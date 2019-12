Lecția de zilei de luni cu psihologul Sorin Nica! Principii esențiale pentru viață și profesie

Dacă e să ne raportăm la o zicală din bătrâni „lunea nici iarba nu crește”, motiv pentru care echipa Bihon.ro a decis să nu se îngrijească de responsabilitățile zilei de luni, ci să servească cititorilor o evadare din cotidian prin abordarea unor teme de actualitate.

În prezentul articol vom prezenta principiile esențiale pentru viață și profesie.

Vom începe prin a identifica valoarea simbolică a cuvântului principiu. Fiecare dintre noi, nutrește în interiorul său anumite dorințe. Aceste dorințe generează un anumit mod, un stil de viață care va condiționa aproape toate acțiunile pe care a persoană le va întreprinde Multe dintre aceste dorințe generează acțiuni care trebuie să se supună unor condiții precum: simplu, ușor, plăcut, comod și confortabil.

Așadar, conduita unei persoane va fi direcționată de aceste dorințe, condiții și acțiuni care trebuie să fie simple, plăcute, ușoare, comode și confortabile. Atunci când acțiunile care trebuie întreprinse nu îndeplinesc aceste condiții, persoana se va simți frustrată și nemulțumită deoarece ea și-a imaginat viața în acest fel. Realizând acțiuni care o vor conduce ulterior la starea comodă anticipată, persoana va accepta starea de disconfort generată de aceste acțiuni intermediare, dar cu o cantitate mare de frustrare.

Pentru clarificare vom recurge la un exemplu: o persoană consideră că ar trebui ca viața să fie mai ușoară, cu multe vacanțe și cu posibilitatea de a-și procura orice își dorește atunci când își dorește. Din acest motiv va accepta să meargă la lucru dar aproape orice activitate ar trebui să îndeplinească la serviciu, îi va aduce un nivel crescut de frustrare. Aceasta, deoarece nu îi este îndeplinită condiția de confort, ușor și comod.

Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi, în anumite situații are propria zonă de comoditate, de așteptare a confortului, a plăcerii și ușurinței de a realiza ceva. Din păcate tocmai aceste dorințe și așteptări de a fi ușor, plăcut, comod, simplu și confortabil conduc oamenii către nemulțumire și frustrare, fără ca aceștia să conștientizeze acest lucru. Cum? Foarte simplu. Aceste așteptări vor fi mereu infirmitate de către viață.

Din acest motiv specialiștii au demonstrat faptul că o viață trăită pe baza principiilor devine mult mai echilibrată și asumată decât o viață trăită pe baza dorințelor și așteptărilor. Devine astfel foarte importantă acțiunea de căutare, identificare și însușire a unor principii valide și sănătoase de viață. Modalitatea de integrare a unor principii de viață se poate realiza în două direcții: fie pornind de la o situație de viață, în urma căreia persoana și-a stabilit un anumit principiu de viață; fie pornind de la identificarea unui anumit principiu și conștientizarea rațională a faptului că acel principiu va putea aduce satisfacții. În ambele situații persoana se va lovi de o dificultate majoră: integrarea principiului.

Integrarea principiului devine foarte dificilă datorită vechilor obiceiuri și obișnuințe. Datorită așteptărilor și dorințelor de lejeritate din partea vieții. Iar principiul realizează tocmai acest lucru: scoate persoana din zona de confort. Principiul trebuie respectat și nu negociat. Odată stabilit, acesta trebuie urmat orice ar spune dorința sau comoditatea.

În continuare, pe baza studiilor de specialitate, am conceput o listă de principii care pot genera activism și determinare, echilibru și mulțumire, satisfacție și bucurie. Toate acestea vor veni în timp deoarece psihicul nostru renunță cu greu la vechile obiceiuri de căutare a confortului, comodității, simplității și plăcerii. Este nevoie de o perioadă de pregătire și acomodare cu noile principii (30 de zile). Apoi urmează o perioadă de susținere a noilor principii, chiar dacă ni se pare că suntem falși iar ceea ce facem nu ne caracterizează (3 luni) dar apar și primele rezultate. Iar ultima etapă în care respectăm principiile chiar și atunci când simțim că nu vrem sau nu ne dorim, doar pentru faptul că așa am decis (3 ani). După această perioadă noile principii vor putea face parte din noi și vor ieși la iveală în mod natural. Este la fel ca și atunci când am învățat să scriem. La început nu înțelegeam mai nimic.

Apoi în al doilea an am început ușor să înțelegem senul dar tot ni se părea fals acest comportament deoarece noi eram obișnuiți cu joaca și nu cu scrisul. Tocmai din acest motiv, foarte multe persoane vor spune: ”dar eu nu pot face asta pentru că nu sunt eu. Parcă sunt o altă persoană. Parcă sunt falsă”. Și așa este. Parcă nu suntem noi atunci când vrem să ne schimbăm. Atunci când dorim să înlocuim ceva vechi cu ceva nou. Dar odată ce depășim această stare (3 luni), noile aspecte ne vor ajuta și mai mult în viață.

Așadar, următoarea parte a materialului va cuprinde o listă care conține mai multe principii pentru viața personală și cea profesională. Această listă a fost elaborată pe baza studiilor specializate în calitatea vieții, dezvoltarea profesională, atingerea succesului și echilibrului psihic.

Lector Univ. Dr. Psiholog clinician și Psihoterapeut Sorin Nica