La o victorie de finala ediţiei

Vicecampioana CSM Digi a obţinut două victorii în faţa celor de la Dinamo şi mai are nevoie de un singur succes pentru a accede în finala mare. Echipa dinamovistă a oferit o replică consistentă, mai ales în cel de-al doilea meci, care a fost deosebit de echilibrat.

În prima partidă, Dinamo a intrat în avantaj la pauza mare, scor 3-4, dar orădenii s-au concentrat în sferturile trei şi patru, pe care le-au dominat cu autoritate. CSM Digi a marcat cinci goluri după pauză şi a primit unul singur, asigurându-şi un succes relativ facil, scor 8-5. Cea de-a doua întâlnire a avut un aspect total diferit. După două sferturi încheiate la egalitate, scor 3-3, oaspeţii au trecut la conducere, pe fondul unui joc foarte slab în apărare al echipei noastre, scoruri 3-5 şi 4-6. CSM Digi a fost salvată însă de căpitanul său, Tiberiu Negrean, care a luat jocul pe cont propriu, înscriind gol după gol. Gazdele au izbutit să egaleze înaintea ultimului sfert, scor 6-6 (gol M. Gheorghe), preluând apoi conducerea. CSM Digi s-a impus în cele din urmă la limită, scor 10-9, cu destule emoţii.

Vor să câştige meciul trei

„Din păcate, nu am jucat bine ca echipă nici ieri, nici azi (sâmbătă şi duminică – n.r.). Am câştigat în cele din urmă, dar sincer vorbid, am avut mari emoţii, mai ales azi (duminică – n.r.), când am fost conduşi cu două goluri diferenţă. Ne-am mobilizat, ne-am motivat unul pe celălalt şi până la urmă am reuşit să câştigăm. Noi ne dorim să terminăm în trei meciuri această semifinală şi să câştigăm primul meci de la Bucureşti. Dacă ne concentrăm mai mult, mai ales în apărare, pentru că azi am luat goluri mai mult pe neatenţiile noastre decât din schemele lor tactice, atunci cu siguranţă diferenţa va fi de patru-cinci goluri pentru noi”, a afirmat golgeterul orădenilor, Tiberiu Negrean. JB – G.N.

CASETA TEHNICĂ

Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”. Spectatori: circa 300

CSM Digi Oradea – Dinamo Bucureşti 8-5 (3-2, 0-2, 3-1, 2-0) şi 10-9 (1-1, 2-2, 3-3, 4-3)

CSM Digi: Pjetlovic, D. Creţu – portari; M. Gheorghe 0+1, Negrean 2+6, Diaconu, Chioveanu 2+1, Prioteasa, Pavlovic, Asanovic 1+0, A. Creţu, Ramiro Georgescu 2+1, Dobre, Remeş 0+1, Kováts, I. Szabó 1+0. Antrenor: Kádár Kálmán. Secund: Gheorghe Dunca

Dinamo: Ţic, Nenciu – portari; Buică, Enescu 0+2, Fulea 3+3, Dragomirescu, Călin 1+1, Al. Matei 0+1, Demeter 0+1, Sfârle, Constantin, Andrei Georgescu 0+1, Vrânceanu 1+0, Orescovici, Bota. Antrenor: George Georgescu

Arbitri: Adrian Alexandrescu (Oradea), Mihnea Alexandrescu (Cluj-Napoca)

În cel de-al doilea meci, A. Creţu (CSM Digi) şi Enescu (Dinamo) au fost eliminaţi definitiv (cu drept de înlocuire) pentru comportament nesportiv, iar Vrânceanu şi Dragomirescu (ambii Dinamo) au fost descalificaţi pentru trei eliminări.