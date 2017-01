La mulți ani! Mel Gibson a împlinit 61 de ani

Actor, regizor, producător şi scenarist, Mel Columcille Gerard Gibson s-a născut în 3 ianuarie 1956, fiind cel de-al șaselea copil dintr-o familie cu 11 copii. Născut în New York din părinți australieni, aceștia s-au mutat la scurt timp în New South Wales, Australia, unde Mel Gibson a urmat o școală teatrală.

Cu aspirații spre a deveni jurnalist, actorul ce avea la început trac de scenă a ajuns să aibe un portofoliu de peste 50 de filme jucate și a semnnat regia a 5 filme și un serial.

Primul rol al lui Gibson a fost filmul australian Summer City. De-a lungul mai multor decenii, rolurile sale, regia și producțiile sale i-au adus actorului multiple nominalizări și câștigarea a numeroase premii, câștigând peste 2,5 miliarde dolari americani numai în Statele Unite.

Cu toate că se bucură de numeroase succese jucând ca actor în rolul unor filme ca: Apocalypto, The Passion of the Christ, Braveheart, The Man Without a Face, The Expendables sau The Million Dollar Hotel, premiul Oscar i-a fost acordat pentru regia filmului The Passion of the Christ.

Pentru filmul The Passion of the Christ, pe care l-a regizat, scris și produs, a cheltuit 25 de milioane de dolari din propriul buzunar, dar a câștigat 210 milioane din profituri plus alte 150 pe care nu le-a încasat încă.

De asemenea, din nevoie de relaxare în decembrie 2004, Mel Gibson a scos 15 milioane de dolari din buzunar și a cumpărat insula Mago din Fiji, de la un hotel japonez. Insula are doua lagune și o incredibilă plajă cu nisip alb.



Cel mai recent film regizat de Mel Gibson, „Hacksaw Ridge”, spune povestea lui Desmond Doss, în interpretarea lui Andrew Garfield, un medic militar care a dat dovadă de eroism în bătălia de la Okinawa din 1945, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.