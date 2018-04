Kanda a ucis speranţele Luceafărului

În locul sudatului cuplu Oros – Tînc, improvizaţia Mutu – Balea şi-a arătat limitele încă din debut. O pasă greşită i-a deschis culoarul lui V. Alexandru, care nu a putut fi oprit în careu decât prin fault de Goia. Golgheterul Ligii a II-a a transformat lovitura de pedeapsă cu un şut puternic şi plasat în stânga portarului (0-1).

Bihorenii s-au regrupat şi au împins jocul spre poarta adversă, însă fără să fie prea periculoşi. O acţiune bună a lui Neacşa a continuat cu o centrare ideală în faţa porţii, însă lui V. Rusu i-au lipsit câţiva centimetri să ajungă la întâlnirea cu balonul (29). Grupaţi în defensivă, călărăşenii au aşteptat spaţiile în defensiva adversă. Acestea s-au ivit, iar oaspeţii au avut şansa golului de două ori în aceeaşi fază: Goia a respins şutul lui Gaetan trimis din 12 metri, mingea a ricoşat la V. Munteanu al cărui şut a fost blocat salvator de Balea (33). Minutul următor, acelaşi V. Munteanu l-a driblat uşor pe Balea, a rămas singur cu Goia, a şutat şi portarul a avut un nou reflex salvator.

Egalare din penalty

În partea a doua, bihorenii au fost mai decişi, iar în minutul 56 V. Rusu a fost busculat în careu de Manole şi centralul a indicat penalty. Golgheterul bihorenilor şi-a făcut datoria şi a marcat cu calm, în stânga lui Lungu, golul 20 pentru Luceafărul în acest sezon (1-1).

În trei minute, celălalt golgheter, V. Aleandru a colecţionat două galbene (unul pentru proteste, celălalt pentru o simulare) şi a fost eliminat protestând vehement. Jocul s-a tensionat, Alexa a făcut circ, dar evacuat în tribună a fost un secund.

Spiritele s-au liniştit în cele din urmă, iar pe teren echipele şi-au văzut de joc. „Luceferii” au avut iniţiativa în faţa unui lider în inferioritate, dar ocaziile de poartă au lipsit.

La fel ca în tur, destinaţia punctelor a decis-o nou intratul Kanda, care a înscris dintr-o lovitură liberă de la 22 de metri direct la vinclul din dreapta porţii lui Goia (1-2). În goana după egalare, V. Rusu a ratat o ocazie mare, şutul său din unghi fiind blocat de Lungu (81).

Dunărea a știut să-și apere avantajul chiar și în inferioritate, iar „luceferii” nu au avut luciditatea să egaleze șiau suferit a 15-a înfrângere.

CASETA TEHNICĂ

Luceafărul Oradea – Dunărea Călăraşi 1-2 (0-1)

Stadion Luceafărul din Sînmartin. Teren ecelent. Spectatori: 600

Au marcat: V. Rusu 57 penalty / V. Alexandru 4 penalty, Kanda 78

Luceafărul: Goia – Torişte, Balea, Mutu, R. Trif – Ţegle, Feher (80 Codoban) – Antohi (84 C. Valies), Neacşa, Bruno Rocha (55 Ban) – V. Rusu. Antrenor: Cristian Lupuț

Dunărea: C. Lungu – Ţenea, Dobrosavlevici, Manole, Mendy, Gaetan (82 D. Spehar), S. Pană, Cr. Puşcaş, P. Iacob (72 Al. Stoica), V. Munteanu (64 Kanda), V. Alexandru. Antrenor: Dan Alexa

Cartonaşe galbene: Goia 3, Ban 90, Neacşa 90+1 / Ţenea 50, B. Manole 57, V. Alexandru 57, 60, Gaetan 60, C. Lungu 86, Mendy 87

Cartonaşe roşii: – / V. Alexandru 60

Arbitri: Robert Avram – Romică Bîrdeş, Gheorghiţă Bălan (toţi din Piteşti)

Observatori FRF: Daniel Sabău (Zalău), Cornel Corocan (Reşiţa).

DECLARAȚII DUPĂ MECI:

DAN ALEXA (antrenor Dunărea Călăraşi): „Cred că am meritat victoria. Puteam închide jocul în prima repriză când am avut trei ocazii clare de a marca. După ce Vali Alexandru a fost eliminat m-aş fi bucurat şi cu un punct din această deplasare. Luceafărul este o echipă cu calitate tehnică foarte bună şi ne-au pus probleme şi în tur când am câştigat pe final tot printr-un gol marcat de Kanda. Ne-a avantajat că la ei au absentat ambii fundaşi centrali şi am profitat. Nu înţeleg de ce Luceafărul este aşa în spate, eu consider că este o echipă de primele cinci. Ne mai trebuie un punct din cinci meciuri pentru a fi promovaţi matematic în Liga 1”.

CRISTIAN LUPUŢ (antrenor Luceafărul): „Sunt foarte supărat. Nu meritam să pierdem acest joc. Am întâlnit o echipă experimentată, cu mulţi jucători de valoare. Din păcate noi am fost puţin naivi, am făcut iar greşeli personale, iar când ai în faţă o echipă precum Dunărea te taxează. Nu avem voie să facem astfel de greşeli. O execuţie foarte bună a făcut diferenţa. Trebuie să ne adunăm şi să facem tot ce depinde de noi să câştigăm următorul joc de acasă cu UTA”.

FOTBAL – LIGA 2 – ETAPA 32 – Rezultate înregistrate:

Sportul Snagov – Metaloglobus Bucureşti 2-0 (1-0). Borţoneanu 4, Vlădoiu 78

Ştiinţa Miroslava – UTA Arad 1-2 (0-1). Asăvosei 90+3 penalty / D. Popa 41, Hlistei 80

Ripensia Timişoara – CS Afumaţi 2-1 (0-1). C. Toma 78, Dumiter 49 / Şt. Vasile 14

Dacia Unirea Brăila – FC Hermannstadt 0-6 (0-1). Ţăranu 16 autogol, I. Stoica 58, Curtean 60, Şt. Blănaru 69, B. Rusu 71, P. Petrescu 83

ASU Poli – Pandurii Târgu Jiu 1-1 (1-0). Mera 10 / Brînzan 78

Chindia Târgovişte – Academica Clinceni 1-0 (1-0). D. Florea 28

Foresta Suceava – Olimpia Satu Mare 3-0 (la masa verde)

ASA Târgu Mureş – CS Baloteşti 0-3 (la masa verde).

Luni

FC Argeş – CS Mioveni (ora 15:00)

CLASAMENT

1. Dunărea Călăraşi 32 25 5 2 65 – 21 80 +32

2. FC Hermannstadt 32 23 8 1 59 – 11 77 +29

3. Chindia Târgovişte 32 19 8 5 63 – 24 65 +17

4. FC Argeş Piteşti 31 17 7 7 52 – 29 58 +13

5. CS Afumaţi 32 16 7 9 42 – 27 55 +7

6. Academica Clinceni 32 14 8 10 53 – 47 50 +2

7. ASU Poli Timişoara 31 14 6 11 45 – 35 48 0

8. Sportul Snagov 32 12 8 12 36 – 30 44 -4

9. CS Mioveni 31 11 8 12 44 – 38 41 -7

10. CS Baloteşti 32 11 7 14 46 – 59 40 -8

11. Ripensia Timişoara 32 10 9 12 60 – 49 39 -9

12. FC UTA Arad 31 9 11 11 41 – 42 38 -7

13. Luceafărul Oradea 32 10 7 15 49 – 54 37 -11

14. Dacia Unirea Brăila 32 9 7 16 59 – 62 34 -14

15. Metaloglobus Buc. 32 9 7 16 29 – 45 34 -14

16. Pandurii Tg. Jiu 32 6 13 13 39 – 51 31 -17

17. Ştiinţa Miroslava 32 8 7 17 36 – 59 31 -17

18. ASA Tg. Mureş 32 9 4 19 38 – 70 31 -17

19. Foresta Suceava 32 9 3 20 29 – 77 30 -18

20. Olimpia Satu Mare 32 6 2 24 19 – 72 -50 -28

Olimpia Satu Mare a fost penalizată cu 52 puncte pentru litigii financiare cu foşti jucători și a fost exclusă din campionat.

ASA Târgu Mureș a intrat în stare de faliment și s-a retras din campionat.

Etapa viitoare (5-6 mai): sâmbătă, Pandurii Târgu Jiu – Ştiinţa Miroslava, CS Baloteşti – Dacia Unirea Brăila, UTA Arad – Foresta Suceava (toate de la ora 11:00), Dunărea Călăraşi – Ripensia Timişoara (ora 12:00), AFC Hermanstadt – FC Argeş (ora 13:00), ASU Poli – Sportul Snagov (ora 17:00); duminică, Academica Clinceni – Metaloglobus (ora 11:00), CS Mioveni – Chindia Târgovişte (ora 11:30). CS Afumaţi – ASA Târgu Mureş 3-0 (la masa verde), Olimpia Satu Mare – Luceafărul Oradea 0-3 (la masa verde).