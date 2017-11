La 18 ani ţine lecţii pentru momentul în care va dispărea moneda fiat

Un cod digital, o înşiruire de cifre şi litere cu ajutorul cărora se pot face orice fel de cumpărături. Unii spun că asistăm doar la începutul unei revoluţii în domeniu, conceptul de monedă virtuală urmând a fi îmbunătăţit. De un lucru nu se îndoieşte nimeni: că mai devreme sau mai târziu monedele fiat – cele tradiţionale, legale, acceptate de guverne – vor dispărea. Locul lor va fi luat de monedele digitale. Ionel Roşu, un elev din Oradea, deschis spre nou şi inovaţie, a intuit că moneda digitală are viitor şi şi-a făcut un obiectiv din a convinge şi a pregăti mediul de afaceri local pentru momentul când tranzacţiile se vor face cu moneda digitală. Cu ideile elevului a rezonat omul de afaceri Vasile Fonoage, care i-a deschis tânărului uşile Federaţiei Patronilor. Fiindcă au vrut să ofere oamenilor de afaceri şansa de a învăţa de la cei mai buni în acest domeniu aflat încă în perioada de pionierat, Ionel Roşu şi Vasile Fonoage l-au invitat la Oradea pe un britanic aflat în Top 47 mondial, din perspectiva carierei şi a veniturilor din OneCoin, pentru a explica cum va fi când nu va mai fi moneda fiat.

Ionel Roşu are 18 ani şi şi-a făcut un scop din a informa şi educa mediul de afaceri pe tema oportunităţii utilizării celei mai noi monede digitale OneCoin. Ionel este elev, e interpret de muzică populară şi atras de tot ce înseamnă nou şi inovativ.

În demersul său, elevul este susţinut de omul de afaceri Vasile Fonoage, care a înţeles rapid de ce trebuie să fii pregătit pentru momentul în care „se vor schimba banii!”. „Cu sau fără voia noastră, moneda fiat va fi înlocuită mai repede sau mai târziu, în decursul timpului”, explică Vasile Fonoage demersul său şi al tânărului Ionel Roşu, membri ai comunităţii One Life. Din poziţia de vicepreşedinte al Federaţiei Patronilor Bihor, Vasile Fonoage a făcut o activitate de apostolat din informarea oamenilor de afaceri despre momentul în care serviciile financiare alternative vor domina piaţa. Recent, un britanic, din top 47 mondial al carierei şi al veniturilor din OneCoin, a ţinut o conferinţă în faţa oamenilor de afaceri din Oradea, a cărui vedetă a fost noua monedă digitală.

Născută din criză

„OneCoin a apărut în ianuarie 2015, ca o variantă mai avansată tehnologic a bitcoinului. Este o monedă utilizabilă, putem cumpăra cu ea de pe o platformă digitală – Deal Shaker. Este o platformă globală de cumpărături unde comercianţii pot să vândă produse, bunuri şi servicii la o comunitate de peste 3,2 milioane de membri activi, care deţin moneda internaţională OneCoin şi vor să o cheltuie. Platforma operează în peste 195 de ţări pe tot globul. Există o continuă creştere, cu câteva mii de persoane în fiecare zi. În momentul acesta, pe această platformă sunt 48.000 de firme şi 279.000 de persoane fizice. Pentru comercianţi este un mare plus să poţi să îţi vinzi produsele, să îţi promovezi bunurile pe această platformă. Dacă este să studiem OneCoin-ul comparativ cu BitCoin, au fost creaţi 120 miliarde OneCoin şi 21 milioane BitCoin. Iniţial, un OneCoin valora 0,5 euro/buc., iar acum un OneCoin e 15,95 euro/buc. Pe măsură ce există o cerere mai mare de OneCoin, se înregistrează şi o creştere a monedei digitale”, spune Vasile Fonoage. Vârful de creştere al acestei monede digitale ar putea fi înregistrat în 2018, atunci când noua monedă va fi cotată la bursă.

„Unul dintre avantajele OneCoin, comparativ cu sistemul de plăţi actual, este acela că putem trimite bani oriunde în lume cu viteza unui SMS. Din acest sistem este exclusă banca, deci nu se plătesc niciun fel de comisioane. Această monedă a apărut ca urmare a crizei mondiale din 2008, ca urmare a inflaţiei dolarilor şi banilor palpabili. Un alt avantaj e acela că monedele digitale nu au inflaţie. Există un număr fix de monede emise, care nu se înmulţesc peste noapte”, explică tânărul Ionel Roşu.

Mediul de afaceri bihorean este informat despre OneCoin. „Am avut întâlniri la sediul Federaţiei Patronilor Bihor, în care a fost prezentată această oportunitate deosebită, apariţia şi utilizarea OneCoin. La a doua întâlnire a fost prezent şi un specialist britanic, aflat în primii 47 la nivel mondial din perspectiva carierei şi a câştigurilor din OneCoin. Acesta a lămurit multe dintre întrebările celor prezenţi. Suntem de părere că reprezentanţii mediului de afaceri trebuie să fie informaţi despre mecanismele de funcţionare a monedei digitale astfel încât în momentul când se decid să achiziţioneze unul sau mai multe pachete educaţionale sau să se înscrie pe platforma de tranzacţionare, să aibă cunoştinţele necesare pentru a profita de această oportunitate”, a precizat Vasile Fonoage. Moneda virtuală OneCoin are la nivel internaţional peste 3,2 milioane de parteneri, din peste 195 de ţări.

Ferit de hackeri

Întrebat care este diferenţa între OneCoin şi moneda virtuală BitCoin, Ionel Roşu a răspuns că prima este mai sigură, pentru că nu se pot face tranzacţii anonime. „OneCoin are procedura numită Know Your Costumer – KYC – prin care tranzacţiile pot fi urmărite şi verificate, un sistem care stochează şi securizează datele de tranzacţionare dintre utilizatori. KYC previne acţiuni precum atacurile hackerilor asupra calculatoarelor din întreaga lume”, spune Ionel Roşu.

KYC este un sistem creat de dr. Ruja Ignatova, posesoare a unui masterat în drept la Universitatea Oxford şi a unui masterat în Economie, la Universitatea Konstanz. Tânărul spune că noua monedă are un blockchain – o tehnologie care asigură securitatea tranzacţiilor într-un mod mai evoluat şi mai rapid.