Liberalii atacă bugetul CJ Bihor

„Este o intenție premeditată de a ascunde modul în care este cheltuit bugetul județului Bihor. Vom ataca și procedura de vot. În data de 8 aprilie, când am cerut bugetele instituțiilor subordonate, nu am primit bugetele Ecoland și Ecolect”. Declarația îi aparține consilierului județean PNL Călin Gal, care suspicionează „o rea-intenție a instituției”. Gal anunță atacarea bugetului Consiliului Județean în instanță, acțiune pe care a introdus-o și în 2018, în urma căreia, la finalul anului trecut, Tribunalul a suspendat bugetul județului, speța fiind acum pe rolul Curții de Apel.

Ieri, Călin Gal a arătat o adresă cu solicitarea financiară pe care SC Parcuri Industriale Bihor SA a făcut-o către CJ Bihor, datată din 26 martie 2019. În aceasta se solicită 1,5 milioane de lei pentru parcul industrial dorit la Săcueni, respectiv 2,8 milioane de lei pentru cel unde se lucrează deja, la Tileagd. În schimb, în ședința de buget, atașată proiectului de buget figura o solicitare modificată, cu 5,4 milioane lei pentru Tileagd, respectiv 3,3 milioane pentru Săcueni. Totul în condițiile în care consilierii județeni PNL reclamă că lor nu li s-au adus la cunoștință aceste modificări, fiind împinși, practic, să voteze în necunoștință de cauză. „Pe mine m-au făcut nebun, de unde scot asemenea date”, a reclamat consilierul Gal, făcând referire la o izbucnire nervoasă a vicepreședintelui CJ, Ioan Mang, la adresa sa, în plenul Legislativului județean de săptămâna trecută.

PNL reclamă faptul că CJ Bihor „a considerat că nu mai este nevoie să atașeze Anexa 1, 10, cu sumele defalcate” la proiectul de buget. Concluziile consilierului județean PNL Călin Gal și ale colegilor săi din Opoziție merg spre o obturare concertată din partea conducerii județene pentru ca adversarii politici din plen să nu aibă acces la informațiile care îi interesează, despre modul în care se alocă sumele.

Achiziții hoteliere. Da sau ba?

De asemenea, în plenul CJ, Călin Gal a reclamat faptul că se dorește achiziționarea, de către Consiliul Județean, a două unități de cazare turistică – Hotelul Contele Dracula din Vadu Crișului și Cabana Miramonte din Vârtop – fără ca aleșii județului să fie informați așa cum se cuvine. În plen, atât vicepreședintele Mang, cât și vicepreședintele Bodea, au negat ferm că ar exista o asemenea intenție. „Este posibil ca o astfel de solicitare să fi trecut fără că cei doi vicepreședinți să o cunoască? Înseamnă că de aceea nu au fost trecute în Anexa 1, ca peste câteva luni să ni se spună că am votat bugetul și că nu ne-am citit materialele. Față de anul trecut, Agenția de Management al Destinației are de 3 ori mai mare bugetul”, reclamă Gal. Acesta a pus la dispoziție o adresă înaintată de AMD către CJ la 26 martie, prin care se propune achiziția și reabilitarea celor două unități amintite, care zac închise de câțiva ani, pentru a fi redate circuitului turistic. Pentru Hotel Contele Dracula, al cărui proprietar este în insolvență, AMD propune o ofertă de achiziționare la prețul de 300.000 de euro și estimează lucrări de reabilitare în valoare de 80 – 100.000 de euro. Pentru Cabana Miramonte, AMD propune o ofertă la prețul de 160.000 de euro și estimează un necesar de lucrări în valoare de 30 – 40.000 de euro. Se are în vedere exploatarea în regim propriu de către AMD sau închirierea acestor unități către terț administrator la chirii lunare de 2.500 – 3.000 de euro pentru Hotel Contele Dracula, respectiv 1.000 – 1.500 euro pentru Cabana Miramonte.

Până la ora redactării acestui articol, președintele CJ, Pasztor Sandor, nu a putut fi contactat pentru a elucida intențiile CJ privind achiziția acestor unități de cazare.

Insistă pentru parcul Tileagd

La rândul său, consilierul județean PNL Gheorghe Neag critică strategia conducerii Consiliului Județean privind investiția în rețelele de infrastructură pentru diferite parcuri industriale în județ, afirmând că fărâmițarea resurselor reprezintă o politică proastă. „După 3 ani de cârmuire PSD-UDMR, nu există niciun parc industrial în Bihor. După trei ani ar trebui să vorbească faptele, nu vorbele. Avem un parc început la Tileagd, început de vechea conducere a CJ Bihor. Azi, după trei ani, suntem abia la început. S-a decontat doar 10% din valoarea lucrărilor, și noi vorbim despre parcuri industriale prin sate”, subliniază Neag, făcând referire la proiectele de la Tămășeu, cu primar UDMR, respectiv Drăgănești, cu primar PSD. „Nu știu dacă vorbim despre rea-voință sau despre minți întunecate”, se întreabă Neag, care nu vede cu ochi buni deschiderea unor asemenea investiții în anumite comune, doar pe considerentul că primarul aparține PSD sau UDMR.

„Interesul PNL este ca Județul să se dezvolte. Nu doar că nu putem contribui, dar nici nu putem comunica. Avem oameni care, cu expertiza lor, puteau dezvolta parcuri în Bihor. Solicităm ca alocările bugetare să fie concentrate către parcul deja început (la Tileagd – n.red.). E aberant să ne împrăștiem”, conchide Neag, evidențiind că alocările pentru parcul de la Tileagd nu sunt suficiente, în condițiile în care lucrările ar trebui finalizate în acest an.