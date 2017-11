„Lacul lebedelor”, cu casa închisă!

Spectacolul are loc miercuri la Casa de Cultură a Sindicatelor, începând cu ora 19:00, şi conform starticket.ro nu mai sunt bilete pentru reprezentaţia Companiei „St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov”. „Lacul lebedelor” va fi prezentat în cadrul unui turneu în mai multe oraşe: Satu Mare, Timişoara, Cluj-Napoca, Ploieşti, Bucureşti, Piteşti şi Craiova, Oradea fiind primul. Este un spectacol în 4 acte pe muzica lui P.I. Ceaikovski. Libretul este semnat de Vladimir Berghicev şi Vasilie Gheltzer, coregrafia de Marius Petipa şi Lev Ivanov, scenografia îi aparţine lui Evghenii Gurenco. În rolul Prinţesei Odette este Olga Golistsa, iar Siegfried va fi jucat de Denis Nedak. Compania „St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov” este creată de Andrei Batalov – prim-solist la Teatrul Mariinski.

Absolvent al Academiei de Balet „Vaganova” din Rusia, Andrei Batalov este pe scenă de mai mult de 20 de ani. În 1992 a devenit solist al Teatrului Academic de Stat „Mussorgsky” din Sankt-Petersburg, iar doi ani mai târziu devine prim solist al Teatrului Mariinski. A făcut parte din Baletul Regal din Danemarca. El aparține unei categorii rare de dansatori virtuoși, cu o extraordinară tehnică, care-i permite a fi în rând cu dansatori legendari de balet din trecut și prezent, ca Vestris și Nijinsky, Baryshnikov și Julio Bocca. Repertoriul său a inclus roluri principale clasice, precum Prințul Siegfried („Lacul lebedelor”), Albert în „Giselle”, dar şi apariţii în balete contemporane de Peter Martins şi Kevin O ‘Dale. De şase ani este şi coregraf la Teatrul Mihailovsk. În 2014, Andrei Batalov a întemeiat compania de balet clasic ce îi poartă numele, care duce mai departe tradiţia şcolii ruse de balet clasic. Premiera mondială a celebrului balet a avut loc în anul 1877, pe scena Teatrului Bolshoy din Moscova. Povestea este ţesută în jurul prinţesei Odette, ce a fost blestemată de hainul vrăjitor Rothbart să îşi trăiască zilele transformată în lebădă. Compania Andrey Batalov include 50 de artişti profesionişti, absolvenţi ai Academiei de Balet „Vaganova” din Rusia şi ai altor mari şcoli de dans din Rusia şi Ucraina.