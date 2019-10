La sărbătorirea majoratului, scoate Oradea în stradă, la Marșul pentru Păduri

Vor ca revendicările lor să fie priorități zero pentru orice nou Ministru al Pădurilor. „Pe 3 noiembrie, la ora 15, ne vedem în stradă. Pentru pădurarii morți. Pentru pădurile furate. Pentru pădurile care încă mai stau în picioare. Pentru că lipsa de acțiune a autorităților este criminală”, e mesajul elevei de la CN Mihai Eminescu, Andra Cloștorfeanu, coorganizatoare, alături de gojdistul Alex Trandafir, a Marșului pentru Păduri.

Andra și Alex nu scot pentru prima dată Oradea în stradă. Cei doi au inițiat, la Oradea, protestul lansat de suedeza Greta Thunberg (16 ani), care a devenit cunoscută în toată lumea după ce a îndemnat elevii şi studenţii să protesteze cu regularitate împotriva liderilor politici mondiali şi a lipsei lor de reacţie faţă de schimbările climatice şi mai ales, față de efectele lor.

Nimic nu-l oprește pe Alex Trandafir să se implice în problemele comunității. Ba mai mult, îmbină utilul cu plăcutul, cum ar spune unii. „Săptămâna viitoare este ziua mea. Pe 3 noiembrie, îmi țin majoratul. Am hotărât însă că anul acesta voi sărbători altfel. Săptămâna trecută a ieșit la suprafață tragica moarte a pădurarului Liviu Pop.

A fost o moarte care a scos la iveală tumora ce se ascunde în pădurile țării, o problemă peste care nu mai putem trece cu vederea. Numai noi putem opri și extirpa această tumoră. Trebuie să apărăm codrul pe care îl mai avem, unul din cele mai prețioase ale Europei și ale lumii, așa că, împreună cu Andra Cloștorfeanu, aducem Marșul pentru Păduri și la Oradea. Vă invit așadar să sărbătoriți alături de mine, în stradă, salvarea codrului din mâinile hoților, într-un dress-code de apărători ai pădurii, pentru că este a noastră, a tuturor!”, e apelul lansat de Alex Trandafir.

Traseul Marșului pentru Păduri: Piața Unirii – Str. Vasile Alecsandri – Parcul 1 Decembrie – Podul Paralelor – malul drept al Crișului Repede – Podul Sf. Ladislau – Piața Unirii. Locul de întâlnire e la statuia Regelui Ferdinand, din Piața Unirii. „Pădurile României nu mai au timp! Ultimele date din Inventarul Forestier Național arată că tăierile ilegale se întâmplă într-un ritm fără precedent. În urma lor, rămân versanți dezgoliți, alunecări de teren, avalanșe, inundații dezastruoase, zone deșertificate, pădurari uciși în stil mafiot, comunități divizate și expuse fenomenelor climatice extreme.

Cerem modernizarea imediată a Sistemului Automat de Urmărire a Materialelor Lemnoase (SUMAL), a aplicației pentru cetățeni Inspectorul Pădurii și protecția strictă a pădurilor primare și seculare din România!”, e mesajul organizatorilor. Ei nu doresc ca acest eveniment să aibă vreo conotație politică.

Prioritate zero pentru ministru

„Politicienii și partidele care doresc să se alăture sunt rugate să NU o facă purtând însemne sau scandând lozinci care n-au legătură cu pădurile. De ce acum? Au trecut patru ani de la ultimul marș pentru păduri. Când s-au unit vocile, în 2015, am reușit să obținem măsuri legislative prin care am oprit camioane cu lemn ilegal, am impus operaționalizarea primei versiuni a SUMAL, am documentat și introdus zeci de mii de hectare în Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, am salvat sanctuare naturale în pericol și am pus reflectorul pe tăierile ilegale din județele cele mai afectate de mafia lemnului”.

Tinerii vor ca revendicările participanților să fie priorități zero pentru oricine va fi ministrul Pădurilor în viitor. „ Ministrul Pădurilor trebuie să răspundă pentru incapacitatea sa de a opri distrugerea pădurilor României și pentru lipsa de voință în implementarea unui sistem automat de protecție. Amânarea repetată a îmbunătățirii SUMAL îl face complice la dezastrul ecologic și la furtul din bunul public”, consideră Alex Trandafir.

Revendicări

-Spunem STOP tăierilor ilegale! Ieșim în stradă pentru a cere Ministerului Apelor și Pădurilor să modernizeze urgent SUMAL. Există soluții tehnice accesibile pentru monitorizarea automată a exploatărilor forestiere, nu trebuie reinventată roata.

Cerem monitorizarea prin satelit a pădurilor României, registru electronic în depozitele de lemn, GPS obligatoriu pe toate mijloacele de transport al lemnului, camere de supraveghere în puncte cheie din rețeaua rutieră, la gatere și la depozite de lemn!

-Vrem protecția reală a pădurilor seculare și a biodiversității pe care o găzduiesc!

Din codrii care acopereau cândva peste 80% din teritoriul României, au mai rămas doar frânturi, dar chiar și așa, tot mai găzduim două treimi din pădurile virgine ale Europei și cele mai numeroase populații de urși, lupi, râși și alte animale încă nedispărute de pe continent. În loc să fie protejate, le este distrus habitatul prin exploatări abuzive, iar politicienii votează pentru vânarea lor.