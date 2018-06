La aniversarea unui an, International School of Oradea a devenit prima școală Cambridge din oraș

In cadrul evenimentului a fost marcat primul an de la înființarea primei scoli internaționale din Oradea, scoală cu predare exclusiva în limba engleza. International School of Oradea a sărbătorit și faptul ca a devenit prima scoală Cambridge din Oradea, în urma inspecției de specialitate realizata de reprezentații Cambridge Assesment International Education.

„In numele comunității ISO doresc sa va mulțumesc pentru prezenta dumneavoastră în aceasta seara într-un număr atât de mare. De asemenea suntem recunoscători pentru sprijinul oferit pe parcursul acestui prim an”, a declarat printre altele directorul ISO, Ahmet Dundar.

La sărbătorirea primului an de ISO au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale, directorul ADLO, Alina Silaghi, directorul Fundației Lumina Instituții de Învățământ, Fatih Goktas si parteneri și colaboratori ISO. De asemenea au luat parte la eveniment reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Bihor – inspector școlar general adjunct Codruța Maria Bogdan și inspector școlar pentru matematica, Gabriela Nan. In cadrul evenimentului de miercuri au fost prezente companiile din parcurile industriale, directori ai altor scoli orădene, precum și părintii elevilor înscriși la ISO.

ISO nu intra în vacanta

Începând cu 25 Iunie pana pe 31 Iulie se desfășoară scoală de vara, cu predare în limba engleza atât cu program scurt, cat și cu program lung. In perioada 25-31 iulie, ISO are un parteneriat interesant cu AB Music Academy din Londra, care vor susține cursuri de engleza conversaționala și lecții de ukulele, cu profesori și actori britanici.

Înscrierile pentru anul școlar 2018- 2019 continua la ISO pe toată durata verii. Cei interesați atât pentru înscrieri la scoală de vara, cat și pentru grădinița și învățământul primar sunt rugați sa contacteze ISO la numărul de telefon 0359.178.757 sau pe adresa de email: info@isor.ro.