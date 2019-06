La vremuri noi, obiceiuri vechi! Orădenii „făcuți” de bani, în plin centru, cu acordul lor

Deși mulți ani au străbătut pietonala cu aceeași tactică și au cerut bani cam pentru aceleași lucru, orădenii continuă să „pună botul” la promisiunile așa zișilor reprezentanți ai unei firme venită tocmai din București pentru a vinde vise.

„Un grup de tineri veniți tocmai din București, își fac plimbările de după masă pe străzile Oradiei, încercând să recruteze doamne și domnișoare de toate vârstele pt a le oferi o ofertă greu de refuzat pt o femeie. Ei îți pun la dispoziție ședințe de make-up, tratamente faciale și diferite abordări stilistice în ceea ce privește podoaba capilară, pentru care oferă în jur de 50€/ședință + produsele care au fost folosite + manopera serviciilor efectuate – GRATIS. Tot ce trebuie respectiva femeie să facă este să accepte să I se facă niște fotografii care vor fi postate într-o revistă, unde se vor promova produsele folosite și de asemenea este necesară o taxă de înscriere de 100 lei care se plătește pe loc, la semnarea “contractului”, toate aceste detalii fiind discutate într-un studio amplasat în incinta unui apartament amplasat în vecinătatea Stăzii Republicii. A avut cineva legătură cu așa ceva până acum și îmi poate spune cât de autentic și demn de încredere este acest “grup”?”, stă scris pe grupul de FaceBook „Oradea suntem noi”.

Nici nu e de mirare că oamenii dau crezare unor astfel de himere. Aceștia sunt acostaţi pe stradă de câţiva tineri care le promit succes garantat în lumea modellingului, iar dacă au și un strop de naivitate, se opresc în loc să-și vadă de drum când li se propune să devină fotomodele, ori să facă reclamă unor branduri importante.

„Minciuni. Asa era acum cativa ani. Eu am fost acostata fiind cu baietii mei. Si dupa o taxa modica, si cateva foto mi da spus o alta suma pt a continua sedintele… Smecherul depinde de fraier”, declară o altă orădeancă pe grupul de FaceBook „Oradea suntem noi”.

Până să se dezmeticeasă din plasa cuvintelor frumoase, pentru că nu ți se acordă un timp de gândire, oamenii se trezesc într-un birou de pe strada Aurel Lazăr semnând un foaie lipsită de valoare, cu 2-3 fotografii și cu banii dați.

„Acuma sunt cu 100 de ron. Pe mine m-au fraierit cu 300 € in urmă cu câțiva ani”, mai scrie o altă orădeancă pe grup.

Reporterii Bihon.ro s-au lăsat intenționat abordați de o astfel de persoană, în zona pietonală, curioși să vadă cum stau de fapt lucrurile. Inițial, un tânăr începe să te întrebe dacă ai două minute libere pentru a-ți face oferta vieții tale care îți oferă posibilitatea de a apărea în reviste de prestigiu, promovând diverse articole de îmbrăcăminte, ori cosmetice.

Vorbește atât de repede încât nu doar că nu apuci să îi pui respectivului o întrebare, ci nu apuci să te întrebi pe tine de ce agențiile de casting serioase nu fac așa ceva. Cum era de așteptat, întrebările directe de genul „ce trebuie să fac” sau „ce garanție am”, erau evitate cu grație, de fiecare dată fiind aduse în atenție tot felul de beneficii pe care le-am fi avut dacă acceptam să ne înscriem – ședințe foto profesionale, apariții în reviste sau defilări pe podium.

Întrebat în mod repetat de taxa de înscriere, tânărul a evitat să răspundă, spunând că acum se face doar înscrierea și că la studio-ul foto din apropiere vom afla toate detaliile, precum și suma pe care trebuie să o achităm.

Întrebat și de o poziție oficială în vederea realizării unui articol pe această temă, bărbatul a început să se panicheze și să se răstească la reporterul Bihon.ro, fără să vrea să mai dea vreun detaliu, continuându-și totuși activitatea de escrocherie la nici un metru distanță.

„Am sunat si la politie, dar dupa vreo 10 telefoane in care m-au trimis de la Ana la Caiafa am renuntat. Exista un dosar deschis pe tema cu modelingul si ma gandesc ca cei de pe aurel lazar au un contract de chirie. Mentionez ca nu am nici o dovada ca sunt excroci. E o presupunere, poate sustinuta de situl lor, de cuiul care nu corespundecu denumirea, de faptul ca trebuia luata decizia pe loc”, reclamă o cititoare Bihon.ro.