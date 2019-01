La Oradea s-a lansat LOOMIENCE – Academy of Fine Beauty. Academia de make-up, cosmetică medicală și manichiură

Cursurile acreditate sunt recunoscute atât în țară cât și în străinătate.

Fondatorul Loomience – Academy of Fine Beauty este LUMINIȚA SABĂU, care după o experiență de peste 15 ani în domeniu și multiple stagii de specializare în străinătate a decis să construiască în Oradea un institut de educație la nivelul celor din Europa și Statele Unite.

„Am acumulat în ani importanți de practică și prin participările la masterclass-uri conduse de cei mai apreciați specialiști din domeniul cosmeticii și make-up-ului, un set de cunoștințe inegalabile ca valoare și o experiență fantastică. Am simțit că trebuie să transmit mai departe această experiență atât tinerilor, cât și seniorilor din domeniu. Nu toată lumea are acces la specialiști de talie mondială care fac diferența în domeniul nostru. De acum, prin Loomience, voi putea să realizez acest transfer de cunoștințe și experiență acumulată către studenții academiei noastre.” Luminița Sabău – Fondator Loomience Academy of Fine Beauty.

Program educațional superior

Loomience – Academy of Fine Beauty și-a propus ca prin experiența trainerilor, atenției acordate fiecărui cursant în parte, dotărilor, mediului prietenos și modern, să creeze un program educațional superior.

„Dorim să oferim cele mai bune servicii de formare profesională, aceasta este misiunea Loomience. Pentru Loomience este o datorie de onoare să contribuie la formarea viitoarelor generații. Dorim să descoperim talentul și să contribuim la modelarea lui pentru a forma generații de profesioniști.” Luminița Sabău – Fondator Loomience Academy of Fine Beauty.

Grupe restrânse de cursanți

Laboratoarele Loomience Academy sunt dedicate exclusiv activităților de instruire. Spațiile de instruire teoretică sunt separate de cele pentru activitatea de pregătire profesională. Spațiile pentru partea profesională sunt dotate cu aparatură de ultimă generație și produse profesionale, asigurându-se astfel o pregătire la cele mai înalte standarde ale momentului.

Datorită numărului restrâns al cursanților, impus de standardele academiei, corpul didactic va putea oferi atenția necesară fiecărui cursant în parte. Loomience Academy garantează toată implicarea și suportul necesar pentru ca un cursant, aflat la început de carieră, să aibă garanția însușirii tuturor abilităților necesare pentru a reuși, ulterior, să se afirme.

Cursuri Loomience Academy of Fine Beauty

1. AUTOMACHIAJ (SELF MAKE-UP);

2. CURS MAKE-UP BASIC – CURS ACREDITAT ANC;

3. CURS MAKE-UP PERFECȚIONARE (AVANSAȚI);

4. CURS COSMETICIAN – CURS ACREDITAT;

5. CURS DE EXTENSII DE GENE;

6. CURS MICROBLADING;

7. CURS MANICHIURĂ-PEDICHIURĂ – UNGHII GEL;

8. CURS DERMOPIGMENTARE – curs de specializare.

9. COAFURĂ

Pentru informații suplimentare:

Sediul Loomience Academy – Bulevardul Decebal nr. 122/A – Oradea

Telefonic: 0771 021 484

Facebook: www.facebook.com/loomience

