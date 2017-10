„Justiţia şi valorile”, din perspectiva ministrului Marga

Care va fi noua ordine a lumii şi unde se va situa România? Ce rol vor avea economia, politica, armatele şi cultura noilor puteri care vor domina Pământul? Sunt câteva din întrebările pe care fostul ministru de Externe, filosoful Andrei Marga, le punea, în urmă cu câteva luni, la Oradea cu prilejul lansării volumului „Ordinea viitoare a lumii”.

La nicio jumătate de an, fostul ministru revine la Oradea pentru o nouă lansare. Luni, 16 octombrie, de la ora 18:30, are loc lansarea cărții „Justiția și valorile” de Andrei Marga, volum proaspăt ieșit de sub tipar la Editura Ratio et Revelatio Publishing House. La eveniment vor vorbi, alături de autor, Otniel Vereș și Cristian Bălănean.

„Justiţia şi valorile” reuneşte studii și articole elaborate în cursul ultimilor ani și publicate cu diferite ocazii (unele fiind sesizabile în formulare), în variate periodice și volume, cu privire la drept și justiție.

„Preocuparea mea este aici de a profila punctul de vedere al pragmatismului reflexiv în acest domeniu. Optica mea rămâne una filosofică, ce-și ia argumente din abordări economice, sociologice și politologice reprezentative. Scopul argumentării îl constituie restabilirea dreptății ca valoare conducătoare a justiției și conceperea sensului justiției ca promovare a dreptății, cu implicațiile respective”.