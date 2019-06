Kinetic Body Oradea – un nou concept de fitness!

Un nou concept de fitness întregeşte de săptămâna trecută centrul integrat de sănătate Fit4U Fitness Center Oradea, din incinta Crişul Shopping Center.

Kinetic Body Oradea vine în întâmpinarea orădenilor cu antrenamente EMS – electrostimulare musculară a întregului corp.

Prin electrostimulare sau stimularea electrică a musculaturii ne referim la provocarea unei contracţii musculare pornind de la curenţi electrici. Tehnologia a intrat în atenţia publicului în ultimii ani, fiind folosită în medicină, dar şi ca metodă alternativă a fitness-ului. Impulsul electric este generat de un dispozitiv în funcţie de setările instructorului. Impulsurile sunt conduse prin electrozi la un costum special, purtat pe perioada antrenamentului.

Secretul constă în stimularea simultană a 12 grupe musculare în cele 20 de minute cât durează antenamentul. Şi pentru că toate grupele musculare sunt lucrate în acelaşi timp, durata antrenamentului se reduce cu 75%.

Impulsurile electrice lucrează muşchii direct în profunzime, astfel că nu există nicio presiune asupra articulaţiilor. Electrozii sunt plasaţi direct pe corp pentru fiecare grupă majoră de muşchi, deci toate impulsurile îşi ating obiectivul.

Exemplu personal Bogdan Laza, tânărul proprietar al afacerii, IT-ist de meserie, spune că ideea afacerii a pornit din propria experienţă. „În 2012 cântăream 112 kg, duceam o viaţă sedentară, cu multe ore lucrate la birou şi fără activitate fizică. Sunt studii care spun că statul pe scaun ore în şir este mai nociv pentru sănătatea noastră decât fumatul. Am aflat de acest nou concept, care personal mi se potrivea, şi datorită timpului scurt de efectuare a exerciţiilor. Am studiat conceptul şi am început acest program. În opt săptămâni am scăpat de 15 kg”, povesteşte Bogdan.

Visul său a devenit realitate şi pentru ca şi visele altora să prindă contur, a luat fiinţă Kinetic Body Oradea powered by XBody.

Prezent la inaugurarea Kinetic Body, Daniel Bolba, proprietarul Fit4U, a ţinut să-i ureze succes tânărului său coleg şi să sublinieze faptul că fitnessul şi speed fitnessul nu se exclud, ci din contră, se completează.

Noua tehnologie wireless a echipamentelor aflate în dotarea Kinetic Body permite utilizatorilor să facă antrenamente mai complexe şi chiar să mergă în sala Fit4U pentru a completa antrenamentul la aparatele clasice.

La Kinetic Body se pot antrena, sub atenta supraveghere a instructorilor specializaţi, simultan patru persoane, lucru care reprezintă de asemenea o noutate pe segmentul EMS.

Multiple beneficii

Electrostimularea musculară asistă la întărirea musculaturii.

Cu ajutorul EMS, un numar mare de fibre muculare sunt mobilzate şi contractate.

EMS îmbunătăţeşte tonusul muscular şi forţa prin stimularea fibrelor musculare din profunzime. Prin utilizarea unor setări speciale cum ar fi lăţimea impulsului, sunt stimulate fibre musculare în profunzime.

Electrostimularea musculară scade grăsimea corporală şi viscerală din jurul organelor.

Utilizând programe de cardio şi forţă obţinem un efect mai mare de ardere al caloriilor. De asemenea, EMS ajută la controlul greutăţii.

Prin astfel de antrenamente este facilitată şi lupta împotriva celulitei.

Datorită creșterii circulației locale a sângelui, pielea ar putea fi mai fermă, netezirea țesuturilor subcutanate și eliminarea metaboliților dăunători, ajutând astfel la combaterea celulitei.

Prin creşterea forței musculare se previne şi apariţia osteoporozei. Efectul care rezultă din activitatea mușchilor afectează şi oasele şi garantează întărirea acestora.

Printre beneficiile electorostimulării musculare se numără şi creşterea concentraţiei de HGH prin creșterea masei musculare. Hormonul de creştere sau HGH este o substanţă care ajută metabolismul şi creşte densitatea oaselor dar şi masa corporală.

Sunt reduse şi durerile de spate. Mușchii din spatele coloanei vertebrale devin mai puternici și durerile datorate mușchilor stabilizatori slabi pot fi eliminate.

Electrostimularea musculară ajută procesele de reabilitare atunci când alte tipuri de antrenamente nu sunt posibile, menţinând tonusul muscular.

Alte beneficii alte antrenamentelor EMS includ protejarea articulaţiilor, reabilitarea după naştere, îmbunătăţirea ratei metabolice.

Cei care îşi doresc un corp de invidiat într-un interval mai scurt de timp pot să îşi facă o programare la Kinetic Body Oradea la numărul de telefon 0771/576-467, sau accesând : contact@kinetic-body.ro, ori www.kinetic-body.ro și https://www.facebook.com/kineticbodyoradea/