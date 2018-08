Lady of the Year 2018:„Când ești antreprenor, e important să nu alergi după bani, ci după emoții”

Antreprenorul Laura Ciuhu, director editorial Business Woman, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Patronatului Român a vorbit, cu prilejul unei vizite la Oradea, despre ce înseamă să fii antreprenor în domenii variate: de la sănătate, la energii regenerabile.

Ce faceți la Oradea? Aveți un proiect pentru oraș?

Laura Ciuhu: Sunt aici pentru a afla poziția autorităților locale, sprijinul pe care îl acordă pentru a identifica forță de muncă calificată pentru viitoare investiții, pentru a afla dacă există forța de munca necesară pentru punerea în execuție a investițiilor care urmează să se facă în Oradea, în domeniul textil.

Ați identificat asemenea programe?

L.C. Există câteva programe, dar din discuțiile pe care le-am avut reiese că tinerii nu reușeșsc să ducă la bun sfârșit programele în care intră, adică rata de finalizare este sub așteptări, din păcate, dar nu ne-am descurajat. Împreună cu investitorul cu care am fost am spus că vom pune la dispoziție unități din fabrică, pentru a colabora cu administrația locală și pentru a încerca și noi să popularizăm acest program și pentru a da o șansă tinerilor care doresc să meargă în această direcție.

Eu am venit în calitate de consultant al mai multor investitori care doresc să-și extindă capacitățile de producție. Una dintre opțiunile lor de a-și dezvolta aceste capacități de producție ar fi zona Oradea. Am vrut să vedem care este sprijinul administrației locale în demersul de a găsi forță de muncă calificată și ce programe dezvoltă în domeniul învățământului dual

Învățământul dual, chiar dacă e unul atractiv, nu pare să-i convingă pe copii și pe părinți să urmeze acest parcurs

L.C. Am aflat că există programul, clase pe diverse meserii, dar pe industria textilă nu există decât trei cereri. Dezamăgitor pentru noi, mediul privat, dar nu avem ce face, asta este, mergem mai departe.

Aveți un tablou care să descrie ce s-a întâmplat cu forța de muncă calificată care exista în Oradea, un oraș cu tradiție în domeniul textil?

L.C. Exista o tradiție acum 15 ani pe o medie de vârstă de 45 de ani, poate chiar mai mare 50 de ani, oamenii au ieșit la pensie și nu au mai fost crescute generații pe acest domeniu al textilelor deși România la nivel internațional este cunoscută pentru tradiția în domeniu și profesionalismul pe care românii l-au avut înainte de revoluție și după revoluție și eu chiar cred că există o mare oportunitate pentru România de a debloca acest domeniu textil pentru că la nivel internațional suntem recunoscuți și există o atractivitate pentru piața din România în contextul în care brandurile internaționale își mută producția din Bangladesh, China, în Europa de Est. Eu cred că suntem pe un trend de creștere a atractivității României în domeniul textil.

De ani buni Oradea figurează la coada clasamentelor în ceea ce privește salariile. E acest un argument pentru care investitorii aleg Oradea?

L.C. Nu cunosc acest aspect, probabil că nu există forță de muncă calificată și fiindcă oamenii au plecat în străinătate. În același timp însă eu sunt om de afaceri și politica mea salarială e în funcție de rezultatele pe care mi le aduce fiecare salariat. Adică, dacă sunt salarii mici, productivitatea este scăzută și de aceea bugetele managerilor pentru forța de muncă nu permit o creștere.

Puteți să ne dezvăluiți identitatea oamenilor de afaceri interesați de industria textilă din Oradea? Din culise, am aflat că este un proiect de 5 miioane de euro…

L.C. Pot doar să spun că este o firmă româno-germană, nu pot să spun mai mult, fiindcă încă nu am luat nici o decizie.

Cunoașteți piața din Germania…

L.C. Am o legătură profundă cu poporul german, îmi place limba germană.. Împreună cu cei de la UNPR, unde sunt vicepreședinte am reușit să semnăm un protocol de colaborare cu cea mai importantă organizație patronală din Germania. Împreună cu UNPR încercăm să ajutăm companii din România să ajungă pe piața din Germania prin organizarea de evenimente be to be. Chiar am avut un astfel de eveniment în acest an la Berlin, a fost un eveniment pilot pe industria textilă, pe care vrem să-l dezvoltăm acum pe domeniul IT. Și sperăm noi că, anul viitor vom continua și cu alte domenii în care România este competitivă.

Până atunci, în plan personal, dumneavoastră sunteți prezentă pe piața din Marea Britanie.

L.C. Există un brand- Lara Wear pe care l-am creat. E un brand de tricotaje pentru care noi producem la Onești, iar marfa o distribuim, momentan, la Londra până să dezvoltăm acest brand și la nivel național. Am preferat să creștem acest brand la Londra, fiindcă momentan românii se uită mai mult la brand decât la calitate. Am preferat să dezvoltăm acest brand pe piețele internaționale, mai întâi, după care să venim și în România.

În Europa de Vest, din ceea ce am observat eu, consumatorul final în ceea ce privește îmbrăcămintea, este mult mai atent la calitate și la design decât la brand. Aceasta în condițiile în care trendul este acela de a avea o viață sănătoasă, atât în ceea ce privește hrana, cât și îmbrăcămintea, fiindcă degeaba mănânci sănătos și faci sport, în ideea de a preveni anumite boli, dacă nu porți pe tine niște haine din fibre naturale, ci din fibre sintetice care dăunează foarte mult sănătății.

Afirmați la un moment dacă : „Pot spune chiar ca succesul meu în business și în antreprenoriat se datorează, în mare parte, a fost și este marcat de modul în care îmi compun ținuta vestimentară”. Vreți să detailați… Vreau să menționez că, totodată, nu sunteți adepta sintagmei conform căreia haina îl face pe om.

L.C. Da, eu sunt o persoană care crede că totul în jurul nostru se întâmplă în funcție de energia pe care o emanăm. Și dacă e să-mi examinez personajul profesional pot să spun că rezultatul pe care l-am avut a fost în funcție de energia pe care am pus-o în mișcare datorită stării mele dintr-un anume moment și atunci de fiecare dată când plec dimineața de-acasă mă gândesc care sunt evenimentele din ziua respectivă și încerc să-mi adaptez ținuta vestimentară în funcție de energia pe care trebuie să o eman. Și chiar cred cu tărie că hainele influențează pe parcursul unei zile starea și implicit rezultatele pe care le ai zi de zi.

Aveți experiență în domeniul consultantei pentru dezvoltarea de proiecte pe fonduri nerambursabile. De ce acest capitol rămâne mereu unul la care România nu și-a făcut temele?

L.C. Suntem cu temele nefăcute din perspectiva absorbției, dar lucrurile nu sunt prezentate în mass-media așa cum trebuie, din perspectiva mea, în sensul că în domeniul privat este o alocare a fondurilor europene nerambursabile sub limita a ceea ce ar putea piața să absoarbă. Există programe unde la nivel de concurență sunt 10 proiecte pe loc, în timp ce pe programe unde accesibilitatea e limitată numai pentru autoritățile publice și locale nu există proiecte.

Adică în zona privată există proiecte și nu există bani, în zona publică există bani și nu există proiecte. Mi-am pus și eu întrebarea de ce alocările nu sunt în funcție de nevoi și necesități? Dar nu am reușit să-mi dau un răspuns până în momentul de față. Cred că politicile publice ar trebui să fie regândite astfel încât să fie luate în calcul prioritățile acestei țări, pentru că până la urmă avem nevoie de rezultate imediate și ca să ieșim din criza care există la momentul de față, din punct de vedere economic.

Cel mai important este să creăm acele sisteme și mecanisme prin care să resuscităm zona de producție a României. Și pe lângă faptul că trebuie să resuscităm zona de producție din punct de vedere al tehnologiei, al forței de muncă trebuie să activăm strategia de export a României, să o aliniem la noile tendințe internaționale.

România nu are alte șanse decât să-și activeze canalele de vânzare prin care să se activeze producătorii români.Acesta cred că ar trebui să fie startul într-o nouă direcție care să vizeze dezvoltarea economică a României.

Cum reușiți să faceți performanță în atâtea domenii diferite? Cum arată o zi din viața dumneavoastră?

L.C. Sunt o persoană foarte organizată, încerc să-mi organizez timpul în funcție de priorități. Am un mare noroc că am lângă mine o echipă profesionistă pe care am format-o în ani de muncă și pe care mă bazez foarte, foarte mult. Dar secretul vine din propria rețetă, care mă ajută să fiu încărcată din punct de vedere energetic și să pot să dăruiesc și celorlați pentru că din punctul meu de vedere un antreprenor nu face altceva decât crează niște procese, găsește și formează niște oameni, crează o echipă și după aceea dăruiește în fiecare zi energie astfel încât procesele și echipa să poată fi puse în mișcare. Și pentru ca să poată dărui energie, un antreprenor trebuie să fie în echilibru atât mental cât și fizic, iar eu încerc, atât cât se poate, în fiecare zi să-mi realizez acest echilibru între fizic și mental

Cum reușiți să vă găsiți echilibrul?

L.C. În primul rând, mă bucur de lucrurile simple. Mie îmi place dimineața să-mi iau micul dejun consistent în ceea ce înseamnă vitaminele, astfel încât să îmi dea o energie foarte bună de dimineață, mă duc de 3-4 ori pe săptămână, pe cât posibil, la sala de sport și aceasta mă ajută foarte, foarte mult.

Investesc în aceste lucruri pentru că îmi dau o stare care mă ajută să fac față provocărilor și trăirilor de zi cu zi, pentru că un antreprenor este un om care are trăiri foarte puternice atât pozitive, cât și negative. De aceea, nu orice poate să fie antreprenor, pentru că numai dacă îți gestionezi foarte bine emoțiile atât pozitive, cât și negative poți să faci față în acest domeniu. Ceea ce nu e deloc ușor. De felul în care tu activezi zi de zi depinde afacerea ta și implicit viața profesională a mai multor oameni care la un moment dat devin și responsabilitatea ta.

Sunt acționară în mai multe companii, pe care le-am creat și apoi mi-am vândut părțile sociale, pentru că eu cred că aceasta e menirea mea pe acest pământ, să creez proiecte. Aceasta, apropos, de ce spunea Mark Twain : cea mai importantă pentru un om este ziua în care s-a născut și ziua în care și-a dat seama de ce s-a născut. Aceasta cred că e menirea mea profesională: să creez proiecte și să încerc să generez prosperitate pentru oamenii din jurul meu.

De aceea am creat proiecte în mai multe domenii, și nu m-am oprit aici, am ambiții mari pentru viitor. După ce creez aceste proiecte vând părțile sociale la unele companii către managerii pe care eu îi aleg și pe care eu îi cresc odată cu mine, tocmai pentru a câștiga timp ca eu să dezvoltăm noi proiecte. Îmi place foarte mult să am așa un vis pe care să-l transform în viziune și apoi în realitate.

Aceasta este cel mai important pentru mine, menirea mea și mi-aș dori foarte mult ca fiecare om să trăiască emoțiile pe care eu le trăiesc atunci când văd că am avut un vis care s-a transformat în realitate. Cred că atunci când ești antreprenor e important să nu alergi după bani, ci după emoțiile pe care ți le dă această activitate de antreprenoriat.

Care e visul dumneavoastră în acest moment?

L.C. Visul meu e să fiu într-un echilibru. Și acest echilibru nu îmi este dat de câți bani am, câte afaceri am, ci de faptul că îmi place în fiecare zi să mă trezesc și să ajung acasă seara la fel de sănătoasă și în acest interval de timp să fac în mare parte lucruri care îmi plac, care îmi crează emoții și pe mine mă împlinesc. Către asta tind. Emoțiile reprezintă cel mai important lucru pentru mine și cred că Dumnezeu de aceea a făcut să fiu antreprenor, iar activitatea antreprenorială crează cele mai puternice emoții pentru un om din perspectiva mea.

Cum percepecți probabilitatea unei amnistii fiscale?

L.C. Pentru cei care au avut un comportament fiscal ireproșabil, evident că nu este în regulă, pe de altă parte dacă vrem să resuscităm economia, să corectăm lucrurile care nu s-au întâmplat în regulă din punct de vedere fiscal în ultimii ani e necesară. Oamenii de afaceri au fost „terorizați” de organele fiscale, considerându-se că dacă ai mai multe afaceri- și asta am trăit-o pe propria piele- sigur ai ceva ilegal, sigur nu este în regulă. În loc să fii felicitat că ai mai multe afaceri, că ai inițiativă, că generezi prosperitate prin ceea ce faci tu, ești privit ca infractor pe principiul că sigur sunt niște operațiuni fictive între companii.

Personal, sunt pentru amnistia fiscală pentru că mulți antreprenori care au avut greutăți, nu au putut o perioadă să-și plătească dările către stat, dar după această perioadă au plătit, au fost blocați să mai genereze idei, să mai genereze alți bani pentru că li s-au blocat conturile. Și nu e corect ca atunci când cineva are datorii la stat, primul lucru e să îi blochezi conturile, să îl pui în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea și evident în imposibilitatea de a-ți plăti. În Germania, de exemplu, ți se aduc la cunoștință datoriile, ești trimis acasă să își analizezii afacerea, să spui termenele la care vei plăti. Îți asumi niște lucruri și aceasta mi se pare o abordare corectă.

Noi trebuie să avem mare grijă de antreprenorii români fiindcă sunt din ce în ce mai puțini și generații noi de antreprenori nu am mai văzut. Eu am o activitate de mentorat în care ajut tineri să pornească pe acest drum, dar am simțit că nu mai există o atractivitate de a porni pe acest drum și totul se întâmplă datoriită modului în care sunt priviți antreprenori, de cum sunt tratați în mass-media, de faptul că nu au suport pentru a-și pune în aplicare ideile pe care le au.

Referitor la mentorat ați spus ceva care mi-a plăcut foarte mult: „O lumânare nu pierde nimic dacă aprinde o altă lumânare? Va gândiți ca într-o zi să aprindeți lumânări la Oradea?

L.C. Ceea ce sunt eu azi sunt datorită oamenilor pe care i-am întâlnit, care mi-au arătat drumul pe care să merg atunci când nu știam pe ce drum să merg și nu numai că mi-au arătat acest drum, m-au și susținut.

Mi se pare că e o datorie a mea de a transmite mai departe ceea ce am primit eu, celor care vin la mine și îmi prezintă idei de afaceri le arăt drumul pe care trebuie să meargă, încerc să-i ajut financiar pentru că realizez că dacă nu vor fi noi generații de antreprenori de succes, mai devreme sau mai târziu, țara noastră nu va fi într-o situație foarte confortabilă.