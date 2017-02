La calculator | Siguranța pe internet, un must have

„Be the change: unite for a better internet” (Fii schimbarea. Uniţi pentru un internet mai bun!), acesta a fost sloganul „Zilei Siguranței pe Internet” din acest an.

Din 2003 încoace, în fiecare an, în luna februarie, la nivelul Uniunii Europene se sărbătorește „Ziua Siguranței pe Internet” (Safer Internet Day), în peste 100 de țări din întreaga lume. Ziua Siguranței pe Internet este coordonată și promovată de rețeaua europeană INSAFE — European Safer Internet Network, în cadrul programului Safer Internet Plus al Comisiei Europene. Sloganul evenimentului din acest an, „Fii schimbarea. Uniţi pentru un internet mai bun!”, a avut ca îndemn încurajarea tuturor părților interesate (copiii și tinerii, părinții, profesorii și educatorii, reprezentanţi ai sectorului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţii) să promoveze utilizarea într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei online, în special de copii și adolescenți. Cu prilejul „Zilei Siguranței pe Internet”, la Centrul Comercial „Oradea Plaza” din Oradea poate fi admirată o expoziție de afișe cu mesaj preventiv, „Fața nevăzută a Internetului”, realizată de elevi în cadrul manifestărilor organizate de polițiștii bihoreni sub genericul „Luna Cybersecurity”. Lucrările elevilor Liceului de Artă din Oradea evidențiază informațiile dobândite de aceștia în cadrul întâlnirilor interactive pe care le-au avut cu poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bihor. Mesajele transmise de elevi reliefează principalele pericole pe care tinerii le pot întâlni în spațiul virtual, surprinse cu talent de adolescenți prin intermediul culorilor vibrante folosite la realizarea desenelor. Conform statisticilor, rata de utilizare a internetului de tinerii din România a înregistrat o creștere explozivă în ultimii ani. Peste 90% din cei care au peste 16 ani și locuiesc la orașe folosesc net-ul. Același ritm de creștere se înregistrează și în rândul tinerilor utilizatori de smartphone ori tablete, prin accesarea internetului de pe aceste dispozitive. Acest lucru duce inevitabil și la necesitatea folosirii responsabile a tehnologiilor informaţionale, pentru a transforma spaţiul virtual într-un mediu mai sigur.

Principalele categorii de riscuri la care se pot expune tinerii în mediul online sunt: infectarea sistemelor cu programe de tip malware, furtul de identitate, cyberbullying, pornografia infantilă. Recomandările polițiștilor privind siguranța pe internet Atenție, părinți! Părinții trebuie să știe că atunci când le oferă copiilor posibilitatea de a naviga pe internet, pentru a diminua eventualele pericole, trebuie să ţină cont de o serie de aspecte. Iată ce le recomandă polițiștii: comunicaţi deschis cu copiii despre internet, despre beneficiile şi pericolele existente în lumea virtuală. Copilul trebuie să ştie că poate discuta cu părinţii despre orice aspect întâlnit în lumea virtuală;

fiţi atenţi la „prieteniile” online pe care le întreţin. Încercaţi să cunoaşteţi programele şi aplicaţiile folosite de copii pe dispozitivele de accesare a internetului;

instalaţi aplicaţii antivirus actualizate şi programe de filtrare care pot bloca automat accesul către anumite categorii de site-uri! Pentru copii nu oferi persoanelor cunoscute pe internet informaţii personale despre tine sau familia ta (cum ar fi numele, vârsta, CNP-ul, numărul de telefon, fotografii, adresa, şcoala la care înveţi). Dacă anumite persoane insistă să afle aceste detalii, anunţă-ţi imediat părinţii, căci este foarte probabil că au intenţii necurate;

prietenii din mediul online trebuie să fie doar cei pe care îi cunoşti în realitate. Nu accepta niciodată să te întâlneşti direct cu cineva pe care l-ai cunoscut pe internet! Nu folosi telefonul personal pentru a suna pe cineva cunoscut pe internet!

nu dezvălui parola de la e-mail-ul tău altor persoane în afara părinţilor;

fii atent la utilizarea reţelelor de socializare! Utilizează opţiunile de confidenţialitate pentru a alege cine îţi poate vedea postările;

nu uita că nu tot ceea ce vezi sau citeşti pe internet este adevărat! Informaţiile aflate pe o pagină web pot fi postate de oricine, multe din ele fiind neverificate sau eronate. De asemenea, fotografiile sau filmele pot fi modificate pe calculator şi pot înfăţişa situaţii care nu s-au petrecut niciodată

nu instala pe dispozitivul tău programe sau aplicaţii fără a-ţi consulta părinţii. Ele pot conţine malware (viruşi informatici) şi pot produce pagube irecuperabile;

în cazul în care primeşti pe e-mail mesaje de la persoane necunoscute, nu le deschide. Nu accesa link-uri sau ataşamente primite odată cu astfel de mesaje;

dacă cineva te face să te simţi inconfortabil pe internet, poţi oricând să renunţi la comunicarea cu acea persoană. Nu eşti obligat să stai pe internet mai mult decât consideri tu şi nici să suporţi ceea ce îţi provoacă neplăcere sau teamă; poţi oricând să îi scoţi de pe lista de contacte pe cei cu care nu vrei să mai comunici;

cere ajutorul, în orice situaţie, persoanelor în care ai încredere, părinţi, profesori sau prieteni apropiaţi.