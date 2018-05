Koszika & The HotShot, o combinaţie de genuri muzicale

Joi seară, în cadrul celui mai mare eveniment cultural al comunității maghiare, Festum Varadinum, va avea loc concertul formaţiei Koszika & The HotShot, la Moszkva, de la ora 20:00.

Solista, Krisztina Koszorus, este fondatoarea trupei care s-a format în 2011. Kristina provine dintr-o familie de artişti. Tatăl ei este violonist, mama dansatoare. Pasiunea pentru muzică a venit firesc, îndrumată fiind mai ales de tatăl ei, care o acompania la vioară. S-a lansat la un concurs de talente în Mureş, alături de un prieten chitarist. În 2011 a absolvit Academia de Muzica „Gh. Dima”, secţia vioară. A trecut prin diferite trupe, încercând de-a lungul timpului mai multe stiluri muzicale, de la combinaţii de piese ţigăneşti cu flamenco, la reggae, swing, bossa nova sau drum and bass. Îi place să fuzioneze jazzul cu muzica folclorică, iubeşte muzica etnică.

La concursuri a participat pentru că, după cum mărturiseşte, a vrut să vadă ce zice un juriu de specialitate despre ce face ea. Şi succesul a fost maxim. A câştigat premiile “Best Singer” la Festivalul de Jazz din Tg Mureş, ediţia 2015, “Best vocalist” la Sibiu Jazz Competition în 2016 şi “Cea mai bună solistă vocală” la Festivalul Internaţional Johnny Răducanu, tot în 2016. Iar în aprilie 2017, alături de chitaristul Szász Csaba a câștigat premiul „Confirmarea anului” la Gala Premiilor de Jazz oferit de Fundaţia Muzza.

Colaborează cu mai mulţi artişti ca solistă independentă, în afara faptului că este leaderul trupei Koszika and The HotShots. Formaţia din Târgu Mureş cântă în minim patru limbi, muzica lor stând de asemena sub semnul multiculturalităţii. Alături de Koszorus Krisztina la voce, trupa mai înseamnă şi Asztalos Zsolt “Asterix” – tobe, Éltes Áron – saxofon, Cristina László – pian şi synth, Szász Csaba – chitară electrică, Zonda Attila – chitară bass, toţi având background în muzica clasică, rock sau jazz. În piesele lor se regăsesc ritmuri de jazz sau funk, folclor maghiar, muzică ţigănească sau swing. În anul 2015 au câştigat premiul cel mare la Festivalul de Muzică De Stradă din Satu Mare şi locul doi la Festivalul Jazz in the Park.

Este o trupă care merită văzută live, şi care se va întâlni astăzi cu publicul orădean, în Moszkva, de la ora 20:00.