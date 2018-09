La The Big Picnic #totisuntemcopii

Aflat la cea de a doua ediţie, The Big Picnic a marcat în acest an trecerea dintre două anotimpuri, evenimentul debutând în ultima zi de vară. Cu o vreme superbă pentru ieşiri în aer liber, The Big Picnic a atras orădenii în Parcul 1 Decembrie cu multe activităţi şi multă muzică bună.

Manifestarea s-a născut în urmă cu un an la iniţiativa unor tineri care şi-au dorit să însufleţească oraşul de pe Crişul Repede, să îi dea mai multă culoare şi să aducă împreună oameni de toate vârstele într-un cadru verde. De altfel, din dorinţa de a reinventa şi resemnifica spaţiile publice ale oraşului, organizatorii au iniţiat şi o campanie de strângere de fonduri prin punerea în vânzare a unor bilete neobligatorii, în valoare minimă de 10 lei.

În acest fel, participanţii la The Big Picnic au putut contribui la transformarea parcului 1 Decembrie, toate fondurile fiind strânse pentru amenajarea unui loc de poveste pentru toți orădenii, după cum spun organizatorii.

La intrarea în parc, o tăbliţă simpatică montată pe un copac: „Pentru că dorim să ne amintim şi în anii următori cât de frumos a fost la această ediţie, te anunţăm că la acest eveniment se vor face fotografii şi filmări. Prin prezenţa ta aici îţi dai acordul să apari în ele. Nu uita să zâmbeşti!”. Semnează: The Big Picnic. Şi cu mici excepţii, orădenii s-au conformat, au zâmbit, s-au lăsat fotografiaţi şi filmaţi şi s-au bucurat de atmosfera unei manifestări în aer liber.

S-au relaxat în hamace, pe şezlonguri, pe pături, bean bag-uri sau pur şi simplu pe iarbă şi s-au răcorit cu o îngheţată, o bere rece, un suc sau un cidru bun, lângă nachos şi cannoli sicilieni. Dar cea mai lungă coadă a fost la caravana racilor. Cel puţin o jumătate de oră pofticioşii au trebuit să aştepte să le vină rândul la tejghea, având de ales între: raci, scoici, creveţi, tentacule, carne de midie şi calamar pane.

La sectorul cumpărături s-au înscris tarabele cu bijuterii din mărgele şi pietre semipreţioase, curele şi poşete din piele, diferite tiprui de miere – de la cea de salcâm, la cea de rapiţă sau polifloră, cărţi pentru copii de la editura Aquila, potrivite pentru începerea noului an şcolar care bate la uşă, sau obiecte de decor hand-made.

Dacă pentru copii au fost ateliere de pictat pe ceramică şi zmee, părinţii şi bunicii au putut fi prezenţi la atelierele de nutriţie, ateliere despre mixuri și arome de vară, şi bodyart. Cu o saltea sau un prosop de fitness, atelierele de bodyart au prezentat o nouă formă de mişcare bazată pe tehnici de yoga şi pe mişcări din gimnastică medicală, folosind tehnici de respiraţie pentru relaxare.

Începând de la ora 18:30, concertele de la scena amplasată lângă statuie au adus trupe cu stiluri diferite, de la indie-pop la rock alternativ cu influențe folclorice sau alternative-indie. Poate nu atât de cunoscute, fiind mai puţin mediatizate, dar valoroase din punct de vedere artistic, trupele au animat serile The Big Picnic. Capete de afiş s-au înscris: Are You Anywhere, Moonlight Breakfast şi Firma. Dar suprize plăcute au au mai fost prinse în line-up-ul evenimentului: Positive John, Next Ex, We Singing Colors, Lucia, Sabin&Melaz, Blue Velvet, The Case și Țapinarii.

În locul trupei sibiene Domino, care din motive personale membrii formaţiei au fost nevoiţi să renunţe la concertul din Oradea, au reîntregit afişul cei de la Ana & The Changes, o formaţie de indie-rock din Serbia, ai cărei membri vin din zone culturale diferite, cu background muzical diferit, dar care şi-au stabilit sediul la Belgrad. Solista, de exemplu, Ana Ćurčin, s-a născut în Baghdad şi a crescut la Moscova. Serile The Big Picnic se încheie cu filme. La lumina beculeţelor colorate, orădenii s-au putut delecta cu producţii precum „Who Framed Roger Rabbit”, cu Bob Hoskins şi Christopher Loyd.

Trei zile şi trei nopţi de relaxare şi muzică bună sub hashtagul oficial al evenimentului: #totisuntecopii. Un eveniment care a adunat orădenii în parc, prilej de poveşti şi aduceri aminte, în familie, de la mic la mare.