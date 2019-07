Laptele de măgăriţă, alimentul-medicament, ingredientul –vedetă produs în ferma din Mierlău

Acolo unde caută și remedii pentru diverse afecțiuni, dincolo de soluții pentru o alimentație sănătoasă.

Remediu din antichitate

Laptele de măgăriță e unul dintre alimentele minune, consumat încă de pe vremea Romei Antice, și ale cărei valențe medicinale au fost valorificate în Franța până în secolul XX. În Marea Britanie, laptele de măgăriță era valorificat ca alternativă la cel matern până în secolul XIX. Aceasta, fiindcă în comparaţie cu alte tipuri de lapte, se pare, laptele de măgăriţă este cel mai apropiat la gust şi compoziţie de laptele matern, pe baza nivelului pH-ului şi a profilului nutriţional. Părintele medicinei, Hipocrate descoperise beneficiile laptelui de măgăriță, iar legenda spune că însăși Cleopatra îl folosea pentru a-și menține frumusețea.

Alimentul – medicament

Și azi laptele de măgăriţă e element inovator în industria frumuseții, fiind utilizat ca ingredient vedetă. Multe persoane care suferă de eczeme sau au ten sensibil folosesc produse de curăţare şi săpunuri pe bază de lapte de măgăriţă, iar cele mai noi trenduri în materie de wellness sunt bazate tot pe laptele de magariță. O baie calda, de 15-20 de minute, într-o cadă plină cu lapte de măgăriță și petale de trandafir se adresează tuturor persoanelor care se simt stresate sau obosite. Sunt deja mulți oameni care au devenit fani al laptelui de măgăriță, iar trendul în acest domeniu e unul ascendent. Spre exemplu, în 2011 BBC a raportat că mai mult de 50% din laptele de măgăriţă produs la o fermă de lângă Bologna este vândut unităţilor pediatrice, pentru copiii care nu pot consuma lapte de vacă. Cercetătorii s-au aplecat asupra acestui aliment medicament, iar rezultatul a fost un studiu publicat în revista medicală Current Pharmaceutical Design al cărui concluzie e faptul că laptele de măgăriţă ar putea preveni întărirea arterelor, datorită propietăţilor sale de a dilata vasele de sânge. Un alt studiu publicat în Journal of Food Science, consideră lapte de măgăriţă un aliment – medicament datorită valorii nutriţionale şi propietăţilor terapeutice. „La bazele civilizaţiei umane a stat laptele de cal şi de măgar. Vaca a intrat după mult timp ca şi animal care să asigure necesarul de lapte”, explică Nicolae Hodișan, șeful Agriculturii bihorene. În România, în tradiția populară acest tip de lapte se recomandă pentru tratarea tusei copiilor, care nu trece cu produsele medicale obișnuite şi care durează perioade foarte lungi de timp.

Tradiţie

La tradiție s-a întors și Cristi Cîmpan din Mierlău, intuind potentialul și interesul pentru laptele de măgăriță după ce s-a documentat intens . Așa s-a născut ferma de măgărițe de la Mierlău, iar laptele produs aici a ajuns repede în afara granițelor, în Irlanda și Austria. Laptele de măgăriţă nu conţine bacterii, ceea ce face ca el să poată fi băut fără a fi pasteurizat. Laptele de măgăriţă este folosit în bolile respiratorii, în astm. „Eu, personal am testat şi din proprie experienţă spun că funcţionează. De asemenea, am abonaţi care dau la copii lapte de măgăriţă fiindcă nu tolerează laptele de vacă. Avem şi preţ special pentru cei care sunt abonaţi şi chiar avem familii care iau săptămânal un litru pentru copil”, a precizat Cristi Cîmpan. Cei care au folosit lapte de măgăriță spun că acesta are un gust care seamănă cu cel al laptelui de cocos și cel al laptelui de migdale și conține cantități mari de calciu și Omega-3. Dintre valențele laptelui de măgărință sunt și acelea că ajută la slabit, poate fi mai bun pentru inimă decât alte tipuri de lapte și, nu în ultimul rând, oferă organismului cantități mai mari de energie. Cristian Câmpan a apărut în seminarii de nutriție, alături de specialiști și așteaptă concluziile unui studiu privind laptele de măgariță a unui masterand din Moldova. Se consideră că laptele de măgăriță ajută la scăderea nivelului de colesterol, stimulează imunitatea, e utilizat în infectii, cazuri de otrăvire, diverse răni sau probleme ale ficatului. Bihoreanul ii invita pe toți cei care vor

să vadă la fața locului cum se produce laptele de măgăriță și care sunt beneficiile lui la ferma sa din Mierlău.

Cine poate consuma lapte de măgăriță?

Bebelușii și copiii cu alergie la proteina din lapte de vacă, alergii încrucisate sau alergii multiple (mediate sau non-mediate IgE);

• Bebelușii şi copiii cu dermatită atopică;

• Persoanele ce suferă de tuse măgărească, tuse persistentă sau alergică; • Persoanele ce suferă de astm; • Persoanelor cu sistem imunitar slăbit; • Pentru femeile la menopauză, ajuta la fixarea calciului în oase; • Persoanele ce doresc să aibă în alimentaţie un conţinut înalt de proteine, dar cu foarte puține grăsimi (laptele de măgăriță are 0,5% lipide).

Date de contact:

Cîmpan Cristian, 0755332219

www.fermamagaritelor.ro

https://www.facebook.com/ferma.magaritelor/

