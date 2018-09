Kirei: şi primarul Bolojan să respecte legea!

Invocând modificarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu prevederea că primăriile trebuie să suporte cel puţin jumătate din factura la apă a unor cazuri sociale, UDMR a iniţiat un proiect de hotărâre prin care propunea ca factura acestora la apă să fie suportată integral.

Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de luni, doar cu propunerea Executivului de respingere a iniţiativei. Cu cele 18 voturi ale consilierilor liberali, respingerea s-a votat în plen.

Lege!

O zi mai târziu, Melinda Kirei a ieşit în conferinţa de presă pentru a reclama că legea este obligatorie inclusiv pentru primarul Ilie Bolojan. „La data de 31 iulie 2018, în Monitorul Oficial al României nr. 664 a apărut Legea nr. 215 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Această lege introduce două articole noi, dintre care Art. 121, care la alineatul (2) prevede, citez: «Pentru familiile și persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ajutoarele lunare acordate acoperă cel puțin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare»”, spune udemerista.

„Ulterior am aflat de la domnul primar că nu este de acord cu această propunere. Drept urmare, aparatul de specialitate al primarului a întocmit un raport care din start a avut ca obiect găsirea de motive pentru a nu se aproba propunerea, nişte motive puerile”, apreciză Kirei.

Udemerista spune că, după calculele sale, la o familie din 3 persoane ajutorul total ar fi de 295,6 lei/an, calculând cu prețurile din Oradea, majorate de la 1 august al acestui an. La nivelul bugetului anual al Oradei, ajutorul ar fi de 354.780 lei, calculând cu 1.200 de solicitanți.

„Acest ajutor este mai mic decât scutirea de impozit acordată firmei Dedeman în ultimii doi ani, de 371.904 lei. Suma este infinit mai mică decât garanţia de bună execuţie care trebuia reţinută de la firma Construcţii Bihor, de diferenţa între 3,1 milioane lei, trecută în Raportul de specialitate aferent HCL 547/2018 şi 6.349.010,44 lei, care apare acum în hotărârea de consiliu de ieri pe care nu am votat-o, dar trebuie plătită urgent în 30 de zile, pentru că firma are nevoie de bani. Să nici nu vorbim de sumele necesare în plus, pentru construirea garajului subteran, sau pentru reabilitarea Dealului Ciuperca, unde din întâmplare nu se găsesc vinovaţii. Noi suntem de acord cu ajutorul dat investitorilor, în condițiile legii, dar totodată pretindem ca domnul primar să respecte legea și să fie receptiv la problemele sociale ale locuitorilor Oradiei”, a declarat Kirei.

În replică „legală”, secretarul Consiliului Local, Ionel Vila, ne-a spus sec că „Primăria nu are obligaţia de a da această facilitate”.