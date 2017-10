Lavinia Mangra la Romanian Fashion Philosophy

Modelul orădean Lavinia Mangra aparţinând agenţiei MModels România, manageriată de fashion stylistul Marius Molan a participat a participat în perioada 16-20 la Romanian Fashion Philosophy la Bucureşti prezentând pentru designerii prezenți.

Frumoasă orădeancă nu a lipsit nici din prezentarea colecţiilor Massai şi Whapo semnate Cătălin Botezatu, care au ținut capul de afiș al festivalului Romanian Fashion Philosophy, cel mai exclusivist eveniment de modă al țării, care a avut loc în perioada 18, 19 și 20 Octombrie, la Avenue 48.

Noutățile acestei ediții au fost, în afara aducerii pe catwalk a celor mai în vogă designeri români ai momentului, promovarea creatorilor de modă și a brandurilor din Republica Moldova sub sloganul „Din Inimă”, precum și stabilirea legăturilor cu industria textilă din România, prin colaborarea cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, care va organiza în perioada Romanian Fashion Philosophy SS18 conferința internațională cu tema Creating the future of textiles.

De asemenea, pentru prima oară în România, organizatorii RFP a adus pe podium manechine internaționale din 4 țări, plus România, manechine care au avut de-a lungul anului zeci de prezentări la Milano, Paris, Londra sau New York.

Evenimentul a fost structurat astfel: ziua designerilor români, ziua brandurilor din Republica Moldova şi ziua internațională, unde au putut fi descoperiţi şi designeri autohtoni. Printre creatorii care şi-au prezentat cele mai noi colecții pe podiumul Romanian Fashion Philosophy îi amintim pe: Mirela Diaconu, Ana Maria Cornea, Răzvan Vâlceanu, Celebrity Skin (Grecia), O’Blanc, Ionel, DiVero (Moldova), Aghe Mare (Italia), VIP (Portugalia). Samanta Russo (Italia) a fost invitata specială a acestei ediții a Romanian Fashion Philosophy.

La 19 ani, Lavinia Mangra, curtată de Armani, mai are în prezentări colecţii ale unor designeri precum: Irina Duțu Zgâia, Vali Cioban, Ana Barbosu, Andrada Bodea, Mario Skaravasilis, Lui by Luiza, Charles & Ron, Pimpismith, Cylia Dorra, Sarah Jessy Jones, Lenor, Ivan Sighinolfi, Diana Carmaci. Lavinia a fost finalistă la Miss Transilvania 2017, este studentă la Facultatea de Științe Economice Oradea şi este model de la vârsta de 13 ani.