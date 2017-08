Lavinia Mangra, curtată de Casa Armani

A prezentat pentru Irina Duțu Zgâia, Vali Cioban, Ana Barbosu, Andrada Bodea, Mario Skaravasilis, Lui by Luiza, Charles & Ron, Pimpismith, Cylia Dorra, Sarah Jessy Jones, Lenor, Ivan Sighinolfi, Diana Carmaci. Este vorba de orădeanca Lavinia Mangra, modelul Agenţiei MModels România. S-a întâmplat la Feeric Feashion Week Sibiu, eveniment considerat de presa internaţională drept „cea mai creativă săptămână a modei” din calendarul internațional al evenimentelor de profil. Au fost aduse în faţa publicului cele mai noi și îndrăznețe creații vestimentare semnate de peste 30 de designeri din întreaga lume. Au fost colecţii surprinzătoare, îndrăzneţe, care au explorat diverse teme şi concepte.

Irina Duţu Zgâia a adus în faţa publicului o colecţie inspirată de poveştile pentru copii, descoperite în paginile cărţii lui Lewis Carroll „Alice în Ţara Minunilor”. O colecţie care şi-a dorit să facă un arc peste timp, în anii ’20, a fost semnată de Vali Cioban. Lavinia are 19 ani, este din Oradea, studentă la Facultatea de Științe Economice Oradea. Lavinia este model de la vârsta de 13 ani. „Am început la Agenția din București MRA; am avut o reținere în privința modellingului, așa că la vârsta de 16 ani am încetat să mai cochetez cu lumea modei. Dar la 17 ani l-am cunoscut pe domnul Marius Molan, care mi-a stârnit interesul asupra modei, așa că am hotărât să reintru în acest domeniu. În perioada 17-24 iulie am participat la cel mai mare festival de modă din România – Feeric Fashion Week.



La sfârşitul festivalului am participat la un casting pentru o agenție din Milano – 2morrow Milano, concretizându-se cu o colaborare. Între timp am fost contactată și de managerul brandului Emporio Armani”, spune Lavinia. În urma castingului la 2morrow Milano, Lavinia va participa în septembrie la o sesiune fashion. Şi nu este singura reuşită a orădencei, după cele 7 zile de prezentări. „Am fost solicitătă, împreună cu încă 8 modele, să joc în reclama de la Lenor alături de actriţa Adela Popescu”, spune Lavinia.

Creativitatea săptămânii modei de la Sibiu a fost dată, de fiecare dată, de spectaculoasele locații pentru prezentările de modă, de spaţiile neconvenţionale în care au avut loc apariţiile modelelor. Captivați de frumusețea acestor locuri, designerii au început să devină din ce în ce mai interesați de a-și pune în valoare colecțiile într-un ambient total deosebit. Cea de-a zecea ediție a Feeric Fashion Week a reunit într-un singur eveniment cele mai spectaculoase locații de prezentare utilizate în cei 10 ani. „Am avut apariţii în Piața Mică, la Podul Minciunilor, în Tramvai Rășinari, în pădure, la Palatul Brukenthal Avrig, Fabrica Boromir, Cariera de Piatra Turnul Roșu, la Jidvei, Castelul Bethlen Haller şi la Crama Tăuni”, spune Lavinia Mangra.