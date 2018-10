Lecţie de prevenţie cu criminologul Luca Vincenti

Criminologul şi sociologul italian Luca Vincenti s-a întâlnit, zilele trecute, cu tinerii din Centrele cu Destinaţie Multifuncţională Dignitas şi Candeo, administrate de Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Oradea.

Autor al volumului „Bandele de stradă”, lansat şi la Oradea, Luca Vincenti a studiat bandele de cartier din Genova, le-a urmărit mișcările, înfiltrându-se între ele. A reușit astfel să le descifreze codurile, iar pe unii dintre membrii bandelor să îi și intervieveze. S-a luptat să demonstreze că aceste bande există, că se dezvoltă de la an la an şi că au propriile lor reguli.

Duminică, sociologul și criminologul italian Luca Vincenti le-a vorbit tinerilor ieşiţi din sistemul de protecţie despre pericolele la care sunt expuşi cei ce iau calea drogurilor, a alcoolului şi cei care se implică în grupuri infracţionale.

Întâlnirea s-a desfăşurat într-un cadru dinamic şi interactiv, tinerii manifestând un real interes pentru subiectele dezbătute. Au fost abordate o serie de teme de interes pentru tinerii cazaţi în cele două Centre.

Unele dintre aspectele abordate au fost: valorile, normele, mentalitatea, modul în care sunt „botezaţi” cei noi intraţi în bandă, agresiunile sexuale la care sunt supuse femeile, veteranii în bandă şi modul în care aceştia se comportă în închisoare.

Pericole

Cei prezenţi la întâlnire au aflat modul în care membrii care fac parte din aceste bande infracţionale se îmbracă dar şi despre gesturile care îi diferenţiază de ceilalţi.

Un alt subiect dezbătut a fost pericolul consumului de droguri, categoriile de droguri noi apărute şi efectele pe care acestea le au asupra psihicului şi implicit a comportamentului consumatorului.

Cu o copilărie devastată de coşmarul abandonului în diferite orfelinate din ţară, aceşti tineri sunt vulnerabili şi sunt ţinte uşoare pentru racolarea în aceste bande.

Sociologul Luca Vincenti le-a explicat tinerilor prezenţi că „experienţa trăită de ei în mediul instituţional îşi pune amprenta asupra traiectoriei de viaţă, determină o serie de efecte negative asupra afectului tinerilor, pierderea identităţii şi a sentimentului de apartenenţă, cunoscut fiind faptul că aceştia dobândesc în acea perioadă comportamente mai puţin valorificate social si profesional şi în planul creativităţii fiind mai rigizi si mai greu adaptabili”.

S-a accentuat necesitatea cunoaşterii mai aprofundată a problemelor cu care se confruntă aceşti tineri şi a nevoilor lor specifice fiind importantă opinia tânărului asupra vieţii independente şi a domeniului profesional pe care şi-l doreşte, cunoaşterea atitudinii tânărului faţă de eforturile necesare dobândirii independentei, şi nu în ultimul rând, a temerilor sale privind dobândirea acesteia.

„Tinerii, în special cei ieşiţi din sistemul de protecţie socială, trebuie să devină persoane independente, indiferent de împrejurări, să îşi ia viaţa în propriile mâini. În cele două centre – Dignitas şi Candeo, ei au şansa de a fi îndrumaţi şi sprijiniţi în acest sens”, a declarat Luca Vincenti.

La rândul său, Arina Moş s-a arătat încântată de ideea de a-l avea invitat pe Luca.

„Sunt onorată de vizita domnului Luca Vincenti, care a venit să ne împărtăşească din vasta lui experienţă, din viaţa de stradă, şi dorim ca pe viitor să derulăm împreună ample proiecte, adresate persoanelor care părăsesc sistemul de detenţie şi tinerilor aflaţi în situaţii vulnerabile. Îi mulţumesc pentru deschiderea faţă de problemele comunităţii noastre şi pentru sprijinul acordat în abordarea acestora, modul de abordare fiind esenţial în gestionarea eficientă a diferitelor situaţii cu care ne confruntăm”, a arătat Arina Moş.

Campanie naţională

Luca Vincenti susţine o vastă campanie naţională de conştientizare a tinerilor cu privire la pericolele la care sunt expuşi dacă aleg calea drogurilor, a alcoolului sau a aderării la anumite grupuri infracţionale.

Cunoscut sociolog și criminolog italian la lansat, în luna mai a acestui an, cartea „Bandele de stradă”, tradusă în limba română. Cartea prezintă informații legate de noua generație și tendința unora dintre exponenții ei de organizare în grupuri cu potențial criminogen.

Interesante au fost discuțiile despre activitățile și comunicarea de bandă, sau cele despre codurile și ierarhiile de bandă.

În încercarea sa de a le descifra codurile și de a le urmări mișcările ori de a le lua interviuri, Luca și-a riscat viața și integritatea fizică.

„Când am încercat să ajung aproape de bande, am riscat. Vreau să zic că eu am greșit mult în situația respectivă pentru că, frustrat de rezultatul pe care nu reușeam să-l strâng, am avut o reacție prea directă şi am fost tăiat cu un cuțit, fiind rănit la braț și la pulpă. Eu filmam; îi înțeleg, din punctul lor de vedere eram agresiv”, a precizat Luca Vincenti.