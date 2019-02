Lecție despre vise, pasiune, ambiție, sport și medalii olimpice

„Medaliile dau o dependenţă frumoasă. Oricâte medalii ai avea, îţi doreşti încă pe atâtea”, spune multipla campioană Ana-Maria Brânză. De pe planșa de scrimă, marea campioană a coborât printre paginile primei cărți pe care a scris-o, înlocuind un timp spada cu pixul. Ana-Maria Brânză s-a întâlnit luni cu peste 150 de elevi ai școlii din Diosig, în cadrul unei campanii de promovare a lecturii, demarată de Asociația Curtea Veche.

Premisa de la care au pornit organizatorii e aceea că „cititorii nu se nasc, ci se educă. La fel ca avocații, medicii, matematicienii, astronauții, muzicienii sau câștigătorii premiului Nobel. Nu este ușor să devii ce îți dorești în viață dar, ca și în cazul cititului, doar pentru că este un lucru greu, asta nu înseamnă că nu poate fi și plăcut”. Doar în primii trei ani de actvitate, Asociația a organizat peste 200 de donații de carte. Evenimentul de la Diosig a fost organizat cu sprijinul SC Agroind Cauaceu SA, Azomureș și Sports-HUB. Nu este pentru prima dată când la Diosig are loc un astfel de eveniment, organizat în această formulă. În urmă cu 5 ani, Principele Nicolae a participat, la Diosig și la Biharia, la o acțiune similară. Dacă organizatorii l-au ales atunci pe nepotul Regelui Mihai pentru a promova cititul, acum copiii au avut privilegiul de a se întâlni cu o mare campioană. Ana-Maria Brânză a lansat cartea pentru copii „En Garde! Fetița cu masca tricoloră”. Evenimentul a avut de toate: un discurs motivațional despre educația prin sport și lectură, o demonstrație de scrimă și autografe pentru cei peste 150 de elevi ai instituției școlare.

Evenimentul a fost deschis de directorul Școlii din Diosig, prof. Florin Octavian Hus, care a povestit despre cum a descoperit lectura, despre primul roman pe care l-a citit, „Singur pe lume”, al lui Hector Malot.

„Ambiționați-vă!”

Directorul Florin Hus le-a explicat copiilor de ce e bine să citească o carte și să nu se lase păcăliți de ideea că pot vedea filmul. „În film nu e totul ca în carte. Acolo, regizorul construiește personajele așa cum le vede el. Când citeam «Singur pe lume» mi-am dat seama că eu eram regizorul, scenograful, că puteam să-mi fac povestea mea. Am descoperit atunci ce minunat e să ai povestea ta”, a spus directorul Hus. „Ne place să revenim în locuri în care există interes pentru lectură. Meritul principal al organizării evenimentului este al domnului Dan Corbuț, un om care e activ în această comunitate de peste 25 de ani. Iar un om activ în comunitate are și rolul să se gândească la viitorul copiilor, marcându-și astfel prezența în comunitate, având și interesul ca o parte dintre copii să rămână aici, să lucreze aici, fiindcă în agricultură e nevoie de tot mai mulți oameni educați”, a spus Ovidiu Maior, reprezentantul Azomureș. „Vă mulțumesc că ați făcut efortul de a fi aici, la acest eveniment, li s-a adresat patronul Agroind Cauaceu, Dan Corbuț, copiilor. Și eu sunt din Diosig, și la fel ca voi mă mândresc cu asta. Am făcut școala la Diosig și, dacă urmați sfatul invitaților de azi de a citi, veți face lucruri bune, utile pentru societate. Eu pot să vă promit că la fel ca în alți ani, copiii care învață cel mai bine vor fi premiați. Dacă sunt cinci cu premiul I, toți vor fi premiați. Vă rog să vă dați silința! Provocarea, surpriza pe care v-o pregătim în acest an depășește tot ceea ce am făcut până acum. Ambiționați-vă să fiți cei mai buni!”. Prezent la eveniment, primarul Mados Attila a salutat faptul că mediul privat vine alături de școală și completează ceea ce face administrația locală. Primarul a trecut în revistă investițiile în educație din ultima vreme: o școală pentru clasele I-IV, un after school, și a anunțat că în curând va începe construcția unei școli cu 8 clase. Mados Atilla a militat pentru îmbogățirea activităților extrașcolare, invitându-i pe copii să practice fotbalul la clubul Phonix. „Acolo putem fi toți împreună: români, maghiari și romi, așa funcționează o comunitate, așa e normal și așa putem face lucruri minunate împreună”. În ideea de a fi uniți, a vorbit și marea campioană Ana-Maria Brânză.

Secretul unei campioane

„Bună dimineața! Jo Reggelt!”, s-a adaptat campioana faptului că micii săi ascultători erau vorbitori de limbă maghiară. „Din păcate, atât am reușit să învăț de la colega mea de cameră din Satu Mare! Dar pot spune că împreună am făcut lucruri minunate. Am adus acasă o medalie olimpică… Eu nu am fost dintotdeauna o campioană. Am fost copil, unul care a visat, a crezut și a muncit pentru visul de a fi campion”, a spus Ana-Maria Brânză.

Apoi i-a provocat pe cei mici: „Ce credeți că e un campion?” „Un învingător”, „E cel care crede în el”, au răspuns copiii. „Un campion e cel care nu renunță. Au fost și momente grele, nu a fost tot timpul roz, am ajuns campioană datorită ambiţiei şi a oamenilor din jurul meu. Acum e momentul să fiu eu însămi unul dintre acei oameni pentru alţi copii care se visează campioni. Iar campioni găsim în orice domeniu, nu doar în sport. Eu cred că în fiecare dintre voi e un campion. Diferența o face modul în care aveți grijă de acel campion. Așa că aveți grijă de campionii din voi!”, a spus Ana-Maria Brânză. În sală, alături de marea campioană au fost prezente trei dintre elevele antrenorului Nicolae Ile: Andreea, Ana și Sonia. Cea mai mare dintre ele, Andreea Muntean, e pe urmele Anei- Maria Brânză, e chiar campioană națională.

În cartea cu care și-a făcut debutul literar, Ana-Maria Brânză spune o poveste de suflet despre pasiune, ambiție, sport și vise îndrăznețe, care devin realitate…