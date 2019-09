„Julia Set” s-a lansat între ploi

Au vrut să fie în Cetate, să fie gratis din drag pentru fani, şi să fie ceva de suflet, ca pentru primul lor full album. Şi le-a ieşit. Prima mare grijă a băieţilor de la formaţia N.O.R. a fost vremea capricioasă, motiv pentru care au mutat concertul de joi seara din amfiteatrul Cetăţii, în curte, pentru a putea monta un cort dacă ar fi plouat. Înainte de concert stropii au fost răzleţi, ba chiar a apărut şi un curcubeu. Nu prea încrezători rockerii s-au adunat greu la locul evenimentului, deşi de la 19:30 George Staicu, alias DJ Rogvaiv a încălzit atmosfera cu un set de viniluri, de la Paradise Lost, la Black Sabbath şi Slayer.

Au deschis seara cei de la Breathelast. Formaţie de alternativ metal din Bucureşti, Breathelast s-a împrietenit de ceva vreme cu N.O.R., şi-au urmărit activitate, ca în final să fie invitaţi la deschiderea concertului de lansare a albumului „Julia Set”. O trupă de forţă dar şi de emoţie, Breathelast şi-a câştigat prieteni în faţa scenei pentru primul lor concert la Oradea. De altfel, au scris pe pagina lor de Facebook după concert: „Mulțumim foarte mult trupei N.O.R. pentru gandul frumos de a ne invita la lansarea celui mai nou material, «Julia Set», ne-am simțit foarte, foarte bine şi ne-am bucurat să îi vedem pe N.O.R.i pe viu, în acțiune! Apreciem tare mult publicul cu chef şi primirea frumoasă de care am avut parte şi sperăm să repetăm figura şi aici la BOOcureşti, cum se va ivi ocazia ?. Mulțumim mult echipei tehnice sunet-lumini pentru asistență şi LB shows, pentru TOT ajutorul, suntem recunoscători!”. Sperăm să îi mai vedem la Oradea.

Cei cinci N.O.R.-i au urcat pe scenă în faţa a vreo 200 de fani, feriţi de ploaie, cu un vibe bun. Parcă începea un concert de club, zidurile Cetăţii dispărând în întuneric. Julia Set i-a adunat pe toţi aproape. „Minte-mă”, „Cu fiecare gând”, „Tăcere”, „Aripi noi” sau „N.O.R” au răsunat în Cetate cu un Paul Halasz la voce în mare formă, susţinut cu energie şi chef de cântat de colegii săi de trupă: Raul Oros (chitară), Sammy Tuli (chitară), Cristi „Copex” (bass) şi Lucian Hulban (tobe).

A ieşit foarte bine, şi ce e mai frumos este atunci când vezi printre fanii din faţa scenei membrii altor trupe orădene care vin să îşi susţină colegii de breaslă, aşa cum i-am identificat pe cei de la Fraţii Jdieri sau de la Astro Generale. Poate nu e foarte mare comunitatea dedicată şi adevărată de rockeri orădeni dar e ca o familie care se revede şi vibează la fiecare concert la care se adună. După bis şi poza tradiţională de după concert cu fanii, luminile s-au stins şi la scurt timp a început să răpăie ploaia, ca un botez al Juliei Set. Gaşca s-a regrupat grăbită în Morrigan’s, la afterparty.