț Cătălin Sindile are 40 de ani și este născut în județul Teleorman. A absolvit Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, la arma jandarmi, în anul 2000 și are o experiență de 18 ani în Jandarmeria Română. Sindile a mai desfășurat activitate profesională în cadrul Jandarmeriei Române, inclusiv mai multe misiuni internaționale sub egida Uniunii Europene.

Decizia vine în contextul în care interimatul lui Sebastian Cucoș la conducerea Jandarmeriei Române a expirat, iar președintele Klaus Iohannis a anunțat că o decizie privindu-l pe Cucoș, pentru care ministerul Afacerilor Interne a transmis documentele către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, va fi făcută după ce procurorii militari vor finaliza ancheta privind intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august.

