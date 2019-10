La mulți ani persoanelor vârstnice!

Nu le ține de cald, nici facturile sau medicamentele nu li se plătesc, dar au fost băgați în seamă. Marți, 1 octombrie a.c., reprezentanții Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, de Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, i-a poftit la masă pe seniorii din centrele multifuncţionale din cartiere

Directorul DAS Oradea, Arina Moş, a declarat: “Împreună cu dumneavoastră, pe tot parcursul acestui an, am dat viaţă centrelor multifuncţionale din cartiere, prin diferite activităţi, concursuri şi evenimente menite să vină în sprijinul doleanţelor dumneavoastră şi vă mulţumesc pentru înţelepciunea şi loialitatea dumneavoastră. Vă mulţumesc, de asemenea, atât în numele meu, cât şi a echipei DAS Oradea şi în mod special vă transmit din partea dlui primar, Ilie Bolojan, întreaga apreciere, respectul şi mulţumirea că sunteţi aproape de proiectele comunităţii noastre şi vă asigurăm că experienţa dumneavoastră contează întotdeauna pentru noi. Mă bucur să am alături în această zi de sărbătoare prieteni dragi mie, dna Florica Cherecheş şi dl colonel Grigore Morar, care azi sunt cu noi să sărbătorim împreună această zi minunată.”

Spectacol, tort și fursecuri

Spectacolul inedit de divertisment a fost susţinut pe întreg parcursul desfăşurării evenimentului de către Trupa “Radu Moş”, precum și nume cunoscute din muzica populară, originare din Bihor, câştigătoare de trofee la festivaluri din judeţ şi din ţară. Radu Moş le-a urat celor prezenţi: “Să fiţi frumoşi ca iarna, bucuroşi ca primăvara, sănătoşi ca vara şi bogaţi ca toamna, La mulți ani şi distracţie frumoasă!”.

Cu vocile lor plăcute şi cultivate, au interpretat o paletă largă de cântece populare din diferite zone ale ţării, melodii cunoscute de muzică etno, uşoară şi doine, reuşind să impresioneze auditoriul, iar câţiva invitaţi li s-au alăturat.

La finalul evenimentului invitaţii au fost răsfăţaţi cu un delicios tort aniversar, făcut special pentru ei şi au primit, în semn de apreciere, fursecuri, vin şi cafea.