Lăzăriştii, în dialog despre UE şi drepturile ei

Peste 100 de elevi de la Liceul Teoretic ,,Aurel Lazăr” au stat faţă în faţă cu funcţionarul Comisiei Europene Liana Alina Bratuşca. Evenimentul se vrea un preambul la Ziua Europei, marcată în fiecare an pe data de 9 mai. Întâlnirea face parte din programul de informare despre Uniunea Europeană, destinat tinerilor, intitulat ,,Back to School”.

Liana Alina Bratuşca a purtat un dialog permanent cu elevii lăzărişti, despre Belgia, despre Uniunea Europeană şi drepturile sale fundamentale, despre modul de funcţionare a Uniunii Europene, despre Comisia Europeană, despre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, despre ce înseamnă UE în viaţa noastră şi mai ales despre oportunităţile pe care le au tinerii cetăţeni ai Uniunii Europene.

La final, feedback-ul a fost verificat printr-un test despre temele discutate.

Elevii care au dorit să-și evalueze cunoștințele au format 12 echipe de câte patru membri și au răspuns, contra cronometru, la 10 întrebări. Locul I a fost ocupat de elevii clasei a XI-a C, locul II, clasa a IX-a A, locul III, a IX-a C, locul IV, a XI-a A și locul V, a X-a C. La final, elevii au primit premii.

,,A fost o întâlnire foarte plăcută cu un om deosebit, o doamnă foarte apropiată de elevi și dornică să le împărtășească din propria sa experiență. Elevii s-au bucurat de aceste momente petrecute împreună”, a spus prof. Rodica Turcaş, directorul adjunct al liceului.

La activitate au participat Rodica Turcaș, Adina Manea, consilierul școlar al liceului și fostă colegă de clasă cu invitata, și profesoarele Tabita Fărcaș și LoredanaVereș.

Liana Alina Bratușca îşi are rădăcinile în Oradea. A studiat ciclul gimnazial la Școala Gimnazială nr. 16, promoția 1993, iar liceul l-a absolvit la Colegiul Economic ,,Partenie Cosma”, promoția 1997.

Și-a ales calea diplomatică, în prezent făcând parte din echipa de negociere a acordului ieșirii Marii Britanii din UE, având rolul de membru al echipei juridice TF50, responsabil pentru capitolul de negociere „Drepturile cetățenilor”.