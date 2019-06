La vânătoare de angajaţi prin judeţ

Angajatorii bihoreni sunt disperaţi din cauza faptului că găsesc tot mai greu forţă de muncă. După „Bursele” de locuri de muncă la care participă constant, firmele din Bihor încearcă să vină chiar în comunităţile din judeţ pentru a-şi căuta posibili angajaţi.

În acest sens, Fundația CREFOP alături de AJOFM Bihor şi de reprezentanţi ai mediului de afaceri din judeţ au pus bazele colaborării în cadrul unui program-pilot privind încadrarea persoanelor greu ocupabile din judeţul Bihor. Prin această colaborare se va organiza o „caravană a locurilor de muncă”, ce va trece prin mai multe localităţi din judeţ.

Caravana locurilor de muncă

Startul „caravanei locurilor de muncă” în comunități defavorizate din mediul rural a fost dat marţi, 11 iunie, când reprezentanţi ai participanţilor la proiect şi ai angajatorilor au fost prezenţi în localitățile Gepiş, Lăzăreni, Tășad și Drăgeşti.

Prezenţa posibililor viitori angajaţi a fost sub aşteptări, conform celor declarate de reprezentanţii angajatorilor. „Ideea în sine mi se pare bună, de a organiza o astfel de «caravană a locurilor de muncă», în condiţiile în care criza forţei de muncă este tot mai acută de la an la an. Din punct de vedere al participării celor interesaţi de un loc de muncă, aceasta a fost sub aşteptări. Sunt mulţi plecaţi la muncă în străinătate ca sezonieri. Alţii preferă să muncească cu ziua, fără să aibă vreo responsabilitate. Am întâlnit o persoană care nu a fost încadrată niciodată cu carte de muncă, la 47 de ani. Sunt persoane fizic apte de muncă, dar s-au obişnuit să trăiască din munca cu ziua, din ajutoare sociale şi din alocaţiile copiilor”, ne-a declarat Sorina Manole, reprezentanta PGS. La „caravană” mai participă Faist Mekatronic, GMAB Consulting şi Eberspächer.

Acţiunea continuă joi în comunele Ineu şi Lugaşu de Jos, după următorul program: ora 10:00 – sat Husasău de Criș, Căminul Cultural, ora 12:00 – sat Ineu, Primărie, ora 14:30 – sat Lugașu de Jos – Primărie şi ora 16:30 – sat Urvind, Căminul Cultural.

Angajatorii prezenţi le vor oferi celor interesaţi locuri de muncă precum: operatori producţie, sudori, reglori, mecanici, stivuitorişti, manipulanţi marfă, operatori producţie, operatori recepţie, tâmplari, tapiţeri, tehnician pentru asigurarea calităţii, magazineri, fierari, dulgheri, asfaltatori, muncitori necalificaţi, sablatori, vopsitori industriali, vopsitori auto, lăcătuşi, frezori, operatori CNC, electricieni.

De asemenea, se oferă cursuri gratuite de formare profesională: frizer, manichiură/pedichiură, brutar, patiser, agent de securitate, lucrător în construcţii – finisor, lucrător în textile, cameristă, îngrijitor bătrâni la domiciliu, limba engleză, dar şi consiliere în carieră.