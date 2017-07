LEROY MERLIN deschide la Oradea cel de-al 16-lea magazin din rețea

Magazinul LEROY MERLIN Oradea, al doilea din regiunea de Vest a țării, se întinde pe o suprafața totală de peste 14.000 mp și este situat pe Strada Ogorului, Nr. 272, Sp 01, în municipiul Oradea.

Magazinul din Oradea pune la dispoziția clienților săi produse de calitate, cu prețuri mici, astfel încât fiecare să poată avea acces la cele mai bune soluții pentru amenajarea, reamenajarea sau construirea locuinței și a grădinii. Un spațiu drive-in, întins pe o suprafață de 4.000 mp, unde fiecare iși poate face cumpărăturile simplu și rapid, încărcându-și direct marfa în masina. Ca și în restul magazinelor LEROY MERLIN, o echipa dedicata de peste 100 de angajați va fi in permanență la dispoziția clienților, astfel încât fiecare client sa primească cele mai bune sfaturi pentru alegerea soluțiilor adaptate nevoilor și bugetului.

Magazinul LEROY MERLIN din Oradea va fi deschis de luni până sâmbată între orele 07:00 – 21:00 și duminică între orele 09:00 – 19:00 și oferă clienților săi servicii de livrare expres, descărcare la ușa clientului, finanțare, retur marfă în termen de 90 de zile de la cumpărare, închiriere unelte, post vânzare, debitare lemn, mixare vopsea etc.

“Suntem foarte bucuroși că în mai puțin de 1 an de la finalizarea programului extrem de complex de modernizare și dezvoltare a magazinelor achiziționate, am reușit să deschidem un magazin nou, o investiție Greenfield, în zona de vest a Romaniei. Ritmul accelerat de dezvoltare a orașului, înregistrat în ultima perioadă, a întrecut orice previziune pe care o aveam cu referire la zonă. Infrastructura orașului, modernizarea și arhitectura sa, precum și creșterea economică din ultima perioadă ne-au convins că este un loc în care trebuie sa fim. Doresc sa mulțumesc în mod deosebit municipalității orașului Oradea, primarului Ilie Gavril Bolojan și întregii sale echipe, oameni cu suflet, care s-au implicat activ și cu profesionalism în colaborarea cu noi, arătând în felul acesta că înțeleg importanța și atragerea invesțiilor în orașul lor, investiții menite să aducă beneficii locuitorilor. Magazinul LEROY MERLIN din Oradea înseamnă deschiderea unui capitol nou în dezvoltarea companiei în Romania și este încă o dovadă a promisiunii pe care am facut-o, anume, că suntem aici implicați pe termen lung, din dorința de a aduce românilor experiența cumpărăturilor moderne în magazinele noastre, unde vor găsi întotdeauna o gamă variată de produse, întotdeauna la prețuri mici, mereu în stoc și cu cea mai bună consiliere din partea echipelor noastre “ a declarat Frédéric Lamy, directorul general LEROY MERLIN Romania.

Fondat în 1923, LEROY MERLIN are peste 370 de magazine în 12 țări și este liderul actual al pieței de bricolaj din Franţa și al treilea retailer la nivel mondial.

LEROY MERLIN face parte din Grupul Adeo, intrând pe piața din România în 2011, iar în 2015 s-a extins cu 15 magazine în: București, Craiova, Ploiești, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Bacău, Iași, Timișoara.

Pentru detalii despre ofertele LEROY MERLIN, clienții interesați pot accesa site-ul companiei www.leroymerlin.ro, dar și pe pagina oficială de facebook www.facebook.com/LeroyMerlinRomania pentru a primi sfaturi cu privire la amenajarea sau reamenajarea locuinței lor.

