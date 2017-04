Larisa Florian, pe locul 7 la Campionatul European de judo

Concurand in limitele categoriei 52 kg, Larisa a fost invinsa in meciul pentru calificarea in finala pentru medalia de bronz de catre elvetianca Evelyn Tschopp.

Romania a mai avut o reprezentanta la aceasta categorie, reputata Andreea Chitu. Revenita recent dupa o accidentare, aceasta a parasit prematur competitia, fiind eliminata in turul secund.

Delegatia Romaniei a cucerit o medalie de bronz in intrecerea feminina, prin Monica Ungureanu, care s-a situat pe treapta a treia a podiumului la categoria 48 kg.