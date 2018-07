Județul dă 1 milion la biserici

Este vorba despre 565.000 de lei, din care 180.000 de lei sunt alocați direct Episcopiei Ortodoxe a Oradiei și alți 70.000 lei Mănăstirii Izbuc.

180.000 de lei merg la parohii reformate, 120.000 la parohii romano-catolice, 110.000 la biserici penticostale, 15.000 la biserica baptistă maghiară din Sălard și 10.000 la biserica luterană din Oradea.

Consilierii județeni PNL ar fi vrut ca alocările să țină cont de proporția cultelor în județul Bihor și să fie acordate direct episcopiilor. Li s-a replicat prin sumele alocate cultului creștin ortodox.

„Cred că biserica trebuie s-o întreținem în societate, formează caractere și are un rol enorm. Am respectat procentul pe culte religioase. Consider că așa cum dăm bani la școală, la cămine culturale și alte instituții, trebuie să sprijinim și biserica”, a declarat vicele Traian Bodea, creștin penticostal, care a dat tristul exemplu al bisericilor goale de azi, din Occident.