Joi începe Street Food Festival! Vezi aici programul complet

Conceptul de Street Food a fost testat pentru prima dată la Oradea în cadrul Zilelor Orașului din anul 2016. Succesul răsunător a făcut ca acesta să devină o constanță și chiar să fie organizat un festival independent în anul 2017.

În cadrul festivalului, orădenii se vor putea delecta cu burgeri, pastramă, sandwichuri, costițe, cârnociori, clătite, paste, înghețată, mâncare chinezească și multe alte bunătăți culinare.

„Oradea, ne-am cunoscut deja. Și chiar ne-am împrietenit. Edițiile trecute reușite sunt dovada clară ca festivalul iubește orădenii, iar vouă vă place streetfood-ul senzațional, muzica live de calitate, filmele în aer liber și atmosfera prietenoasă. Toate amintirile faine pe care le avem împreună nu ne fac însă mai previzibili și vă asigurăm că încă vă putem surpinde plăcut cu o mulțime de lucruri. Noi truck-uri, noi rețete, noi chefi și noi trupe, toate își propun să vă cucerească gusturile anul acesta”, transmit organizatorii.

La fel ca și la ediția precedentă, copiii vor avea parte de o zonă special amenajată. În zona copiilor, cei mici vor fi întâmpinați cu baloane colorate și baloane cu heliu și vor putea lua parte la diverse activități: face painting, ateliere de creație și badminton.

Program concerte Street Food Festival 2018

Joi, 17 mai

19:30 – Kosmic Blues

21:00 – Fameless

Vineri, 18 mai

18:00 – Dimitri’s Bats

19:30 – FUNKorporation

21:0 – The Mono Jacks

Sâmbătă, 19 mai

18:00 – Melting Dice

19:30 – Ligia Hojda

21:00 – byron

Duminică, 20 mai

18:00 – Ana and the Changes

19:30 – Kryptonite Sparks

Program Kids Zone

Joi, 17 mai

12:00 – 21:00 – Face Painting

12:00 – 21:00 – Baloane Colorate

12:00 – 21:00 – Baloane cu heliu

12:00 – 21:00 – Ateliere de creație

12:00 – 21:00 – Badminton

Vineri, 18 mai

12:00 – 21:00 – Face Painting

12:00 – 21:00 – Baloane Colorate

12:00 – 21:00 – Baloane cu heliu

12:00 – 21:00 – Ateliere de creație

12:00 – 21:00 – Badminton

Sâmbătă, 19 mai

10:00 – 21:00 – Face Painting

10:00 – 21:00 – Baloane Colorate

10:00 – 21:00 – Baloane cu heliu

10:00 – 21:00 – Ateliere de creație

10:00 – 21:00 – Badminton

Duminică, 20 mai

10:00 – 21:00 – Face Painting

10:00 – 21:00 – Baloane Colorate

10:00 – 21:00 – Baloane cu heliu

10:00 – 21:00 – Ateliere de creație

10:00 – 21:00 – Badminton