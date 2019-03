Lecția zilei de luni! Ce înseamnă echilibrul psihic și sănătatea mintală? Cum le putem dobândi și cum le putem menține?

Dacă e să ne raportăm la o zicală din bătrâni „lunea nici iarba nu crește”, motiv pentru care echipa Bihon.ro a decis să nu se îngrijească de responsabilitățile zilei de luni, ci să servească cititorilor o evadare din cotidian prin abordarea unor teme de actualitate.

Ce înseamnă echilibrul psihic și sănătatea mintală? Cum le putem dobândi și cum le putem menține? Cum putem preveni perturbările psihice și cum ne putem construi un stil de viață echilibrat și sănătos din punct de vedere psihic?

Stăm de vorbă în cele ce urmează cu psihoterapeutul și psihologul clinician Sorin Nica.

Pentru a crea și menține sănătatea mintală trebuie ca fiecare om să-şi găsească echilibrul corect în viaţă, acesta putând fi atins prin mai multe metode între care liniştirea minţii, ruperea monotoniei, activităţi de voluntariat, evitarea alcoolului şi a drogurilor și practicarea unor activități sportive.

Sunt câteva lucruri pe care orice om le poate face pentru sănătatea lui mintală: „valorizaţi-vă (recompensați-vă ), aveţi grijă de corpul dumneavoastră, înconjuraţi-vă de oameni pe care îi simțiți aproape, fiți altruist (oferiţi-vă ca voluntar ), începeți să gestionaţi stările de tensiune și stres (creșterea autodisciplinei și autocontrolului ), liniştiţi-vă mintea (realizați exerciții de relaxare și învățați să vă detașați ), stabiliţi-vă obiective realiste (pe termen scurt, mediu și lung ), rupeţi monotonia (renunțați la stereotipii și prejudecăți și faceți ceva ce v-ar face plăcere ), renunțați la consumul de psihostimulante (cafea, tutun, alcool, drog etc ) și învățați să acceptați un refuz”, a declarat, Președintele Institutului Internațional de Psihoprofilaxie Sănătate Mintală și Dezvoltarea Personalității, Lector univ. Dr. Sorin Nica, într-un interviu pe tema sănătății mintale.

Potrivit psihoterapeutului, orice persoană întâmpină pe parcursul vieții situații psihostresante, psihofrustrante și psihotraumatizante pe care le poate considera depășite, trecute și rezolvate dar care de fapt vor afecta persoana pentru tot restul vieții și își vor pune constant amprenta asupra deciziilor persoane.

Astfel se ajunge în situația în care una din patru persoane poate să dezvolte o problemă psihologică profundă, pe care o poate conștientiza și accepta sau dimpotrivă, o poate nega fără a o accepta.

„În prezent, cele mai recente studii atestă faptul că depresia anxietatea și furia sunt responsabile pentru 85% din îmbolnăvirile somatice. Aici, locurile fruntașe fiind ocupate de bolile cardiovasculare și afecțiunile digestive”, a spus psihoterapeutul Sorin Nica.

Astfel apare următorul determinism: una sau mai multe situații perturbatoare conduc la o traumă. Această traumă generează un conflict intrapsihic, o tensiune psihologică care la rândul ei va putea determina atât perturbări somatice majore cât și un nivel scăzut de satisfacție și împlinire asupra vieții, intrându-se astfel într-un cerc vicios: tensiunea psihică provoacă frustrare, nemulțumire și boală somatică, iar frustrarea, nemulțumirea și boala somatică generează tensiune psihică.

Secretul spargerii acestui cerc vicios și atingerea unei stări de echilibru psihologic (și inevitabil a unei mai bune stări de sănătate), constă în respectarea principiilor generale enunțate anterior și dezvoltarea și aprofundarea constantă a acestora. Pentru ca oamenii să se poată detașa mai bine de un trecut împovărat și pentru a preîntâmpina tensiunile psihologice ce ar putea cauza disfuncții somatice grave, psihoterapeutul a explicat activitățile enunțate anterior, care pot ajuta în acest scop:

Recompensați-vă și deveniți conștienți de propria existență înseamnă, de fapt, ca pentru fiecare lucru pe care l-ați realizat, l-ați dus la bun sfârșit sau sunteți mândru de el, oricât de mic ar fi (ați spălat vasele, ați dat cu mătura, etc.) sau oricât de normal vi s-ar părea (v-ați trezit de dimineață, v-ați dat jos din pat, a trecut o zi de lucru, etc.) să vă luați o perioadă de răgaz pentru a vă putea recompensa și a simți mândrie printr-un act oricât de mic (a privi spre cer, a bea un suc, a privi oamenii, a mirosi ceva plăcut etc ). Alocați-vă timp pentru hobby-uri și proiecte preferate.

Respectați-vă corpul. Referitor la grija faţă de corp, specialistul a spus că aceasta poate îmbunătăţi, şi ea, sănătatea mintală. „Trebuie grijă ca mâncarea să fie nutritivă, să fie evitate ţigările, să fie consumată multă apă, dar contează în special exerciţiile fizice, care ajută la reducerea depresiei şi a anxietăţii, la îmbunătăţirea stării de spirit. Prin implicarea în activități sportive se obține pe de-o parte activarea biologică a organismului și scăderea sedentarismului dar la fel de important, prin concentrarea asupra activității în sine și asupra mișcărilor realizate, se obține și o detașare psihică de la aspectele conștiente și inconștiente care preocupă persoana și crează stări puternice de tensiune și conflict intrapsihic. Aceste stări pot fi diminuate și oarecum controlate prin centrarea pe activitatea fizică realizată.

De aici și secretul detașării de probleme: nu trebuie să fie realizat un efort pentru ca o persoană să se detașeze de tensiunile și problemele care o frământă și o preocupă, ci trebuie doar să se concentreze pe altceva, iar aici, activitatea fizică, sportivă, poate fi o soluție foarte bună. Important este, de asemenea, somnul, lipsa acestuia contribuind la depresie, un psihic neodihnit fiind mult mai vulnerabil la evenimentele frustrante inerente ale vieții de zi cu zi”, a explicat Sorin Nica.

Înconjurați-vă de oameni pe care îi simțiți aproape. În multe situații relaționale, oamenii se pot simți încorsetați și prinși fără a ști că este dreptul lor de a-și alege și construi grupul de amici și prieteni în conformitate cu trăirile lor interioare. Atunci când simțim că o persoană ne epuizează, este foarte important ca mai întâi să ne schimbăm pe noi și abia apoi, dacă observăm că schimbarea noastră nu aduce la rândul ei și o schimbare la cel de lângă noi, putem apela la dreptul de a merge mai departe.

Începeți să gestionați stările de tensiune și stres. Dobândirea controlului asupra diverselor situații tensionate implică, pe de-o parte, privirea cu seninătate a situației, acceptarea sa necondiționată și concentrarea pe soluții și nu pe eliberarea reacțiilor emoționale, iar pe de altă parte, este extrem de important controlul corpului prin exerciții de respirație, acestea fiind efectuate regulat și nu doar în situațiile limită.

Liniștiți-vă mintea și învățați să vă detașați. Este foarte important ca atunci când suntem într-o anumită situație, să ne concentrăm toată atenția asupra acelei situații, implicându-ne total în ceea ce facem, resimțind astfel situația ca fiind parte din noi. Nerealizând acest lucru, riscăm să trăim constant în altă parte, fără a ne putea bucura de momentul prezent. Vom fi astfel prizonierii viitorului și anxietăților sale și a trecutului cu elementele sale depresive, fără a putea conștientiza prezentul, a ne bucura de el și a ne centra pe soluții reale și concrete.

Stabiliți-vă obiective realiste pe termen scurt, mediu și lung. Atunci când ne propunem obiective pe care ulterior nu le atingem, psihicul nostru răspunde printr-o stare de nemulțumire. Este foarte important să menținem această stare de nemulțumire la un nivel ce poate funcționa ca element activator al motivației (eustres ) și nu ca un element angoasant și distrugător (distres). Astfel, buna organizare și structurarea obiectivelor în pași și obiective intermediare, poate conduce la creșterea satisfacției personale.

Încercați constant lucruri noi. Stările conflictuale interne ne determină constant să construim rutine rigide și constrictive care la prima vedere conduc la echilibru dar care de fapt dispun intrarea într-un stadiu de aplatizare și uniformizare care ulterior poate aduce structurări degenerative precum demențele. Astfel, ruperea rutinei și încercarea unor lucruri noi (să nu treacă o zi fără să învățăm ceva nou!) conduce către o stare de mulțumire și împlinire care poate vindeca și preîntâmpina dezechilibrele psihologice și perturbările somatice.

Renunțați la consumul de psihostimulante (cafea, tutun, alcool, droguri etc). Cei care consumă psihostimulante din orice categorie sunt foarte predispuși la a dezvolta efecte adverse față de aceste substanțe. La nivel cerebral se dezvoltă sisteme prin care neuronii comunică cu ajutorul unor molecule precum dopamina și noradrenalina, iar circuitele prefrontale joacă, poate, rolul cel mai important în aceste procese de dezvoltare.

Este important să conștientizăm faptul că dezvoltarea creierului se realizează vizibil până după 30 de ani, dar continuă pe tot parcursul vieții sub forma modificării conexiunilor dintre neuroni, iar de aceste modificări depind procese de cunoaștere precum învățarea și memoria și procese emoționale extrem de importante.

Consumul acestor psihostimulante afectează parcursul normal al dezvoltării și funcționării psihoneurologice, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung, având efecte ireversibile asupra proceselor de cunoaștere, emoționale și de plasticitate ale sistemului nervos.

Învățați să acceptați un refuz. Fiecare dintre noi are dreptul să decidă dacă ceva îi place sau nu îi place, dacă vrea sau nu vrea un anumit lucru atâta timp cât această alegere nu încalcă drepturile celorlalți. Atunci când cineva nu mai dorește să continue o relație spre exemplu, acea persoană nu are nici un fel de problemă din acest punct de vedere. Este dreptul său să decidă acest lucru. Va fi problema celuilalt să învețe să accepte refuzul.

Trebuie să ținem cont de faptul că intensitatea neacceptării unui refuz este direct proporțională cu problemele pe care le are persoana care nu poate accepta. Cu alte cuvinte, cu cât ne este mai greu să acceptăm un refuz, cu atât avem mai multe probleme de echilibru psihic. Este foarte important să conștientizați faptul că încălcarea refuzului unei alte persoane este echivalentul unui abuz.

Pentru a putea accepta mai ușor refuzurile celorlalți este foarte important să înțelegem faptul că nu avem drepturi asupra lor, nu sunt în posesia noastră, fiecare dintre noi are dreptul de a alege, iar datoria etică și morală în această situație îi revine fiecăruia în parte și nu avem voie să îl judecăm pe celălalt pentru alegerile pe care le face. Este dreptul celuilalt să aleagă cum dorește chiar dacă acele alegeri nu ne mulțumesc și nu ne satisfac. Trebuie doar să lucrăm la noi pentru a învăța să acceptăm mai bine.

Astfel, starea de sănătate mintală și echilibru psihologic este o stare care se învață, se construiește și se dezvoltă și nu este un element a priori. Aceasta presupune efort, concentrare, înțelegere, curiozitate și cumpătare iar cerința unui pacient către psihoterapeutul tău se poate concretiza astfel: „Vă rog să îmi dați puterea de a schimba ceea ce pot schimba, seninătatea de a accepta ceea ce nu pot schimba și înțelepciunea de a face diferența între cele două”, susține în final Sorin Nica.

Psihoterapeut Sorin Nica